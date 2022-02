कहर बरपाने आ रहा Micromax का धुआंधार Smartphone, 11 हजार से कम में मिलेंगे ताबड़तोड़ फीचर्स

नई दिल्ली. माइक्रोमैक्स (Micromax) ने हाल ही में भारत में माइक्रोमैक्स इन नोट 2 (Micromax In Note 2) लॉन्च किया है. बजट के अनुकूल फोन की कीमत इसके स्पेसिफिकेशन और डिजाइन के हिसाब से तय की जा रही है. अब, कंपनी कथित तौर पर अपने अगले इन-सीरीज फोन के लॉन्च पर काम कर रही है, जिसे माइक्रोमैक्स इन 2 (Micromax In 2) कहा जाता है. एक ट्विटर यूजर ने स्मार्टफोन की प्रमुख विशेषताओं के साथ-साथ इसकी अपेक्षित कीमत के बारे में बताया है. फोन में 6.5-इंच का डिस्प्ले, 48MP का कैमरा और 5000mAh की दमदार बैटरी होगी. आइए जानते हैं Micromax In 2 की कीमत और फीचर्स...

Micromax In 2 Specifications

नए लीक में कहा गया है कि Micromax In 2 में 6.5-इंच की IPS LCD स्क्रीन होगी जो फुल HD+ रिज़ॉल्यूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट प्रदान करती है. सेल्फी के लिए, इसमें 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हो सकता है और इसके रियर कैमरा सेटअप में 2-मेगापिक्सेल सहायक कैमरों की एक पेयर के साथ 48-मेगापिक्सेल प्राथमिक कैमरा हो सकता है.

Helio G88 जो Redmi 10 Prime (Redmi 10), Infinix Hot 11S, और Infinix Note 11 को पसंद करता है, Micromax In 2 के हुड के नीचे मौजूद होगा. लीक में रैम और स्टोरेज क्षमता के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

Micromax In 2 Price In India

डिवाइस के Android 11 OS के साथ प्रीइंस्टॉल्ड आने की उम्मीद है. इसमें 5,000mAh की बैटरी हो सकती है जो 18W चार्जिंग को सपोर्ट करती है. बजट के अनुकूल फोन पॉली कार्बोनेट बॉडी से लैस होगा. इसके 10,000 रुपये या 11,000 रुपये से शुरू होने की संभावना है.

जल्द लॉन्च हो सकता है Micromax In 2

माइक्रोमैक्स ने अभी तक माइक्रोमैक्स इन 2 के आगमन को टीज नहीं किया है. संभवतः, इसके आगमन की पुष्टि करने में कुछ और दिन लगेंगे क्योंकि भारत में इन नोट 2 की घोषणा के एक महीने भी नहीं हुए हैं. 13,490 रुपयेकी कीमत पर, हैंडसेट 6.43-इंच AMOLED FHD + डिस्प्ले, 16-मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा, 48-मेगापिक्सेल + 5-मेगापिक्सेल + 2-मेगापिक्सेल + 2-मेगापिक्सेल क्वाड-कैमरा यूनिट जैसे स्पेक्स प्रदान करता है. Helio G95 चिपसेट, 4GB RAM, 64GB स्टोरेज और 5,000mAh की बैटरी जो 30W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.