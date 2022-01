लॉन्च हुआ Micromax का कम कीमत वाला धाकड़ Smartphone, फीचर्स जान लोग बोले- 'ये तो गर्दा उड़ा देगा...'

नई दिल्ली. Micromax ने भारत में Micromax In Note 2 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. माइक्रोमैक्स इन नोट 2 15,000 रुपये से कम में एक नया बजट स्मार्टफोन है. कंपनी ने In Note 2 को सिंगल 4GB रैम वैरिएंट में लॉन्च किया है. Micromax In Note 2 स्पेसिफिकेशन्स में एक AMOLED डिस्प्ले, एक मीडियाटेक हीलियो G95 SoC और एक 5000 mAh की बैटरी शामिल है. आइए जानते हैं Micromax In Note 2 की कीमत (Micromax In Note 2 Price In India) और फीचर्स...

Micromax In Note 2 Price In India

Micromax In Note 2 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ सिंगल 4GB रैम विकल्प में आता है. इस डिवाइस की कीमत 13,490 रुपये है. हालांकि, यह लॉन्च ऑफर के तहत फ्लिपकार्ट पर 12,490 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. डिवाइस की बिक्री 30 जनवरी से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी. बजट स्मार्टफोन दो रंगों- ओक और ब्लैक में आता है.

iPhone 13 और Samsung Galaxy S21 से प्रेरित डिजाइन

Micromax In Note 2 में सैमसंग गैलेक्सी एस21 से प्रेरित कैमरा मॉड्यूल डिज़ाइन वाला ग्लास बैक है. इसमें एक फ्लैट फ्रेम है जो iPhone 13 जैसा दिखता है.

Micromax In Note 2 Specifications

Micromax In Note 2 एंड्रॉइड 11 पर चलता है और इसमें 6.43 इंच का फुल-एचडी+ (1,080x2,400 पिक्सल) एमोलेड डिस्प्ले है जिसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है और 550 निट्स पीक ब्राइटनेस है. डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन द्वारा भी सुरक्षित है. हुड के तहत, 4GB रैम के साथ MediaTek Helio G95 SoC है.

Micromax In Note 2 Camera

Micromax In Note 2 क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है जिसमें 48-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, साथ में 5-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड शूटर, 2-मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर और 2-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है. सेल्फी और वीडियो चैट के लिए, Micromax In Note 2 में फ्रंट में 16-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेंसर दिया गया है.

Micromax In Note 2 Battery

Micromax ने 5,000mAh की बैटरी पैक की है जो 30W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि 25 मिनट के चार्ज पर फोन जीरो से 50 परसेंट हो जाता है. इसके अलावा, Micromax In Note 2 का माप 159.9x74.3x8.34mm और वजन 205 ग्राम है.

Micromax In Note 2 Other Features

Micromax In Note 2 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है, लेकिन माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 256 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. कनेक्टिविटी विकल्पों में 4जी एलटीई, वाई-फाई 802.11एसी, ब्लूटूथ वी5.0, जीपीएस/ ए-जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी और 3.5 एमएम हेडफोन जैक शामिल हैं.फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है.