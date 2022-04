Micromax IN 2C: जल्द लॉन्च होने जा रहा ये दमदार फीचर्स वाला Smartphone, जानिए सबकुछ

Micromax IN 2C India Launch Expected Soon: भारत की जानी-मानी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी माइक्रोमैक्स (Micromax) अपने बजट स्मार्टफोन्स के लिए प्रसिद्ध है. खबरों की मानें तो आने वाले समय में ये ब्रांड एक नया स्मार्टफोन, Micromax IN 2C लॉन्च करने जा रहा है. आपको बता दें कि ये फोन Micromax IN 2B का एक बेहतर और अपडेटेड वर्जन होगा. आइए माइक्रोमैक्स के इस स्मार्टफोन के बारे में सबकुछ जानते हैं..

Micromax IN 2C हो रहा है लॉन्च (Launch)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माइक्रोमैक्स (Micromax) के इस नए स्मार्टफोन के लॉन्च को लेकर कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं रखी है. टिप्स्टर अभिषेक यादव (Abhishek Yadav) का यह कहना है कि ये स्मार्टफोन ब्रांड Micromax IN 2C को अप्रैल के अंत या फिर मई, 2022 की शुरुआत में लॉन्च कर सकता है.

Micromax IN 2C के फीचर्स (Features)

यह हम पहले भी कह चुके हैं कि इस स्मार्टफोन के बारे में कंपनी ने कोई जानकारी सामने नहीं रखी है. लीक हुई जानकारी के हिसाब से Micromax IN 2C यूनीसॉक T610 (Unisoc T610) चिपसेट पर काम कर सकता है. ये फोन डुअल रीयर कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है जिसमें 13MP का मेन सेन्सर और 2MP का सेकेंडरी लेंस शामिल हो सकता है. इसमें आपको 5MP का फ्रंट कैमरा भी मिल सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो Micromax IN 2C 5,000mAh की बैटरी के साथ आ सकता है.

Micromax IN 2B के फीचर्स (Features)

जैसा कि पहले बताया गया है, Micromax IN 2C दरअसल Micromax IN 2B का अपडेटेड वर्जन है. जहां Micromax IN 2C के फीचर्स को कन्फर्म नहीं किया जा सकता है, हम ये जरूर जान सकते हैं कि Micromax IN 2B किन फीचर्स से लैस है. 6GB तक RAM और 64GB तक इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में आपको 6.54-इंच का एचडी+ डिस्प्ले, 13MP के मेन सेन्सर वाला डुअल रीयर कैमरा सेटअप, 5,000mAh की बैटरी और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया जा रहा है.

आपको बता दें कि क्योंकि Micromax IN 2B को 7,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, यह उम्मीद की जा रही है कि Micromax IN 2C की कीमत भी इसी के आसपास होगी.