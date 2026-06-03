Advertisement
trendingNow13236586
Hindi NewsटेकMicrosoft Build 2026: माइक्रोसॉफ्ट ने एक साथ लॉन्च किए 7 नए धांसू AI मॉडल्स, खुद करेंगे कोडिंग और रीजनिंग

Microsoft Build 2026: माइक्रोसॉफ्ट ने एक साथ लॉन्च किए 7 नए धांसू AI मॉडल्स, खुद करेंगे कोडिंग और रीजनिंग

Microsoft Build 2026 इवेंट में कंपनी ने 7 नए शक्तिशाली MAI (माइक्रोसॉफ्ट एआई) मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं. ये मॉडल्स कोडिंग, रीज़निंग (तर्क शक्ति) और हेल्थकेयर सेक्टर में एक नई क्रांति लेकर आएंगे. इन एडवांस एआई मॉडल्स के फीचर्स और उपयोगिता को विस्तार से जानने के लिए अभी पढ़ें.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jun 03, 2026, 01:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Microsoft Build 2026 इवेंट में कंपनी ने 7 नए MAI मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं.
Microsoft Build 2026 इवेंट में कंपनी ने 7 नए MAI मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की रेस में खुद को सबसे आगे बनाए रखने के लिए दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. कंपनी ने अपने सबसे बड़े सालाना डेवलपर इवेंट 'Microsoft Build 2026' में एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 7 नए पावरफुल MAI (Microsoft AI) मॉडल्स लॉन्च करने का एलान किया है. इस बड़े एलान के बाद टेक इंडस्ट्री में हलचल तेज हो गई है क्योंकि ये नए मॉडल्स सिर्फ सामान्य चैटबॉट्स नहीं हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने इस बार अपना पूरा ध्यान रीज़निंग (तार्किक क्षमता), कोडिंग और सबसे महत्वपूर्ण हेल्थकेयर (स्वास्थ्य सेवा) सेक्टर पर केंद्रित किया है. ये एआई मॉडल्स इंसानों की तरह सोच-समझकर जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं. आइए जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की इस नई एआई सेना में क्या कुछ खास छिपा है.

क्या हैं ये 7 नए MAI मॉडल्स

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एआई पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए MAI सीरीज के तहत 7 नए कस्टमाइज्ड मॉडल्स पेश किए हैं. इन मॉडल्स को अलग-अलग जटिल कार्यों को संभालने के लिए विशेष रूप से ट्रेन किया गया है. कंपनी का उद्देश्य डेवलपर्स और उद्योगों को ऐसे टूल्स देना है जो सिर्फ डेटा प्रोसेस न करें बल्कि इंसानों की तरह परिस्थितियों का विश्लेषण भी कर सकें. ये मॉडल्स माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड प्लेटफॉर्म एज़्योर (Azure) पर डेवलपर्स के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

रीज़निंग और लॉजिक में मिली बड़ी महारत

इस साल के इवेंट की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक था एआई की रीज़निंग क्षमता को बढ़ाना. नए MAI मॉडल्स में जटिल गणितीय समस्याओं, लॉजिकल पहेलियों और कड़े डेटा एनालिसिस को पलक झपकते ही हल करने की क्षमता दी गई है. इसका मतलब यह हुआ कि अब यह एआई केवल रटा-रटाया जवाब नहीं देगा, बल्कि किसी समस्या के पीछे के कारणों को समझकर उसके अनुसार सबसे सटीक उपाय सुझाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कोडिंग की दुनिया में आएगा बड़ा बदलाव

सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेवलपर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कोडिंग को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है. नए मॉडल्स कोडिंग की गलतियों (Bugs) को खुद ढूंढने और उन्हें ऑटोमैटिक तरीके से ठीक करने में माहिर हैं. इसके अलावा, अगर कोई डेवलपर एक पूरी नई एप्लीकेशन बनाना चाहता है, तो ये मॉडल्स पूरे आर्किटेक्चर को समझने के बाद कम से कम समय में सुरक्षित और सटीक कोड जनरेट करके दे सकते हैं. इससे डेवलपर्स का काम कई गुना आसान हो जाएगा.

हेल्थकेयर सेक्टर के लिए क्रांतिकारी कदम

माइक्रोसॉफ्ट ने इस बार मेडिकल साइंस और हेल्थकेयर को एआई से जोड़कर सबको चौंका दिया है. नए MAI मॉडल्स में से कुछ को विशेष रूप से डॉक्टरों और चिकित्सा शोधकर्ताओं की मदद के लिए डिजाइन किया गया है. ये मॉडल्स मरीजों के मेडिकल इतिहास, एक्स-रे, एमआरआई रिपोर्ट और जटिल मेडिकल डेटा का तेजी से विश्लेषण कर सकते हैं. इसकी मदद से डॉक्टर बीमारियों का समय रहते सटीक पता लगा सकेंगे और नई दवाओं के रिसर्च में भी बहुत तेजी आएगी.

टेक इंडस्ट्री और यूजर्स पर क्या होगा असर

माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड 2026 के इन बड़े ऐलानों से यह साफ हो गया है कि आने वाला समय पूरी तरह से स्पेशलाइज्ड एआई (Specialized AI) का होने वाला है. जहां पहले एआई सिर्फ कंटेंट लिखने या तस्वीरें बनाने तक सीमित था, वहीं अब यह गंभीर और जीवन रक्षक क्षेत्रों में इंसानों का सबसे बड़ा मददगार बनने जा रहा है. गूगल और ओपनएआई जैसी प्रतिद्वंदी कंपनियों को टक्कर देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का यह कदम टेक जगत में एक नया मील का पत्थर साबित होगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

MicrosoftMicrosoft Build 2026MAI models launched

Trending news

बंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे 'चोर-चोर' के नारे, देखें वायरल VIDEO
TMC
बंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे 'चोर-चोर' के नारे, देखें वायरल VIDEO
गद्दे बिछाए तब कूदने लगे वो...दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 20 लोग जिंदा जले
Delhi Fire
गद्दे बिछाए तब कूदने लगे वो...दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 20 लोग जिंदा जले
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ऑर्थोपेडिक उपचार पर ₹84 करोड़ से अधिक खर्च
Punjab
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ऑर्थोपेडिक उपचार पर ₹84 करोड़ से अधिक खर्च
CBSE में बड़ा बदलाव? नए चेयरमैन IAS प्रशांत लोखंडे के सामने 3 बड़ी चुनौतियां
CBSE chairman
CBSE में बड़ा बदलाव? नए चेयरमैन IAS प्रशांत लोखंडे के सामने 3 बड़ी चुनौतियां
'मूल' से उखड़ गया 'तृण', TMC में रण! बागी विधायकों ने 59 MLA के समर्थन का किया दावा
west bengal tmc
'मूल' से उखड़ गया 'तृण', TMC में रण! बागी विधायकों ने 59 MLA के समर्थन का किया दावा
वादे पर खरे उतर रहे हैं विजय! 13 महिला IAS को बना दिया कलेक्टर, क्या है CM का प्लान?
Tamil Nadu IAS Transfers
वादे पर खरे उतर रहे हैं विजय! 13 महिला IAS को बना दिया कलेक्टर, क्या है CM का प्लान?
11 से घटकर 3 रह गया... इस्तीफा देने आए 'सिंघम' को भाजपा ने दिल्ली में ही क्यों रोका?
tamilnadu news
11 से घटकर 3 रह गया... इस्तीफा देने आए 'सिंघम' को भाजपा ने दिल्ली में ही क्यों रोका?
मजदूरों, किसानों को न्योता...DK की ताजपोशी से पहले सिद्धारमैया को नई जिम्मेदारी
dk shivakumar oath ceremony
मजदूरों, किसानों को न्योता...DK की ताजपोशी से पहले सिद्धारमैया को नई जिम्मेदारी
सूटकेस में नोट के साथ रिवॉल्वर... कोलकाता के इस कॉलेज में चल रहा था कौन सा गंदा खेल?
kolkata
सूटकेस में नोट के साथ रिवॉल्वर... कोलकाता के इस कॉलेज में चल रहा था कौन सा गंदा खेल?
CM बनने के बाद थलापति विजय ने खोला राज, राजनीति के लिए क्यों चुना ब्लैक एंड वाइट लुक
thalapathy vijay
CM बनने के बाद थलापति विजय ने खोला राज, राजनीति के लिए क्यों चुना ब्लैक एंड वाइट लुक