Zuckerberg को लगा तगड़ा झटका! फेल हुआ Meta का सबसे शक्तिशाली AI मॉडल 'Avocado', लॉन्चिंग पर लगी रोक

Meta के अगले बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का नया AI मॉडल, जिसका कोडनेम Avocado रखा गया है, अब तय समय पर लॉन्च नहीं होगा. पहले इसे मार्च के मध्य में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन अब इसमें कम से कम दो महीने की देरी हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मॉडल अब मई से पहले बाजार में आने की संभावना नहीं है. यह देरी Meta के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि कंपनी पिछले कुछ समय से AI की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रही है.

प्रतिस्पर्धियों से पीछे रह गया नया मॉडल

रिपोर्ट्स के अनुसार Meta का Avocado मॉडल कंपनी के पुराने AI मॉडल Llama 4 से बेहतर प्रदर्शन करता है. इसके अलावा यह Gemini 2.5 से भी थोड़ा आगे बताया जा रहा है. हालांकि यह मॉडल Gemini 3.0 के मुकाबले पीछे रह गया है, जो नवंबर में लॉन्च किया गया था. इसका मतलब यह है कि Meta अभी भी AI के सबसे एडवांस मॉडल की दौड़ में पीछे चल रही है. यह स्थिति इसलिए भी अहम है क्योंकि कंपनी इस साल AI इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च पर करीब 135 अरब डॉलर तक खर्च करने की योजना बना रही है. यह रकम 2024 में खर्च किए गए करीब 72 अरब डॉलर से लगभग दोगुनी है.

Google Gemini को अस्थायी रूप से इस्तेमाल करने की चर्चा

रिपोर्ट में एक दिलचस्प जानकारी यह भी सामने आई है कि Meta के AI डिवीजन के कुछ नेताओं ने कंपनी के प्रोडक्ट्स में अस्थायी तौर पर Google के AI मॉडल Gemini को लाइसेंस करने का सुझाव दिया है. हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इस विचार का सामने आना ही यह दिखाता है कि Meta को जल्द से जल्द एक मजबूत AI मॉडल की जरूरत है. अगर Avocado समय पर तैयार नहीं होता है, तो कंपनी अस्थायी समाधान के तौर पर दूसरे AI मॉडल का सहारा ले सकती है.

खास टीम कर रही है Avocado पर काम

Avocado मॉडल को Meta की एक खास टीम तैयार कर रही है, जिसे TBD Lab कहा जाता है. इस टीम में लगभग 100 एक्सपर्ट शामिल हैं. इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व Alexandr Wang कर रहे हैं, जो पहले Scale AI के सीईओ रह चुके हैं. Meta ने पिछले साल उन्हें अपना चीफ AI ऑफिसर बनाया था और इस पहल के तहत करीब 14.3 अरब डॉलर का निवेश भी किया था. रिपोर्ट के अनुसार टीम ने पिछले साल Avocado मॉडल का प्री-ट्रेनिंग चरण पूरा कर लिया था और इस साल जनवरी से पोस्ट-ट्रेनिंग का काम शुरू हुआ था. उसी समय मार्च में लॉन्च का लक्ष्य तय किया गया था.

टीम के अंदर मतभेद की भी खबर

Avocado प्रोजेक्ट से जुड़ी खबरों में यह भी कहा गया है कि इस टीम के कुछ रिसर्चर पहले ही कंपनी छोड़ चुके हैं. इसके अलावा Alexandr Wang और Meta के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के बीच भी मतभेद की चर्चा सामने आई है. बताया जा रहा है कि Chris Cox और Andrew Bosworth के साथ यह बहस हुई कि नए AI मॉडल को Meta के विज्ञापन बिजनेस को बेहतर बनाने में कैसे इस्तेमाल किया जाए. इन मतभेदों ने भी प्रोजेक्ट की गति को प्रभावित किया हो सकता है.

Zuckerberg ने पहले ही दी थी संकेत

Meta के सीईओ Mark Zuckerberg ने जनवरी में कंपनी की कमाई से जुड़ी कॉल के दौरान संकेत दिया था कि Avocado मॉडल तुरंत सबसे आगे नहीं पहुंचेगा. उन्होंने कहा था कि यह मॉडल “अच्छा” होगा, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इससे कंपनी की तेजी से हो रही प्रगति दिखाई देगी. Meta के प्रवक्ता ने भी कहा है कि कंपनी इस नए मॉडल को लेकर उत्साहित है और जल्द ही लोग देख पाएंगे कि टीम क्या तैयार कर रही है.

अगला AI मॉडल भी तैयार हो रहा

रिपोर्ट्स के अनुसार Meta Avocado के बाद अगले AI मॉडल पर भी काम शुरू कर चुकी है. इस नए मॉडल का कोडनेम Watermelon बताया जा रहा है. इससे साफ है कि कंपनी AI की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहती और लगातार नए मॉडल तैयार कर रही है.