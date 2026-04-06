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जिस AI टूल के भरोसे निपटा रहे थे ऑफिस का जरूरी काम, Microsoft ने उसे बताया ' सिर्फ टाइमपास', यूजर्स के उड़े होश!

Microsoft Copilot: अगर आप भी AI टूल के भरोसे अपनी ऑफिस डेस्क पर बेफिक्र बैठे हैं, तो जाग जाइए! जिस टूल को माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस का भविष्य बताकर आपके कंप्यूटर में घुसाया अब उसी को लेकर कंपनी ने पलटी मार ली है. कंपनी ने अपनी नई शर्तों में साफ लिख दिया है कि कोपायलट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है. यानी काम आपका, रिस्क आपका.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 06, 2026, 08:51 AM IST
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जिस AI टूल के भरोसे निपटा रहे थे ऑफिस का जरूरी काम, Microsoft ने उसे बताया ' सिर्फ टाइमपास', यूजर्स के उड़े होश!

Microsoft Copilot: क्या आप भी आफिस के घंटों के काम मिनटों में निपटाने के लिए AI का सहारा लेते हैं? जवाब अगर हां है तो सावधान हो जाइए. जरा सोचिए आप जिस AI टूल के भरोसे अपना जरूरी काम कर रहे हों वह सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया हो, यह जानकर आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के AI टूल Copilot यूजर्स के साथ. जिस टूल को माइक्रोसॉफ्ट ने फ्यूचर ऑफ वर्क बताकर प्रमोट किया था, अब उसी को लेकर कंपनी के सुर बदलते नजर आ रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी नई शर्त में एक ऐसा अपडेट लाया है जिसने एआई यूजर्स को हैरान कर दिया है.

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने AI टूल Copilot के इस्तेमाल को लेकर टर्म्स ऑफ सर्विस में बदलाव किया है. कंपनी ने साफ कर दिया है कि Copilot का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए, इसका इस्तेमाल अपने जोखिम पर करें.

क्यों हुआ ये बदलाव?

कुछ लोगों का इस बदलाव को लेकर कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने यह कदम कानूनी सुरक्षा को देखते हुए उठाया है. लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs की तरह भी Copilot भी कभी-कभी गलत जानकारी यूजर्स को दे देता है, जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में hallucination कहते हैं. इस अपडेट के जरिए कंपनी खुद को AI द्वारा दी गई किसी भी गलत जानकारी से होने वाले संभावित कानूनी खतरों से बचना चाहती है.

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क्या काम के लिए बंद हो गया Copilot?

नहीं माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस के कामों के लिए इसे बंद नहीं किया है. कंपनी के मुताबिक-

Copilot को एक फैसले लेने वाले की तरह नहीं बल्कि टूल की तरह इस्तेमाल करें.

किसी भी महत्वपूर्ण काम में इस्तेमाल करने से पहले AI द्वारा दी गई जानकारी को खुद फैक्ट जरूर चेक करें.

(ये भी पढ़ेंः अब रुक जाएगा AI का काम? Google-Microsoft की बढ़ी टेंशन, अमेरिका के 11 राज्यों ने...)

लेकिन बिक्री में नहीं कोई असर

सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि एक तरफ कंपनी इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ इसे वर्क प्रोडक्टिविटी टूल के रूप में बेच भी रही है. हाल ही में कंपनी ने Copilot Cowork लॉन्च किया है और इसके सेल्स गोल्स भी काफी ऊंचे हैं. माइक्रोसॉफ्ट के अधिकारियों का मानना है कि वे AI के जरिए काम करने के नए तरीके यानी Vibe Working को बढ़ावा दे रहे हैं.

(ये भी पढ़ेंः अंतरिक्ष में भी Apple का जादू! Artemis II मिशन में नासा ने भेजा यह खास iPhone)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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