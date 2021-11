धमाल मचाने आ रहा Micromax का धाकड़ Smartphone, चकाचक डिजाइन और धांसू फीचर्स दिल खुश करने वाले

नई दिल्ली. भारतीय स्मार्टफोन कंपनी माइक्रोमैक्स (Micromax) जुलाई में कम कीमत वाला Micromax In 2b लॉन्च करने के बाद शांत है. उसके बाद उसने कोई स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया है. अब खबरें आ रही हैं कि माइक्रोमैक्स (Micromax) जल्द ही नया स्मार्टफोन पेश करने जा रहा है. टिपस्टर हृदेश मिश्रा (@HkMicromax) के अनुसार, माइक्रोमैक्स 15 दिसंबर के आसपास भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है. फिलहाल यह अज्ञात है कि कंपनी साल के अंत में कौन सा डिवाइस लॉन्च करेगी क्योंकि लीकर ने कोई बेहतर विवरण नहीं दिया था.

Micromax In Note 1 Pro हो सकता है नाम

पिछले लीक ने सुझाव दिया है कि माइक्रोमैक्स एक मॉडल नंबर E7748_64 पर काम कर रहा है, जो माना जाता है कि यह उनके Note 1 स्मार्टफोन का प्रो वर्जन है, जिसे नवंबर 2020 में वापस लॉन्च किया गया था.

Micromax In Note 1 Pro में हो सकता है इतना कुछ

माना जाता है कि In Note 1 Pro में माइक्रोमैक्स मीडियाटेक हेलियो जी90 चिपसेट द्वारा संचालित होगा, जो कि In Note 1 से अपग्रेड है, जो मीडियाटेक हीलियो जी85 चिपसेट को स्पोर्ट करता है. Helio G90 को अधिक शक्तिशाली Mali-G76 MC4 GPU के साथ भी जोड़ा गया है. In Note 1 की तुलना में फोन की रैम और स्टोरेज क्षमता में सुधार की उम्मीद है, जिसमें 4 जीबी + 64 जीबी सेटअप है.

डिजाइन नहीं आया सामने

आगामी फोन एक पूरी तरह से अलग डिवाइस भी हो सकता है क्योंकि महीनों में Micromax In Note 1 Pro के बारे में कोई और रिपोर्ट सामने नहीं आई है. नवंबर लगभग समाप्त होने के साथ, हम अपेक्षित लॉन्च के बारे में और अधिक सुनने की उम्मीद करते हैं.