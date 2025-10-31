कुछ बड़ा होने वाला है! दूसरी बार भारत आ रहे Microsoft के CEO सत्या नडेला, AI सेक्टर में मची हलचल

Microsoft CEO Will Visit India: Microsoft के CEO और दिग्गज बिजनेस लीडर सत्या नडेला इस साल दूसरी बार भारत आने वाले हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के सीईओ दिसंबर में नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों का दौरा करने की तैयारी में है. उनके इस दौरे को भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से बढ़ने और अमेरिकी टेक कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी से जोड़कर देखा जा रहा है.

सत्या नडेला के दूसरे दौरे का क्या है एजेंडा?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सत्य नडेला दिसंबर में भारत आएंगे और उनका एजेंडा काफी बिजी रहने वाला है. वह नई दिल्ली में भारत सरकार के अधिकारियों के साथ जरूरी बैठकें करेंगे. इसके अलावा नडेला मुंबई और बेंगलुरु में AI पर केंद्रित दो बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे.

यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और अमेरिकी सरकार अलग-अलग व्यापारों से जुड़े मनमुटाव को खत्म करने की कोशिश कर रही है. भारतीय सरकार Zoho और Arattai जैसे भारतीय ऐप्स को बढ़ावा दे रही है, जो Gmail और WhatsApp जैसे ग्लोबल ऑप्शन की तुलना में सस्ते अल्टर्नेटिव के रूप में सामने आ रहे हैं.

भारत में बड़े निवेश की होड़

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का यह दौरा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस साल जनवरी में बेंगलुरु में एक इवेंट के दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि Microsoft भारत में अपने क्लाउड कंप्यूटिंग और AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए दो साल के टाइम में $3 बिलियन यानी लगभग ₹26,542 करोड़ का इनवेस्ट करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट के साथ-साथ कई अन्य अमेरिकी टेक दिग्गज भारत के बड़े डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना चाहती हैं.

Google का बड़ा दांव

इसी महीने Google ने भारत में $15 बिलियन यानी लगभग ₹1.33 लाख करोड़ के और भी बड़े निवेश की घोषणा की है. यह इनवेस्टमेंट Google क्लाउड सीईओ थॉमस कुरियन ने किया है, जिसका इस्तेमाल AI प्रोसेसिंग के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक बड़ा डेटा सेंटर बनाने में किया जाएगा. गूगल यह रकम अगले पांच सालों में निवेश करने की प्लानिंग कर रहा है.