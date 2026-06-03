Microsoft Build 2026: माइक्रोसॉफ्ट ने एक साथ लॉन्च किए 7 नए धांसू AI मॉडल्स, खुद करेंगे कोडिंग और रीजनिंग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की रेस में खुद को सबसे आगे बनाए रखने के लिए दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. कंपनी ने अपने सबसे बड़े सालाना डेवलपर इवेंट 'Microsoft Build 2026' में एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 7 नए पावरफुल MAI (Microsoft AI) मॉडल्स लॉन्च करने का एलान किया है. इस बड़े एलान के बाद टेक इंडस्ट्री में हलचल तेज हो गई है क्योंकि ये नए मॉडल्स सिर्फ सामान्य चैटबॉट्स नहीं हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने इस बार अपना पूरा ध्यान रीज़निंग (तार्किक क्षमता), कोडिंग और सबसे महत्वपूर्ण हेल्थकेयर (स्वास्थ्य सेवा) सेक्टर पर केंद्रित किया है. ये एआई मॉडल्स इंसानों की तरह सोच-समझकर जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं. आइए जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की इस नई एआई सेना में क्या कुछ खास छिपा है.

क्या हैं ये 7 नए MAI मॉडल्स

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एआई पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए MAI सीरीज के तहत 7 नए कस्टमाइज्ड मॉडल्स पेश किए हैं. इन मॉडल्स को अलग-अलग जटिल कार्यों को संभालने के लिए विशेष रूप से ट्रेन किया गया है. कंपनी का उद्देश्य डेवलपर्स और उद्योगों को ऐसे टूल्स देना है जो सिर्फ डेटा प्रोसेस न करें बल्कि इंसानों की तरह परिस्थितियों का विश्लेषण भी कर सकें. ये मॉडल्स माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड प्लेटफॉर्म एज़्योर (Azure) पर डेवलपर्स के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

रीज़निंग और लॉजिक में मिली बड़ी महारत

इस साल के इवेंट की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक था एआई की रीज़निंग क्षमता को बढ़ाना. नए MAI मॉडल्स में जटिल गणितीय समस्याओं, लॉजिकल पहेलियों और कड़े डेटा एनालिसिस को पलक झपकते ही हल करने की क्षमता दी गई है. इसका मतलब यह हुआ कि अब यह एआई केवल रटा-रटाया जवाब नहीं देगा, बल्कि किसी समस्या के पीछे के कारणों को समझकर उसके अनुसार सबसे सटीक उपाय सुझाएगा.

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कोडिंग की दुनिया में आएगा बड़ा बदलाव

सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेवलपर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कोडिंग को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है. नए मॉडल्स कोडिंग की गलतियों (Bugs) को खुद ढूंढने और उन्हें ऑटोमैटिक तरीके से ठीक करने में माहिर हैं. इसके अलावा, अगर कोई डेवलपर एक पूरी नई एप्लीकेशन बनाना चाहता है, तो ये मॉडल्स पूरे आर्किटेक्चर को समझने के बाद कम से कम समय में सुरक्षित और सटीक कोड जनरेट करके दे सकते हैं. इससे डेवलपर्स का काम कई गुना आसान हो जाएगा.

हेल्थकेयर सेक्टर के लिए क्रांतिकारी कदम

माइक्रोसॉफ्ट ने इस बार मेडिकल साइंस और हेल्थकेयर को एआई से जोड़कर सबको चौंका दिया है. नए MAI मॉडल्स में से कुछ को विशेष रूप से डॉक्टरों और चिकित्सा शोधकर्ताओं की मदद के लिए डिजाइन किया गया है. ये मॉडल्स मरीजों के मेडिकल इतिहास, एक्स-रे, एमआरआई रिपोर्ट और जटिल मेडिकल डेटा का तेजी से विश्लेषण कर सकते हैं. इसकी मदद से डॉक्टर बीमारियों का समय रहते सटीक पता लगा सकेंगे और नई दवाओं के रिसर्च में भी बहुत तेजी आएगी.

टेक इंडस्ट्री और यूजर्स पर क्या होगा असर

माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड 2026 के इन बड़े ऐलानों से यह साफ हो गया है कि आने वाला समय पूरी तरह से स्पेशलाइज्ड एआई (Specialized AI) का होने वाला है. जहां पहले एआई सिर्फ कंटेंट लिखने या तस्वीरें बनाने तक सीमित था, वहीं अब यह गंभीर और जीवन रक्षक क्षेत्रों में इंसानों का सबसे बड़ा मददगार बनने जा रहा है. गूगल और ओपनएआई जैसी प्रतिद्वंदी कंपनियों को टक्कर देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का यह कदम टेक जगत में एक नया मील का पत्थर साबित होगा.