सिर्फ 18 महीनों में इन 4 प्रोफेशनल्स को बाहर का रास्ता दिखाएगा AI! Microsoft AI चीफ की चेतावनी से मचा हड़कंप

Microsoft के AI चीफ Mustafa Suleyman ने ऐसी चेतावनी दी है जिसने दुनियाभर के ऑफिस कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है. उनका कहना है कि अगले 18 महीनों के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के बराबर या उससे बेहतर तरीके से ज्यादातर प्रोफेशनल काम करने लगेगा. इसका सबसे बड़ा असर अकाउंटेंट्स, वकीलों, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स जैसी नौकरियों पर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि जो काम आज लोग कंप्यूटर पर बैठकर करते हैं, उनमें से बड़ी संख्या AI अपने आप कर सकेगा. इस बयान के बाद AI और नौकरी छिनने को लेकर बहस फिर तेज हो गई है.

किन नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा?

मुस्तफा सुलेमान के मुताबिक AI अब तेजी से इंसानी स्तर तक पहुंच रहा है. उन्होंने कहा कि अकाउंटिंग, लीगल एडवाइजरी, मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में AI बहुत तेजी से काम सीख रहा है. उनका मानना है कि अगले एक से डेढ़ साल में कई प्रोफेशनल टास्क पूरी तरह ऑटोमेट हो सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कंप्यूटिंग पावर लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से AI मॉडल अब कोड लिखने और उसे समझने में भी इंसानों से बेहतर होते जा रहे हैं. इसका असर सिर्फ प्रोग्रामर्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर उस नौकरी पर पड़ेगा जो डेटा, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट या एनालिसिस पर आधारित है.

“AI बनाना ब्लॉग लिखने जितना आसान हो जाएगा”

सुलेजमान ने AI के भविष्य को लेकर एक और बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में AI मॉडल बनाना उतना आसान हो जाएगा जितना आज ब्लॉग लिखना या पॉडकास्ट बनाना है. यानी हर कंपनी, संस्था और व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से खुद का AI बना सकेगा. यह बात AI को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाती है, लेकिन साथ ही यह चिंता भी बढ़ाती है कि अगर हर काम के लिए AI मौजूद होगा तो इंसानी कर्मचारियों की जरूरत कितनी बचेगी.

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AI एक्सपर्ट्स ने Covid-19 से की तुलना

AI रिसर्चर Matt Shumer ने मौजूदा स्थिति की तुलना साल 2020 में Covid-19 महामारी शुरू होने से पहले के समय से की. उनका कहना है कि जैसे लोगों ने महामारी के असर को शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया था, वैसे ही अभी लोग AI के असर को हल्के में ले रहे हैं. OpenAI के CEO Sam Altman और SpaceX के CEO Elon Musk भी पहले AI को लेकर चिंता जता चुके हैं. एलन मस्क ने कहा था कि इंसानों जैसी बुद्धिमत्ता वाला AI बहुत जल्द आ सकता है.

लेकिन अभी तक पूरी तस्वीर अलग है

हालांकि AI को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात अभी इतने तेज नहीं बदले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वकील और अकाउंटेंट फिलहाल AI का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्यूमेंट रिव्यू और बेसिक एनालिसिस जैसे सीमित कामों के लिए कर रहे हैं. कुछ रिसर्च में यह भी सामने आया कि AI ने कई मामलों में कर्मचारियों की स्पीड बढ़ाने के बजाय काम को और धीमा कर दिया. सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पर हुई एक स्टडी में पाया गया कि AI की वजह से कुछ टास्क पूरे होने में 20 प्रतिशत ज्यादा समय लगा.

AI की वजह से शुरू हो चुकी हैं नौकरी कटौतियां

इसके बावजूद AI का असर नौकरी बाजार में दिखने लगा है. कई कंपनियों ने AI ऑटोमेशन की वजह से कर्मचारियों की संख्या कम करनी शुरू कर दी है. Microsoft ने पिछले साल करीब 15,000 कर्मचारियों की छंटनी की थी. हालांकि कंपनी ने सीधे तौर पर AI को कारण नहीं बताया, लेकिन CEO Satya Nadella ने कहा था कि कंपनी को “नई AI दुनिया” के हिसाब से खुद को बदलना होगा. फाइनेंशियल मार्केट में भी AI का असर दिख रहा है. सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई क्योंकि निवेशकों को डर है कि AI पारंपरिक SaaS कंपनियों के बिजनेस मॉडल को बदल सकता है.

Microsoft का अगला बड़ा लक्ष्य क्या है?

मुस्तफा सुलेमान ने साफ कहा कि Microsoft का सबसे बड़ा मिशन “सुपरइंटेलिजेंस” बनाना है. कंपनी अब खुद के AI फाउंडेशन मॉडल तैयार करना चाहती है ताकि उसे OpenAI पर कम निर्भर रहना पड़े. उन्होंने कहा कि AI आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है और Microsoft इस रेस में सबसे आगे रहना चाहता है. हालांकि AI की रफ्तार कितनी तेज होगी और इसका असर नौकरियों पर कितना बड़ा पड़ेगा, इसे लेकर बहस अभी जारी है.