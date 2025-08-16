अब खत्म होगा इंजीनियर्स का Work From Home! इस दिग्गज कंपनी ने कहा- ऑफिस आओ और...

Microsoft ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. कंपनी अब ज्यादातर कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम तीन दिन ऑफिस आने के लिए कहेगी. यह फैसला सितंबर में आधिकारिक तौर पर घोषित होगा और जनवरी के अंत तक लागू कर दिया जाएगा. यह नियम खासतौर पर उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो कंपनी के मुख्यालय रेडमंड, वॉशिंगटन से 50 मील (लगभग 80 किलोमीटर) के अंदर रहते हैं.

पहले क्या था सिस्टम?

कोविड महामारी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने हाइब्रिड और रिमोट वर्क मॉडल अपनाया था. मैनेजर्स को यह अधिकार था कि वे किसी कर्मचारी को लंबे समय तक घर से काम करने की मंजूरी दे सकते थे. लेकिन अब कंपनी चाहती है कि रेगुलर इन-ऑफिस अटेंडेंस उसकी वर्क कल्चर का हिस्सा बने.

कुछ टीमों में यह समय बढ़ाकर हफ्ते में 4 या 5 दिन भी किया जा सकता है. यह फैसला संबंधित टीम के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट लेंगे. हालांकि, कुछ खास परिस्थितियों में कर्मचारियों को छूट भी मिल सकती है.

क्यों लिया यह फैसला?

माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि उनके आंतरिक डेटा के मुताबिक जो कर्मचारी हफ्ते में 3–4 दिन ऑफिस आते हैं, उनका “Thriving Score” ज्यादा होता है. यह स्कोर वर्कप्लेस सैटिस्फैक्शन और वेल-बीइंग को मापता है. यह डेटा Thrive Global टूल से आता है, जो अब Microsoft Teams में इंटीग्रेटेड है और कर्मचारियों से नियमित सर्वे लेकर जानकारी जुटाता है.

कंपनी का मानना है कि ज्यादा ऑफिस टाइम से:

• टीमवर्क और कोलैबोरेशन बढ़ता है

• नए कर्मचारियों का ऑनबोर्डिंग तेज होता है

• करियर डेवलपमेंट में मदद मिलती है

नए ऑफिस का माहौल

माइक्रोसॉफ्ट का यह कदम उसके रेडमंड कैंपस के बड़े रीडिज़ाइन के साथ हो रहा है. यहां 12 पुराने बिल्डिंग्स की जगह 17 नई इमारतें बनाई जा रही हैं, जिससे 8,000 और कर्मचारियों के लिए जगह तैयार होगी.

फिलहाल 7 बिल्डिंग खुल चुकी हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन में देरी और जगह की कमी जैसी चुनौतियां हैं. कुछ कर्मचारियों ने शिकायत की है कि प्राइवेट फोकस रूम और पावर आउटलेट्स की कमी है. हालांकि, कंपनी का कहना है कि जो तीन दिन ऑफिस आएंगे उन्हें डेडिकेटेड डेस्क दी जाएगी.

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

• पॉजिटिव साइड: कई लोगों के लिए यह बदलाव अच्छा है, क्योंकि सालों से ऑफिस आधा खाली था, कैफेटेरिया शांत रहते थे और आमने-सामने बातचीत बहुत कम हो गई थी.

• नेगेटिव साइड: कुछ कर्मचारियों के लिए यह मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें लंबा सफर, ज्यादा भीड़ और पर्सनल लाइफ मैनेज करने की दिक्कतें होंगी.

कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम उन कर्मचारियों को खुद से इस्तीफा देने के लिए प्रेरित कर सकता है जो अब ऑफिस कल्चर में वापस नहीं आना चाहते, खासकर तब जब माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में करीब 15,000 नौकरियां खत्म की हैं.

हाइब्रिड से ऑफिस कल्चर की ओर

माइक्रोसॉफ्ट महामारी के दौरान हाइब्रिड वर्क का बड़ा समर्थक था और Microsoft Teams को प्रमोट करके रिमोट वर्क में लीडर बना. अब जब उसने कम से कम 3 दिन ऑफिस का नियम लागू किया है, तो उम्मीद है कि अन्य कंपनियां भी अपनी पॉलिसी पर दोबारा विचार करेंगी — खासकर जूनियर स्टाफ के लिए, जिन्हें मेंटॉरशिप और ऑफलाइन गाइडेंस की ज्यादा जरूरत होती है.

यह कदम Amazon और Google के फुल-टाइम ऑफिस रूल जितना सख्त नहीं है, लेकिन यह साफ दिखाता है कि भले ही डिजिटल टूल कितने भी एडवांस क्यों न हों, पूरी तरह रिमोट वर्क की भी एक सीमा होती है.

FAQs

Q1. माइक्रोसॉफ्ट का नया ऑफिस रूल कब लागू होगा?

सितंबर में इसकी घोषणा होगी और जनवरी के अंत तक लागू हो जाएगा.

Q2. यह रूल किन कर्मचारियों पर लागू होगा?

जो कर्मचारी रेडमंड, वॉशिंगटन मुख्यालय से 50 मील के अंदर रहते हैं.

Q3. क्या सभी टीमों के लिए 3 दिन का रूल होगा?

नहीं, कुछ टीमों में यह 4 या 5 दिन भी हो सकता है.

Q4. कंपनी ने यह फैसला क्यों लिया?

ज्यादा ऑफिस टाइम से टीमवर्क, ऑनबोर्डिंग और करियर डेवलपमेंट में सुधार होता है, और कर्मचारियों का “Thriving Score” बढ़ता है.