Advertisement
trendingNow13220775
Hindi Newsटेकसिर्फ 18 महीनों में इन 4 प्रोफेशनल्स को बाहर का रास्ता दिखाएगा AI! Microsoft AI चीफ की चेतावनी से मचा हड़कंप

सिर्फ 18 महीनों में इन 4 प्रोफेशनल्स को बाहर का रास्ता दिखाएगा AI! Microsoft AI चीफ की चेतावनी से मचा हड़कंप

माइक्रोसॉफ्ट एआई के प्रमुख मुस्तफा सुलेमान ने चेतावनी दी है कि अगले 18 महीनों के भीतर एआई अधिकांश पेशेवर कामों में इंसानों जैसी क्षमता हासिल कर लेगा, जिससे कंप्यूटर पर काम करने वाले वकील, अकाउंटेंट और मार्केटर जैसी 'व्हाइट कॉलर' नौकरियों पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 18, 2026, 06:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI से निर्मित फोटो.
AI से निर्मित फोटो.

Microsoft के AI चीफ Mustafa Suleyman ने ऐसी चेतावनी दी है जिसने दुनियाभर के ऑफिस कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है. उनका कहना है कि अगले 18 महीनों के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के बराबर या उससे बेहतर तरीके से ज्यादातर प्रोफेशनल काम करने लगेगा. इसका सबसे बड़ा असर अकाउंटेंट्स, वकीलों, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स जैसी नौकरियों पर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि जो काम आज लोग कंप्यूटर पर बैठकर करते हैं, उनमें से बड़ी संख्या AI अपने आप कर सकेगा. इस बयान के बाद AI और नौकरी छिनने को लेकर बहस फिर तेज हो गई है.

किन नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा?

मुस्तफा सुलेमान के मुताबिक AI अब तेजी से इंसानी स्तर तक पहुंच रहा है. उन्होंने कहा कि अकाउंटिंग, लीगल एडवाइजरी, मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में AI बहुत तेजी से काम सीख रहा है. उनका मानना है कि अगले एक से डेढ़ साल में कई प्रोफेशनल टास्क पूरी तरह ऑटोमेट हो सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कंप्यूटिंग पावर लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से AI मॉडल अब कोड लिखने और उसे समझने में भी इंसानों से बेहतर होते जा रहे हैं. इसका असर सिर्फ प्रोग्रामर्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर उस नौकरी पर पड़ेगा जो डेटा, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट या एनालिसिस पर आधारित है.

“AI बनाना ब्लॉग लिखने जितना आसान हो जाएगा”

सुलेजमान ने AI के भविष्य को लेकर एक और बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में AI मॉडल बनाना उतना आसान हो जाएगा जितना आज ब्लॉग लिखना या पॉडकास्ट बनाना है. यानी हर कंपनी, संस्था और व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से खुद का AI बना सकेगा. यह बात AI को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाती है, लेकिन साथ ही यह चिंता भी बढ़ाती है कि अगर हर काम के लिए AI मौजूद होगा तो इंसानी कर्मचारियों की जरूरत कितनी बचेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

AI एक्सपर्ट्स ने Covid-19 से की तुलना

AI रिसर्चर Matt Shumer ने मौजूदा स्थिति की तुलना साल 2020 में Covid-19 महामारी शुरू होने से पहले के समय से की. उनका कहना है कि जैसे लोगों ने महामारी के असर को शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया था, वैसे ही अभी लोग AI के असर को हल्के में ले रहे हैं. OpenAI के CEO Sam Altman और SpaceX के CEO Elon Musk भी पहले AI को लेकर चिंता जता चुके हैं. एलन मस्क ने कहा था कि इंसानों जैसी बुद्धिमत्ता वाला AI बहुत जल्द आ सकता है.

लेकिन अभी तक पूरी तस्वीर अलग है

हालांकि AI को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात अभी इतने तेज नहीं बदले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वकील और अकाउंटेंट फिलहाल AI का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्यूमेंट रिव्यू और बेसिक एनालिसिस जैसे सीमित कामों के लिए कर रहे हैं. कुछ रिसर्च में यह भी सामने आया कि AI ने कई मामलों में कर्मचारियों की स्पीड बढ़ाने के बजाय काम को और धीमा कर दिया. सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पर हुई एक स्टडी में पाया गया कि AI की वजह से कुछ टास्क पूरे होने में 20 प्रतिशत ज्यादा समय लगा.

AI की वजह से शुरू हो चुकी हैं नौकरी कटौतियां

इसके बावजूद AI का असर नौकरी बाजार में दिखने लगा है. कई कंपनियों ने AI ऑटोमेशन की वजह से कर्मचारियों की संख्या कम करनी शुरू कर दी है. Microsoft ने पिछले साल करीब 15,000 कर्मचारियों की छंटनी की थी. हालांकि कंपनी ने सीधे तौर पर AI को कारण नहीं बताया, लेकिन CEO Satya Nadella ने कहा था कि कंपनी को “नई AI दुनिया” के हिसाब से खुद को बदलना होगा. फाइनेंशियल मार्केट में भी AI का असर दिख रहा है. सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई क्योंकि निवेशकों को डर है कि AI पारंपरिक SaaS कंपनियों के बिजनेस मॉडल को बदल सकता है.

Microsoft का अगला बड़ा लक्ष्य क्या है?

मुस्तफा सुलेमान ने साफ कहा कि Microsoft का सबसे बड़ा मिशन “सुपरइंटेलिजेंस” बनाना है. कंपनी अब खुद के AI फाउंडेशन मॉडल तैयार करना चाहती है ताकि उसे OpenAI पर कम निर्भर रहना पड़े. उन्होंने कहा कि AI आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है और Microsoft इस रेस में सबसे आगे रहना चाहता है. हालांकि AI की रफ्तार कितनी तेज होगी और इसका असर नौकरियों पर कितना बड़ा पड़ेगा, इसे लेकर बहस अभी जारी है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

MicrosoftMicrosoft AI ChiefMustafa Suleyman AI warning

Trending news

राहुल गांधी आएंगे, लेकिन मंच पर नहीं चढ़ेंगे; शपथ ग्रहण के स्टेज पर किसने लगाई रोक?
Kerala CM Oath Ceremony
राहुल गांधी आएंगे, लेकिन मंच पर नहीं चढ़ेंगे; शपथ ग्रहण के स्टेज पर किसने लगाई रोक?
इस पूरे हफ्ते झुलसाएगी गर्मी, 47 डिग्री को पार कर जाएगा पारा! जानें कब मिलेगी राहत
weather update
इस पूरे हफ्ते झुलसाएगी गर्मी, 47 डिग्री को पार कर जाएगा पारा! जानें कब मिलेगी राहत
वो दिन, जब भारत ने की शक्ति की गर्जना, महाशक्ति राष्ट्र बनते देख मुस्कुराए थे बुद्ध
Operation Smiling Buddha
वो दिन, जब भारत ने की शक्ति की गर्जना, महाशक्ति राष्ट्र बनते देख मुस्कुराए थे बुद्ध
27 या 28 मई, देश में कब मनाई जाएगी ईद उल अजहा? हो गया साफ, उलेमाओं ने किया एलान
Eid-ul-Adha 2026
27 या 28 मई, देश में कब मनाई जाएगी ईद उल अजहा? हो गया साफ, उलेमाओं ने किया एलान
'सिर्फ विकास नहीं, ऐसे सुलझेगा कश्मीर का मसला', PM मोदी को महबूबा की नसीहत
Mehbooba Mufti
'सिर्फ विकास नहीं, ऐसे सुलझेगा कश्मीर का मसला', PM मोदी को महबूबा की नसीहत
भारत की वो नदी, जिसमें बहता है 'लहू' जैसा पानी; जल में खूब रोए थे महर्षि परशुराम
India Interesting Facts in Hindi
भारत की वो नदी, जिसमें बहता है 'लहू' जैसा पानी; जल में खूब रोए थे महर्षि परशुराम
ओवैसी ने रेवंत रेड्डी से क्यों कर दी एग्जाम स्थगित करने की अपील? जानिए मामला
Owaisi
ओवैसी ने रेवंत रेड्डी से क्यों कर दी एग्जाम स्थगित करने की अपील? जानिए मामला
मिशन था 'जिहाद', मंशा थी 'हेयर ट्रांसप्लांट'! लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी की अजब कहानी
LeT
मिशन था 'जिहाद', मंशा थी 'हेयर ट्रांसप्लांट'! लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी की अजब कहानी
सड़क पर नमाज रोकने से खफा लोगों ने प्रदर्शन के दौरान किया पथराव, पुलिस ने भांजी लाठी
kolkata
सड़क पर नमाज रोकने से खफा लोगों ने प्रदर्शन के दौरान किया पथराव, पुलिस ने भांजी लाठी
उत्तर में बरसेगी आग, दक्षिण-पूरब-पश्चिम में राहत की बौछारें! कैसा रहेगा मौसम?
weather news
उत्तर में बरसेगी आग, दक्षिण-पूरब-पश्चिम में राहत की बौछारें! कैसा रहेगा मौसम?