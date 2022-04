दिलों की धड़कनें बढ़ाने आया Micromax का 8 हजार से कम कीमत वाला टकाटक Smartphone; जानिए फीचर्स

नई दिल्ली. Micromax In 2c Launched In India: भारत में माइक्रोमैक्स इन 2सी (Micromax In 2c) स्मार्टफोन की घोषणा कर दी गई है. माइक्रोमैक्स इन नोट 2 (Micromax In 2c) के बाद इस साल डेब्यू करने वाला यह दूसरा स्मार्टफोन है, जिसकी घोषणा इस साल जनवरी में की गई थी. यह हैंडसेट पिछले साल के माइक्रोमैक्स इन 2बी (Micromax In 2b) स्मार्टफोन की जगह लेगा. आइए जानते हैं Micromax In 2c के स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कीमत...

Micromax In 2c price in India

माइक्रोमैक्स इन 2सी (Micromax In 2c) 3 जीबी रैम + 32 जीबी स्टोरेज के एकमात्र वर्जन में आता है, जिसकी कीमत 8,499 रुपये है. 1 मई से यह 7,499 रुपये (~$98) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगा. हैंडसेट सिल्वर और ब्राउन कलर में आता है. जो लोग रुचि रखते हैं वे इसे खरीदने के लिए माइक्रोमैक्स के ऑनलाइन स्टोर या फ्लिपकार्ट पर जा सकते हैं.

Micromax In 2c Specifications And Features

Micromax In 2c में 6.52-इंच का डिस्प्ले है जिसमें टियरड्रॉप नॉच है. स्क्रीन 720 x 1600 पिक्सल का एचडी+ रिजॉल्यूशन, 20:9 आस्पेक्ट रेश्यो और 420 निट्स ब्राइटनेस प्रदान करती है. कंपनी के मुताबिक स्मार्टफोन में 89 परसेंट स्क्रीन स्पेस है.

Micromax In 2c Camera

Micromax In 2c में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और इसके बैक पैनल में दोहरी कैमरा सेटअप है, जिसमें 8-मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और वीजीए सेंसर शामिल है. डिवाइस Android 11 OS के साथ प्रीइंस्टॉल्ड आता है. अन्य माइक्रोमैक्स फोन की तरह, In 2c एक स्टॉक एंड्रॉइड अनुभव प्रदान करता है.

Micromax In 2c Battery

डिवाइस के टॉप पर Unisoc T610 चिपसेट मौजूद है. यह 4 जीबी/6 जीबी एलपीडीडीआर4एक्स रैम और 64 जीबी ईएमएमसी 5.1 स्टोरेज से लैस है. अतिरिक्त स्टोरेज के लिए, डिवाइस एक माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट प्रदान करता है. हैंडसेट 5,000mAh की बैटरी से पावर लेता है, जो USB-C पोर्ट पर 10W चार्जिंग को सपोर्ट करता है. इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर की कमी है.