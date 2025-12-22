Advertisement
Meta में AI को लेकर बड़ा टकराव.... दम घोंटने वाला माहौल पैदा कर रहे Mark Zuckerberg! AI चीफ हुए नाराज

Meta में AI को लेकर बड़ा टकराव.... 'दम घोंटने वाला' माहौल पैदा कर रहे Mark Zuckerberg! AI चीफ हुए नाराज

इस समझौते के तहत Scale AI के CEO Alexandr Wang को Meta में एक बेहद अहम जिम्मेदारी दी गई. उन्हें Meta की नई “सुपरइंटेलिजेंस” लैब का प्रमुख बनाया गया.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 22, 2025, 06:57 AM IST
Meta में AI को लेकर बड़ा टकराव.... 'दम घोंटने वाला' माहौल पैदा कर रहे Mark Zuckerberg! AI चीफ हुए नाराज

इस साल जून में Facebook की पेरेंट कंपनी Meta Platforms ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप Scale AI में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया. इस डील की कीमत करीब 14.8 बिलियन डॉलर बताई गई. इस समझौते के तहत Scale AI के CEO Alexandr Wang को Meta में एक बेहद अहम जिम्मेदारी दी गई. उन्हें Meta की नई “सुपरइंटेलिजेंस” लैब का प्रमुख बनाया गया, जिसे Meta Superintelligence Labs या MSL कहा जा रहा है. महज 28 साल की उम्र में Wang अब Mark Zuckerberg के AI रीबूट का सार्वजनिक चेहरा बन चुके हैं.

अरबों डॉलर खर्च कर Meta में लाए गए Alexandr Wang
रिपोर्ट्स के मुताबिक Mark Zuckerberg ने Alexandr Wang को Meta से जोड़ने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए. कहा जा रहा है कि Meta ने टॉप AI रिसर्चर्स को अपनी ओर खींचने के लिए नौ अंकों वाले सैलरी पैकेज ऑफर किए, जिससे Silicon Valley में टैलेंट को लेकर एक तरह की “poaching war” शुरू हो गई. हालांकि, इन बड़े निवेशों के बावजूद ऐसा लगता है कि Meta के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खासकर Alexandr Wang और उनके बॉस Mark Zuckerberg के बीच.

Zuckerberg की माइक्रोमैनेजमेंट से परेशान Wang
Financial Times की एक रिपोर्ट के अनुसार, Alexandr Wang निजी तौर पर मानते हैं कि Mark Zuckerberg का AI प्रोजेक्ट्स में जरूरत से ज्यादा दखल देना “दम घोंटने वाला” साबित हो रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि Wang ने अपने करीबी लोगों से शिकायत की है कि Zuckerberg की सख्त पकड़ के चलते AI से जुड़े कामों की रफ्तार धीमी पड़ रही है. रिपोर्ट यह भी बताती है कि Meta के टॉप मैनेजमेंट लेवल पर दरारें दिखने लगी हैं और Wang तथा Zuckerberg के बीच तनाव पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहा है.

अनुभव को लेकर उठे सवाल
रिपोर्ट के मुताबिक Meta के अंदर कुछ कर्मचारी यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या Alexandr Wang इतनी बड़ी कंपनी को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उनका मानना है कि Wang को बड़े कॉरपोरेट में टीम मैनेजमेंट का सीमित अनुभव है. इसके अलावा, उनकी विशेषज्ञता AI डेटा सर्विसेज में ज्यादा मानी जाती है, न कि कोर AI रिसर्च में, जहां तकनीकी ब्रेकथ्रू की जरूरत होती है. यही बात कुछ लोगों को असहज कर रही है.

Meta की पुरानी टीम से टकराव
Alexandr Wang के Meta में आने के बाद कंपनी की AI रणनीति को लेकर मतभेद और गहरे हो गए हैं. Wang की सुपरइंटेलिजेंस टीम Meta के अगले AI मॉडल को “क्लोज्ड” रखने की वकालत कर रही है, यानी उसकी तकनीक को गुप्त रखा जाए. यह Meta की पुरानी सोच से बिल्कुल उलट है, जहां कंपनी अपने AI मॉडल्स को ओपन-सोर्स करती रही है. इस बदलाव से Meta की पुरानी टीम के कई वरिष्ठ सदस्य नाराज बताए जा रहे हैं. इसी बीच Meta ने अपने पुराने फ्रंटियर मॉडल ‘Behemoth’ को भी छोड़ने का फैसला किया, जिसका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था.

Meta में बड़े स्तर पर बदलाव और इस्तीफे
नई AI रणनीति और लीडरशिप के चलते Meta से कई बड़े नाम बाहर हो चुके हैं. हाल ही में Meta की चीफ लीगल ऑफिसर Jennifer Newstead को Apple ने अपने साथ जोड़ लिया. वहीं, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर John Hegeman ने भी कंपनी छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करने की घोषणा की. इसके अलावा Meta के चीफ AI साइंटिस्ट और ट्यूरिंग अवॉर्ड विजेता Yann LeCun के भी कंपनी छोड़ने की खबर है. बताया जा रहा है कि उन्हें Alexandr Wang को रिपोर्ट करना पसंद नहीं था और Meta में हालिया कटौती से उनका रिसर्च काम भी प्रभावित हुआ.

Meta का AI पुनर्गठन और Wang की बढ़ती ताकत
जून में Meta ने अपने AI डिवीजन का बड़े स्तर पर पुनर्गठन किया. एक आंतरिक मेमो के मुताबिक, अब ज्यादातर AI टीम लीडर्स सीधे Alexandr Wang को रिपोर्ट करेंगे. इसमें GitHub के पूर्व CEO और निवेशक Nat Friedman भी शामिल हैं, जो MSL की प्रोडक्ट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. इस बदलाव ने साफ कर दिया है कि Meta के AI भविष्य में Alexandr Wang की भूमिका बेहद अहम होने वाली है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

Meta Alexandr Wang Mark Zuckerberg

