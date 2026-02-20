अब आपका फोन पढ़ेगा आपका दिमाग! मेटा ला रहा है 'Personal Super Intelligence'; एलेक्जेंडर वांग ने भारत में किया बड़ा ऐलान

India AI Summit 2026 में Meta के चीफ AI ऑफिसर Alexandr Wang ने कंपनी की भविष्य की रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि Meta का लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना है. उनके मुताबिक, AI सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ऐसा टूल होना चाहिए जो सीधे समाज की सेवा करे और आम लोगों के काम को आसान बनाए. वांग ने अपने कीनोट संबोधन में कहा कि अगर टेक्नोलॉजी को सच में समाज के लिए काम करना है, तो उसे लोगों के जीवन में गहराई से शामिल करना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि Meta के पास यह बड़ा मौका है कि वह AI को हर व्यक्ति तक पहुंचाए और इसे उपयोगी बनाए.

भारत में पहले से ऐसे काम कर रहा है Meta का AI

वांग ने बताया कि भारत में AI पहले ही चुपचाप डिजिटल जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. उन्होंने उदाहरण दिया कि अब कंटेंट क्रिएटर्स अपने Reels को अलग-अलग भाषाओं में अपने आप ट्रांसलेट करवा पा रहे हैं. इससे भाषा की बाधा खत्म हो रही है और क्रिएटर्स ज्यादा बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंच पा रहे हैं. इसके अलावा छोटे कारोबार भी तेजी से AI अपना रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब छोटे बिजनेस मालिक बिना किसी टेक्निकल टीम के, सिर्फ अपने फोन से कुछ ही मिनटों में WhatsApp Business पर AI एजेंट तैयार कर सकते हैं. ये एजेंट ग्राहकों से बातचीत करने, सवालों के जवाब देने और यहां तक कि जनरेटिव AI की मदद से विज्ञापन बनाने में मदद कर रहे हैं. इससे मार्केटिंग पहले से ज्यादा तेज और किफायती हो गई है. वांग ने भारतीय डेवलपर्स की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत के डेवलपर्स विश्व स्तर के इनोवेटर्स हैं, जो शिक्षा, सेवाओं और डिजिटल एक्सेस जैसी बड़ी सामाजिक चुनौतियों को हल करने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं.

2026 में आएंगे Meta के नए AI मॉडल

आने वाले महीनों को लेकर भी बड़ा संकेत दिया गया. Meta इस साल नई पीढ़ी के AI मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है. वांग ने बताया कि पहले मॉडल अगले कुछ महीनों में जारी किए जाएंगे. उन्होंने साफ किया कि ये मॉडल अलग से चलने वाले टूल नहीं होंगे, बल्कि Meta के प्लेटफॉर्म्स में गहराई से शामिल किए जाएंगे. यानी यूजर्स को AI का फायदा सीधे उनके रोजमर्रा के ऐप्स और डिजिटल अनुभवों में मिलेगा. कंपनी का कहना है कि पूरे साल AI की क्षमताओं में लगातार सुधार देखने को मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

‘पर्सनल सुपर इंटेलिजेंस’ की ओर कदम

वांग ने Meta के लंबे समय के विजन को “पर्सनल सुपर इंटेलिजेंस” बताया. उनके अनुसार, भविष्य का AI सिर्फ सामान्य असिस्टेंट नहीं होगा, बल्कि ऐसा सिस्टम होगा जो हर व्यक्ति को गहराई से समझे. उन्होंने कहा कि कंपनी ऐसा AI बनाना चाहती है जो आपके लक्ष्य, आपकी रुचियां और आपकी प्राथमिकताओं को समझ सके. यानी AI हर व्यक्ति के लिए अलग और निजी अनुभव देगा. यह एक जैसा समाधान नहीं होगा, बल्कि आपकी जरूरतों के अनुसार खुद को ढालेगा.

स्थानीय जरूरतों के मुताबिक AI जरूरी

अपने संबोधन के अंत में वांग ने सरकारों और टेक कंपनियों के बीच सहयोग की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि AI को “वन साइज फिट्स ऑल” मॉडल में नहीं बनाया जा सकता. भारत और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए AI को उनकी भाषाओं, संस्कृतियों और आर्थिक जरूरतों के अनुसार डिजाइन करना जरूरी है. अगर टेक्नोलॉजी को स्थानीय चुनौतियों के मुताबिक ढाला जाएगा, तभी वह सच में समाज और व्यक्तियों के लिए उपयोगी साबित होगी. Meta का यह विजन दिखाता है कि आने वाले समय में AI सिर्फ एक फीचर नहीं रहेगा, बल्कि हर भारतीय की डिजिटल जिंदगी का अहम हिस्सा बन सकता है.