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Hindi Newsटेकमार्क जुकरबर्ग का खतरनाक दांव! कर्मचारियों की जासूसी करेगा Meta, क्या खुद को निकालने की ट्रेनिंग दे रहे हैं वर्कर्स?

मार्क जुकरबर्ग का खतरनाक दांव! कर्मचारियों की जासूसी करेगा Meta, क्या खुद को निकालने की ट्रेनिंग दे रहे हैं वर्कर्स?

मेटा अपने कर्मचारियों के कंप्यूटर पर ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर उनके माउस मूवमेंट्स और कीस्ट्रोक्स की जासूसी करेगा ताकि AI मॉडल्स को इंसानी काम करने की ट्रेनिंग दी जा सके.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 23, 2026, 11:08 AM IST
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Meta ने अपने कर्मचारियों के कंप्यूटर पर ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर लगाने का फैसला किया है.
Meta ने अपने कर्मचारियों के कंप्यूटर पर ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर लगाने का फैसला किया है.

Meta ने अपने कर्मचारियों के कंप्यूटर पर ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर लगाने का फैसला किया है, जिससे उनके माउस मूवमेंट और कीबोर्ड की हर एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक, इस डेटा का इस्तेमाल AI एजेंट्स को ट्रेन करने के लिए किया जाएगा. इस कदम को लेकर काफी विवाद हो रहा है, क्योंकि कई लोग इसे इस तरह देख रहे हैं कि कर्मचारी खुद ही अपनी जगह लेने वाले AI को ट्रेन कर रहे हैं.

क्या है पूरा प्लान?

रिपोर्ट्स के अनुसार, Meta “Model Capability Initiative” नाम का एक टूल इस्तेमाल करेगा, जो कर्मचारियों की स्क्रीन को रियल टाइम में रिकॉर्ड करेगा. इसके अलावा कंपनी अपने “AI for Work” प्रोग्राम को भी आगे बढ़ा रही है, जिसे अब “Agent Transformation Accelerator” नाम दिया गया है. इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा डेटा इकट्ठा करना है, ताकि AI मॉडल्स को बेहतर बनाया जा सके और कई काम ऑटोमेट किए जा सकें.

कर्मचारियों को क्या बताया गया?

कंपनी का कहना है कि यह सब AI एजेंट्स को ज्यादा स्मार्ट और ऑटोमैटिक बनाने के लिए किया जा रहा है. फिलहाल AI एजेंट्स कुछ ऐसे काम नहीं कर पाते जो इंसान आसानी से कर लेते हैं, जैसे ड्रॉपडाउन मेन्यू से ऑप्शन चुनना या कीबोर्ड शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना. इन कमियों को दूर करने के लिए कर्मचारियों की एक्टिविटी को ट्रैक किया जाएगा.

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Meta ने कर्मचारियों को यह भी भरोसा दिलाया है कि इस डेटा का इस्तेमाल उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू में नहीं होगा और इससे उनकी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में कंपनी करीब 10% कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है, जिससे डर और बढ़ गया है.

प्राइवेसी बनाम AI ट्रेनिंग

इस फैसले से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है- क्या AI को बेहतर बनाने के लिए कर्मचारियों की प्राइवेसी से समझौता किया जा सकता है? कई कर्मचारियों को लगता है कि वे बिना किसी अतिरिक्त पैसे के AI को ट्रेन कर रहे हैं, जो भविष्य में उनकी नौकरी को ही खतरे में डाल सकता है. Meta पहले से ही AI एजेंट्स पर भारी निवेश कर रही है, जो इंसानों के साथ काम कर सकें या उनकी जगह ले सकें. यहां तक कि कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक चैटबॉट भी तैयार किया है, जो Mark Zuckerberg से जुड़ा है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, “क्या कंपनी कर्मचारियों से ही उनकी जगह लेने वाले AI को ट्रेन करवा रही है?” दूसरे ने इसे प्राइवेसी का उल्लंघन बताया. वहीं एक और यूजर ने सवाल उठाया कि अगर काम से जुड़ा डेटा ही ट्रेनिंग डेटा बन जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी और निगरानी के बीच की सीमा कहां तय होगी. कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि कर्मचारियों को इस फैसले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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