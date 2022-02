कहर बरपाने आ रहा 10 हजार से कम कीमत वाला Micromax का Smartphone, फीचर्स जान खरीदने का करेगा मन

नई दिल्ली. माइक्रोमैक्स (Micromax) ने वर्ष 2022 के अपने पहले स्मार्टफोन के रूप में माइक्रोमैक्स इन नोट 2 (Micromax In Note 2) की घोषणा की. ताजा जानकारी से पता चलता है कि Micromax In 2c कंपनी का अगला हैंडसेट हो सकता है. मॉनीकर अब Google Play समर्थित डिवाइस सूची के डेटाबेस में दिखाई दिया है, जो इंडिकेट करता है कि यह जल्द ही आधिकारिक हो सकता है. जैसा कि टिपस्टर अभिषेक यादव द्वारा साझा किए गए स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है, Micromax In 2c Google Play समर्थित डिवाइस सूची में मॉडल नंबर E6533 के साथ सामने आया है. इस मॉडल नंबर को पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड (बीआईएस) और गीकबेंच बेंचमार्किंग साइट पर देखा जा चुका है.

Micromax In 2c में होगा इतना कुछ

Micromax In 2c की गीकबेंच लिस्टिंग जून 2021 में सामने आई थी. इसने यूनिसोक टी610 चिपसेट, 4 जीबी रैम और एंड्रॉइड 11 ओएस जैसे प्रमुख स्पेसिफिकेशंस का खुलासा किया. गीकबेंच के सिंगल-कोर और मल्टी-कोर टेस्टिंग में, हैंडसेट ने क्रमशः 347 और 1127 अंक बनाए. जैसा कि नाम से पता चलता है, In 2c पिछले साल से Micromax In 2b स्मार्टफोन की जगह लेगा.

Micromax In 2c Price In India

Micromax In 2c के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है. संभवत: कंपनी मार्च में डिवाइस को पेश कर सकती है. डिवाइस के देश में 10,000 रुपये से कम कीमत के साथ शुरू होने की संभावना है. उम्मीद है आने वाले समय में कंपनी In 2c के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर करेगी.

Micromax In Note 2 Specifications

पिछले महीने माइक्रोमैक्स ने माइक्रोमैक्स इन नोट 2 स्मार्टफोन लॉन्च किया था. जिसमें 6.43-इंच AMOLED FHD+ डिस्प्ले, 16-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा और 48-मेगापिक्सल (मुख्य) + 5-मेगापिक्सल (अल्ट्रावाइड) + 2-मेगापिक्सल ( मैक्रो)+ 2-मेगापिक्सेल (डेप्थ) क्वाड-कैमरा यूनिट है. Helio G95 संचालित हैंडसेट 4 जीबी रैम, 64 जीबी स्टोरेज, 30W चार्जिंग के साथ 5,000mAh की बैटरी, एंड्रॉइड 11 ओएस और एक साइड-फेसिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रदान करता है.