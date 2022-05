Micromax लाया स्टाइलिश डिजाइन वाला जबर Smartphone, कीमत 8 हजार से भी कम; जानिए गजब फीचर्स

Micromax In 2C goes on sale in India: माइक्रोमैक्स (Micromax) ने अप्रैल में भारतीय बाजार के लिए एक नए एंट्री-लेवल स्मार्टफोन की घोषणा की थी. अब, In 2C मॉडल हाल ही में बिक्री के लिए गया था और वर्तमान में फ्लिपकार्ट पर खरीदने के लिए उपलब्ध है, जो इस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध ई-रिटेलर है. Micromax ने इस फोन को काफी कम कीमत में उतारा है. फोन के डिजाइन और फीचर्स को काफी पसंद किया जा रहा है. Micromax In 2C में 6.52 इंच का डिस्प्ले, 8MP का कैमरा और 5,000mAh की दमदार बैटरी है. आइए जानते हैं Micromax In 2C की कीमत और फीचर्स...

Micromax In 2C Price In India

स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 ओएस आउट ऑफ द बॉक्स पर चलता है और दो रंग मॉडल, ब्राउन और सिल्वर में उपलब्ध है. डिवाइस की कीमत वर्तमान में इसके अकेले 3GB + 32GB कॉन्फिगरेशन के लिए 7,499 रुपये है, हालांकि, यह इंट्रोडक्टरी प्राइज टैग है. इसका वास्तविक प्राइज टैग 8,499 INR है. फिलहाल, हैंडसेट कुछ विशेष बैंक ऑफर्स के साथ फ्लिपकार्ट पर खरीदने के लिए उपलब्ध है.

Micromax In 2C Specifications

Micromax In 2C में 6.52 इंच का एलसीडी पैनल है जिसमें 1600×720 पिक्सल एचडी रिजॉल्यूशन है. इस पैनल में 420 निट्स की अधिकतम ब्राइटनेस, 20:9 आस्पेक्ट रेशियो और फ्रंट में वाटरड्रॉप नॉच है. हुड के तहत, इन 2C एक UNISOC T610 SoC से लैस है, जिसे माली G52 GPU, 3GB LPDDR4X रैम और 32GB emmc 5.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. ब्रांड यूजर्स को माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के जरिए स्टोरेज को 512GB तक बढ़ाने का विकल्प भी दे रहा है.

Micromax In 2C Camera & Battery

पीछे की तरफ, नए स्मार्टफोन में डुअल कैमरा सेटअप है जिसमें 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एलईडी फ्लैश है. इस बीच, फ्रंट 5 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर के साथ आता है. स्मार्टफोन एक बड़े 5,000mAh बैटरी पैक द्वारा संचालित है जो USB टाइप C पोर्ट से मानक 10W चार्जिंग समर्थन का समर्थन करता है. अन्य विशेषताओं में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और 3.5 मिमी हेडफोन जैक शामिल हैं.