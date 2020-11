दिवाली पर हुई Microsoft की Xbox सीरीज की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, जानें क्या है वजह

नई दिल्लीः Microsoft ने Xbox सीरीज X और S की दिवाली के मौके पर जबर्दस्त सेल होने का ऐलान किया है. हालांकि, लेटेस्ट सीरीज की कितनी बिक्री हुई है इसके कंपनी आंकड़े जारी नहीं किए हैं. माइक्रोसॉफ्ट की Xbox Series X की बिक्री 10 नवंबर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई है. महज 4 दिन में कंपनी की लेटेस्ट एक्सेसरिज की सेल ने रिकॉर्ड बनाया है.

10 नवंबर को शुरू हुई थी सेल

कंपनी ने Xbox सीरीज X और S को कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बीच लॉन्च किया है और 10 नवंबर से दुनिया भर के देशों में सेल शुरू हुई है. कोविड-19 के कठिन दौर के बावजूद इसकी लेटेस्ट सीरीज की जबर्दस्त सेल हुई है. Xbox हेड फिल स्पेंसर के अनुसार, Xbox ने अपने नए सिस्टम के साथ पिछले सभी कंसोल लॉन्च के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. इसकी कीमत 499.99 डॉलर तय की गई है. वहीं कम शक्तिशाली Xbox Series S की कीमत 299.99 डॉलर है.

बढ़े नए देशों को ग्राहक

एक ट्वीट में, स्पेंसर ने सभी Xbox के सबसे बड़े लॉन्च के लिए कम्युनिटी के थैंक्स कहा है. उन्होंने ट्वीट में आभार जताते हुए आगे लिखा, 'बीते 24 घंटे के अंदर में पहले से अधिक देशों में नए कंसोल्स की बिक्री हुई है. जो कि पहले से काफी ज्यादा है.'

Thanks to you, we had our largest launch day in Xbox history.

More people are playing than ever before, and what’s better, we’re playing together.

We can’t wait for you to keep showing us the power of play: https://t.co/onflkwpMCD pic.twitter.com/rlQmcYaGB1

— Xbox (@Xbox) November 13, 2020