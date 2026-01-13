Advertisement
trendingNow13072593
Hindi NewsटेकWhatsApp पर AI बॉट को लेकर मेटा का यू-टर्न! इस देश को मिली खास छूट, जानिए क्या रहा कारण

WhatsApp पर AI बॉट को लेकर मेटा का यू-टर्न! इस देश को मिली खास छूट, जानिए क्या रहा कारण

फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा ने व्हाट्सएप को लेकर अपनी एआई नीति में बड़ा फैसला लिया है. कंपनी ने साफ किया है कि व्हाट्सएप पर थर्ड-पार्टी एआई चैटबॉट्स पर लगाए गए नए नियम इटली में लागू नहीं होंगे. लेकिन बाकी देशों में नई शर्तें लागू होंगी. इसका मतलाब इटली के यूजर्स अब भी व्हाट्सएप पर थर्ड-पार्टी बॉट का इस्तेमाल कर सकेंगे.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 13, 2026, 08:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp पर AI बॉट को लेकर मेटा का यू-टर्न! इस देश को मिली खास छूट, जानिए क्या रहा कारण

टेक इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी Meta के मैसेजिंग ऐप WhatsApp के बारे में एक बड़ा बदलाव सामने आया है. कंपनी ने व्हाट्सएप को लेकर अपनी एआई नीति में बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले में कंपनी ने साफ किया है कि व्हाट्सएप पर थर्ड-पार्टी एआई चैटबॉट्स पर लगाए गए नए नियम इटली में लागू नहीं होंगे. इसका मतलब अब भी इटली के यूजर्स व्हाट्सएप पर थर्ड-पार्टी एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर सकेंगे.लेकिन बाकी देशों में नई शर्तें लागू होंगी.

इटली के आगे क्यों झुकी मेटा?
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह डेवलपर्स को भेजे गए एक नोटिस का हवाला देते हुए बताया कि कंपनी ने देश के एंटीट्रस्ट प्राधिकरण (AGCM) के अंतरिम आदेश का पालन किया है. AGCM ने मेटा से कहा था कि जब तक पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इटली में किसी भी तरह का प्रतिबंध लागू न किया जाए. इसी के बाद मेटा को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं. जिसके बाद अब +39 कंट्री कोड वाले फोन नंबर को व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से बाहर रखा गया है. जिससे अब भी इटली के लोग व्हाट्सएप पर थर्ड-पार्टी एआई चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकेंगे. 

क्या है नया नियम?
Meta के मैसेजिंग ऐप WhatsApp के इस नए नियम के अनुसार,अगर किसी कंपनी का प्रमुख काम एआई चैटबॉट देना है, तो वह व्हाट्सएप बिजनेस सॉल्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी. इसका मतलब जो कंपनियां केवल एआई चैट पर ही टिकी है, उनके लिए व्हाट्सएप अपने दरवाजे बंद कर रहा है. हालांकि, इसमें उन कंपनियों को इजाजत रहेगी जो एआई का इस्तेमाल सिर्फ ग्राहक सेवा में सहायता के लिए करती है. व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म के लिए यह नया नियम 15 जनवरी से लागू होगा.    

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- Fatima Jatoi 6:39 Minute MMS Video ने मचाई सनसनी! लिंक ढूंढने से पहले जानिए सच्चाई

बदलाव का मेटा एआई को होगा फायदा
व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म में होने वाले इस बदलाव का फायदा मेटा के अपने एआई असिस्टेंट 'Meta AI' को होगा. क्योंकि थर्ड-पार्टी एआई चैटबॉट्स पर रोक लगाने पर यूजर्स के पास मेटा का ही एआई इस्तेमाल करने का का रास्ता बचेगा. इसी वजह से कई एआई कंपनियां इस फैसले से नाराज हैं. कुछ का कहना है कि इससे प्रतिस्पर्धा कम होगी और यूजर्स के पास कम विकल्प रह जाएगा. इस नीति के चलते व्हाट्सएप पर काम कर रहे कई बड़े एआई चैटबॉट पीछे हट रहे हैं. इसमें ChatGPT ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वह जनवरी की समय सीमा तक अपनी सेवाएं बंद कर देगा. इसी तरह Microsoft Copilot को भी प्लेटफॉर्म से हटाया जा रहा है.

यूरोप में बढ़ता दबाव
इटली के अलावा यूरोपीय आयोग भी मेटा की इस नीति की जांच कर रहा है. माना जा रहा है कि अगर जांच में गड़बड़ी पाई गई तो मेटा को और भी बदलाव करने पड़ सकते हैं. इससे पहले मेटा ने यूरोपीय जांचों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था. तब व्हाट्सएप ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा था कि थर्ड-पार्टी एआई चैटबॉट की बढ़ती संख्या उनके सिस्टम पर दबाव डालती है. उनका सिस्टम उन एआई चैटबॉट के लिए डिजाइन नहीं किया गया है.

यह भी पढ़ें:- बजट से पहले मिडिल क्लास की जेब पर डाका! मार्च का इंतजार किया तो फटेगा 'प्राइस बम'

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

MetaWhatsappMeta AIItaly

Trending news

'BMC में मराठी ही सत्ता में रहेगा...' चुनावों से पहले फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार
BMC elections
'BMC में मराठी ही सत्ता में रहेगा...' चुनावों से पहले फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार
रसमलाई, लुंगी, पुंगी...मुंबई के चुनाव में तमिलनाडु का तड़का क्यों लग रहा?
bmc news
रसमलाई, लुंगी, पुंगी...मुंबई के चुनाव में तमिलनाडु का तड़का क्यों लग रहा?
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
Telangana
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
एक गलती पर बैंक खाते से सीधे पैसा काट लिया जाएगा, कांग्रेस सरकार लेने जा रही फैसला
Telangana NEWS
एक गलती पर बैंक खाते से सीधे पैसा काट लिया जाएगा, कांग्रेस सरकार लेने जा रही फैसला
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी
Jammu Kashmir
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी
पश्चिम बंगाल में दो क्रिकेट क्लबों के बीच क्या हुआ? मैच के दौरान चलने चलीं गोलियां
West Bengal
पश्चिम बंगाल में दो क्रिकेट क्लबों के बीच क्या हुआ? मैच के दौरान चलने चलीं गोलियां
मणिशंकर के लिए हिंदुत्व पागलपन, क्या कांग्रेस नेता को ईरान प्रदर्शन नहीं दिखता?
DNA
मणिशंकर के लिए हिंदुत्व पागलपन, क्या कांग्रेस नेता को ईरान प्रदर्शन नहीं दिखता?
माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
Telangana
माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
DNA Analysis
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...
Maharashtra
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...