Advertisement
trendingNow12982390
Hindi Newsटेक

कुछ बड़ा होने वाला है! दूसरी बार भारत आ रहे Microsoft के CEO सत्या नडेला, AI सेक्टर में मची हलचल

Microsoft CEO: माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्य नडेला अगले महीने भारत आने वाले हैं. वो दिल्ली में बड़े सरकारी अधिकारियों से मिलेंगे और मुंबई व बेंगलुरू में खास कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं. इस दौरे में तकनीक और डिजिटल इंडिया से जुड़े कई बड़े ऐलान हो सकते हैं. 

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुछ बड़ा होने वाला है! दूसरी बार भारत आ रहे Microsoft के CEO सत्या नडेला, AI सेक्टर में मची हलचल

Microsoft CEO Will Visit India: Microsoft के CEO और दिग्गज बिजनेस लीडर सत्या नडेला इस साल दूसरी बार भारत आने वाले हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के सीईओ दिसंबर में नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों का दौरा करने की तैयारी में है. उनके इस दौरे को भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से बढ़ने और अमेरिकी टेक कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी से जोड़कर देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: पिन डालने का झंझट खत्म...चेहरा दिखाते ही हो जाएगा UPI! Samsung बदल डालेगा पेमेंट करने का तरीका

सत्या नडेला के दूसरे दौरे का क्या है एजेंडा?

Add Zee News as a Preferred Source

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सत्य नडेला दिसंबर में भारत आएंगे और उनका एजेंडा काफी बिजी रहने वाला है. वह नई दिल्ली में भारत सरकार के अधिकारियों के साथ जरूरी बैठकें करेंगे. इसके अलावा नडेला मुंबई और बेंगलुरु में AI पर केंद्रित दो बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे.

यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और अमेरिकी सरकार अलग-अलग व्यापारों से जुड़े मनमुटाव को खत्म करने की कोशिश कर रही है. भारतीय सरकार Zoho और Arattai जैसे भारतीय ऐप्स को बढ़ावा दे रही है, जो Gmail और WhatsApp जैसे ग्लोबल ऑप्शन की तुलना में सस्ते अल्टर्नेटिव के रूप में सामने आ रहे हैं.

भारत में बड़े निवेश की होड़
माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का यह दौरा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस साल जनवरी में बेंगलुरु में एक इवेंट के दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि Microsoft भारत में अपने क्लाउड कंप्यूटिंग और AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए दो साल के टाइम में $3 बिलियन यानी लगभग ₹26,542 करोड़ का इनवेस्ट करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट के साथ-साथ कई अन्य अमेरिकी टेक दिग्गज भारत के बड़े डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना चाहती हैं.

यह भी पढ़ें: जानें कितने लीटर का गीजर है आपके घर के लिए परफेक्ट, बिजली भी बचेगी और पैसे भी

Google का बड़ा दांव

इसी महीने Google ने भारत में $15 बिलियन यानी लगभग ₹1.33 लाख करोड़ के और भी बड़े निवेश की घोषणा की है. यह इनवेस्टमेंट Google क्लाउड सीईओ थॉमस कुरियन ने किया है, जिसका इस्तेमाल AI प्रोसेसिंग के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक बड़ा डेटा सेंटर बनाने में किया जाएगा. गूगल यह रकम अगले पांच सालों में निवेश करने की प्लानिंग कर रहा है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

MicrosoftSatya Nadella

Trending news

पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
PM Modi
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
Maharastra News
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
#ArvindKejriwal
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
mumbai
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
Devendra Fadnavis
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
DNA
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
DNA
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
Nirmala Sitharaman
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग