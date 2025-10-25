AI से दुनिया बदलने चला Microsoft! CEO Satya Nadella का बड़ा ऐलान, 50 साल पूरे...

Microsoft CEO Annual Letter: Microsoft के चेयरमैन और CEO सत्य नडेला ने शेयरहोल्डर्स और ग्राहकों को लिखे अपने एनुअल लेटर में बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि कंपनी 50 साल पूरे होने के बाद भी टेक्नोलॉजी में एक नई पीढ़ीगत क्रांति के केंद्र में है, वो है AI प्लेटफॉर्म शिफ्ट. नडेला ने कहा कि कंपनी की सोच है- "think in decades but execute in quarters"

यह भी पढ़ें: Uber-Ola की बढ़ी टेंशन! आ गई देश की सरकारी Cab सर्विस, Bharat Taxi ऐप से ऐसे करें बुकिंग

रिकॉर्ड-तोड़ कमाई और क्लाउड

Add Zee News as a Preferred Source

फाइनेंस वर्ष 2025 माइक्रोसॉफ्ट के लिए ऐतिहासिक रहा है. कंपनी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग वित्तीय रिजल्ट दर्ज किए है. कंपनी की आय $281.7 बिलियन रही, जिसमें 15% की वृद्धि हुई. ऑपरेटिंग आय 17% से बढ़कर $128.5 बिलियन तक पहुंच गई. Microsoft का क्लाउड बिजनेस Azure पहली बार $75 बिलियन की आय को पार कर गया, जिसमें 34% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई. ये आंकड़े दिखाते हैं कि ग्राहक AI प्लेटफॉर्म पर कितना भरोसा कर रहे हैं.

AI इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

Microsoft ने AI क्रांति का नेतृत्व करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश किया है. कंपनी ने छह महाद्वीपों में नए डेटासेंटर खोले हैं और अब 70 क्षेत्रों में 400 से ज्यादा डेटासेंटर संचालित करती है. Microsoft ने विस्कॉन्सिन में Fairwater नाम से एक एआई डेटासेंटर का ऐलान किया है, जो आज के सबसे तेज सुपरकंप्यूटर से 10 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस देगा.

Copilot और AI मॉडल्स

AI नई सोच को बड़े लेवल पर ग्राहकों तक पहुंचाने में Copilot ने खास भूमिका निभाई है. Copilot के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 100 मिलियन यानी 10 करोड़ को पार कर गई है. 2,30,000 से अधिक संस्थान Copilot Studio का इस्तेमाल कर रहे है. कंपनी ने अपने पहले इन-हाउस मॉडल MAI-Voice-1 और MAI-1 को भी पेश किया है. यह प्लेटफॉर्म OpenAI, Meta, Mistral समेत 11,000 से अधिक मॉडलों तक पहुंच प्रदान करता है

AI स्किल्स में $4 बिलियन का निवेश

नडेला ने जिम्मेदार एआई पर जोर देते हुए एक बहुत बड़ी पहल की घोषणा की है. कंपनी ने इस पहल के तहत अगले पांच वर्षों में AI क्लाउड टेक्नोलॉजी और Skills Training के लिए $4 बिलियन यानी 4 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया है. इसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ लोगों को AI क्रेडेंशियल्स उपलब्ध करने में मदद करना है.

यह भी पढ़ें: सर्दियों में AC को ऐसे करें कवर, मई-जून की झुलसती गर्मी में भी नहीं पड़ेगी सर्विस की जरूरत, नई जैसी देगा कूलिंग!

माइक्रोसॉफ्ट सीईओ ने एनुअल लेटर में कहा

Microsoft CEO सत्य नडेला ने अपने एनुअल लेटर में AI क्रांति पर जोर दिया है. उन्होंने बताया कि एआई टेक्नोलॉजी स्टैक के हर लेवल को बदल रही है. कंपनी ने $281.7 बिलियन का रिकॉर्ड रेवेनुए और Azure में $75 बिलियन की कमाई की है. नडेला ने सुरक्षा, क्वालिटी और AI नवाचार को प्राथमिकता बताते हुए, $4 बिलियन के निवेश से 2 करोड़ लोगों को AI कौशल देने की घोषणा की है.