WhatsApp पर AI बॉट को लेकर मेटा का यू-टर्न! इस देश को मिली खास छूट, जानिए क्या रहा कारण

टेक इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी Meta के मैसेजिंग ऐप WhatsApp के बारे में एक बड़ा बदलाव सामने आया है. कंपनी ने व्हाट्सएप को लेकर अपनी एआई नीति में बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले में कंपनी ने साफ किया है कि व्हाट्सएप पर थर्ड-पार्टी एआई चैटबॉट्स पर लगाए गए नए नियम इटली में लागू नहीं होंगे. इसका मतलब अब भी इटली के यूजर्स व्हाट्सएप पर थर्ड-पार्टी एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर सकेंगे.लेकिन बाकी देशों में नई शर्तें लागू होंगी.

इटली के आगे क्यों झुकी मेटा?

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह डेवलपर्स को भेजे गए एक नोटिस का हवाला देते हुए बताया कि कंपनी ने देश के एंटीट्रस्ट प्राधिकरण (AGCM) के अंतरिम आदेश का पालन किया है. AGCM ने मेटा से कहा था कि जब तक पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इटली में किसी भी तरह का प्रतिबंध लागू न किया जाए. इसी के बाद मेटा को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं. जिसके बाद अब +39 कंट्री कोड वाले फोन नंबर को व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से बाहर रखा गया है. जिससे अब भी इटली के लोग व्हाट्सएप पर थर्ड-पार्टी एआई चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकेंगे.

क्या है नया नियम?

Meta के मैसेजिंग ऐप WhatsApp के इस नए नियम के अनुसार,अगर किसी कंपनी का प्रमुख काम एआई चैटबॉट देना है, तो वह व्हाट्सएप बिजनेस सॉल्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी. इसका मतलब जो कंपनियां केवल एआई चैट पर ही टिकी है, उनके लिए व्हाट्सएप अपने दरवाजे बंद कर रहा है. हालांकि, इसमें उन कंपनियों को इजाजत रहेगी जो एआई का इस्तेमाल सिर्फ ग्राहक सेवा में सहायता के लिए करती है. व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म के लिए यह नया नियम 15 जनवरी से लागू होगा.

बदलाव का मेटा एआई को होगा फायदा

व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म में होने वाले इस बदलाव का फायदा मेटा के अपने एआई असिस्टेंट 'Meta AI' को होगा. क्योंकि थर्ड-पार्टी एआई चैटबॉट्स पर रोक लगाने पर यूजर्स के पास मेटा का ही एआई इस्तेमाल करने का का रास्ता बचेगा. इसी वजह से कई एआई कंपनियां इस फैसले से नाराज हैं. कुछ का कहना है कि इससे प्रतिस्पर्धा कम होगी और यूजर्स के पास कम विकल्प रह जाएगा. इस नीति के चलते व्हाट्सएप पर काम कर रहे कई बड़े एआई चैटबॉट पीछे हट रहे हैं. इसमें ChatGPT ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वह जनवरी की समय सीमा तक अपनी सेवाएं बंद कर देगा. इसी तरह Microsoft Copilot को भी प्लेटफॉर्म से हटाया जा रहा है.

यूरोप में बढ़ता दबाव

इटली के अलावा यूरोपीय आयोग भी मेटा की इस नीति की जांच कर रहा है. माना जा रहा है कि अगर जांच में गड़बड़ी पाई गई तो मेटा को और भी बदलाव करने पड़ सकते हैं. इससे पहले मेटा ने यूरोपीय जांचों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था. तब व्हाट्सएप ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा था कि थर्ड-पार्टी एआई चैटबॉट की बढ़ती संख्या उनके सिस्टम पर दबाव डालती है. उनका सिस्टम उन एआई चैटबॉट के लिए डिजाइन नहीं किया गया है.

