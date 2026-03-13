Advertisement
trendingNow13139179
Hindi NewsटेकZuckerberg को लगा तगड़ा झटका! फेल हुआ Meta का सबसे शक्तिशाली AI मॉडल Avocado, लॉन्चिंग पर लगी रोक

Zuckerberg को लगा तगड़ा झटका! फेल हुआ Meta का सबसे शक्तिशाली AI मॉडल 'Avocado', लॉन्चिंग पर लगी रोक

'Avocado' की रिलीज मार्च के मध्य से बढ़कर अब मई तक जा सकती है. यह मॉडल Google के पुराने Gemini 2.5 से तो बेहतर है, लेकिन नए Gemini 3.0 के सामने फेल हो गया. Meta इस साल AI पर $135 बिलियन खर्च कर रहा है, जो पिछले साल ($72 बिलियन) से लगभग दोगुना है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 13, 2026, 11:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Zuckerberg को लगा तगड़ा झटका! फेल हुआ Meta का सबसे शक्तिशाली AI मॉडल 'Avocado', लॉन्चिंग पर लगी रोक

Meta के अगले बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का नया AI मॉडल, जिसका कोडनेम Avocado रखा गया है, अब तय समय पर लॉन्च नहीं होगा. पहले इसे मार्च के मध्य में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन अब इसमें कम से कम दो महीने की देरी हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मॉडल अब मई से पहले बाजार में आने की संभावना नहीं है. यह देरी Meta के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि कंपनी पिछले कुछ समय से AI की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रही है.

प्रतिस्पर्धियों से पीछे रह गया नया मॉडल
रिपोर्ट्स के अनुसार Meta का Avocado मॉडल कंपनी के पुराने AI मॉडल Llama 4 से बेहतर प्रदर्शन करता है. इसके अलावा यह Gemini 2.5 से भी थोड़ा आगे बताया जा रहा है. हालांकि यह मॉडल Gemini 3.0 के मुकाबले पीछे रह गया है, जो नवंबर में लॉन्च किया गया था. इसका मतलब यह है कि Meta अभी भी AI के सबसे एडवांस मॉडल की दौड़ में पीछे चल रही है. यह स्थिति इसलिए भी अहम है क्योंकि कंपनी इस साल AI इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च पर करीब 135 अरब डॉलर तक खर्च करने की योजना बना रही है. यह रकम 2024 में खर्च किए गए करीब 72 अरब डॉलर से लगभग दोगुनी है.

Google Gemini को अस्थायी रूप से इस्तेमाल करने की चर्चा
रिपोर्ट में एक दिलचस्प जानकारी यह भी सामने आई है कि Meta के AI डिवीजन के कुछ नेताओं ने कंपनी के प्रोडक्ट्स में अस्थायी तौर पर Google के AI मॉडल Gemini को लाइसेंस करने का सुझाव दिया है. हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इस विचार का सामने आना ही यह दिखाता है कि Meta को जल्द से जल्द एक मजबूत AI मॉडल की जरूरत है. अगर Avocado समय पर तैयार नहीं होता है, तो कंपनी अस्थायी समाधान के तौर पर दूसरे AI मॉडल का सहारा ले सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

खास टीम कर रही है Avocado पर काम
Avocado मॉडल को Meta की एक खास टीम तैयार कर रही है, जिसे TBD Lab कहा जाता है. इस टीम में लगभग 100 एक्सपर्ट शामिल हैं. इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व Alexandr Wang कर रहे हैं, जो पहले Scale AI के सीईओ रह चुके हैं. Meta ने पिछले साल उन्हें अपना चीफ AI ऑफिसर बनाया था और इस पहल के तहत करीब 14.3 अरब डॉलर का निवेश भी किया था. रिपोर्ट के अनुसार टीम ने पिछले साल Avocado मॉडल का प्री-ट्रेनिंग चरण पूरा कर लिया था और इस साल जनवरी से पोस्ट-ट्रेनिंग का काम शुरू हुआ था. उसी समय मार्च में लॉन्च का लक्ष्य तय किया गया था.

टीम के अंदर मतभेद की भी खबर
Avocado प्रोजेक्ट से जुड़ी खबरों में यह भी कहा गया है कि इस टीम के कुछ रिसर्चर पहले ही कंपनी छोड़ चुके हैं. इसके अलावा Alexandr Wang और Meta के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के बीच भी मतभेद की चर्चा सामने आई है. बताया जा रहा है कि Chris Cox और Andrew Bosworth के साथ यह बहस हुई कि नए AI मॉडल को Meta के विज्ञापन बिजनेस को बेहतर बनाने में कैसे इस्तेमाल किया जाए. इन मतभेदों ने भी प्रोजेक्ट की गति को प्रभावित किया हो सकता है.

Zuckerberg ने पहले ही दी थी संकेत
Meta के सीईओ Mark Zuckerberg ने जनवरी में कंपनी की कमाई से जुड़ी कॉल के दौरान संकेत दिया था कि Avocado मॉडल तुरंत सबसे आगे नहीं पहुंचेगा. उन्होंने कहा था कि यह मॉडल “अच्छा” होगा, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इससे कंपनी की तेजी से हो रही प्रगति दिखाई देगी. Meta के प्रवक्ता ने भी कहा है कि कंपनी इस नए मॉडल को लेकर उत्साहित है और जल्द ही लोग देख पाएंगे कि टीम क्या तैयार कर रही है.

अगला AI मॉडल भी तैयार हो रहा
रिपोर्ट्स के अनुसार Meta Avocado के बाद अगले AI मॉडल पर भी काम शुरू कर चुकी है. इस नए मॉडल का कोडनेम Watermelon बताया जा रहा है. इससे साफ है कि कंपनी AI की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहती और लगातार नए मॉडल तैयार कर रही है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Mark ZuckerbergAlexandr WangMeta AI

Trending news

Budget Session Phase 2 Live: LPG क्राइसिस को लेकर संसद में आज भी विपक्ष का प्रदर्शन, लोकसभा 12 बजे क स्थगित
Budget Session
Budget Session Phase 2 Live: LPG क्राइसिस को लेकर संसद में आज भी विपक्ष का प्रदर्शन, लोकसभा 12 बजे क स्थगित
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
Maharashtra
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
CEC
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
PM Modi
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
Punjab
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
Punjab
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल