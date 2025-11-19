भारत आ रहे Microsoft CEO सत्य नडेला, दिसंबर में होगी PM मोदी से अहम मुलाकात

Microsoft CEO Visit To India: माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला 10 दिसंबर से भारत दौरे पर रहेंगे. वे अपनी शुरुआत दिल्ली से करेंगे, 11 दिसंबर को बेंगलुरु में जरूरी मुलाकातें होंगी और 12 दिसंबर को मुंबई में उनका दौरा समाप्त होगा. इस विजिट के दौरान कई बड़े ऐलान और टेक इंडस्ट्री से जुड़े अपडेट सामने आ सकते हैं, जिससे सभी की नजरें उन पर टिकी हैं.
Trending Photos
Microsoft CEO: माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला 10 दिसंबर से भारत में तीन दिन के लिए आ रहे हैं. भारत में जन्मे यह ग्लोबल तकनीकी लीडर अपनी यात्रा के दौरान दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जाएंगे. यह दौरा इसलिए बेहद जरूरी माना जा रहा है क्योंकि इसके चलते उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, IT मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मिलने की उम्मीद है.
AI और क्लाउड पर फोकस
सत्या नडेला 10 दिसंबर को दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, 11 दिसंबर को बेंगलुरु जाएंगे और 12 दिसंबर को मुंबई में अपना दौरा समाप्त करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट भारत के तेजी से बढ़ते क्लाउड और AI सेवाओं के बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है और नडेला का यह दौरा इसी का एक हिस्सा है.
$3 बिलियन का निवेश और 'AI-फर्स्ट' भारत
नडेला ने इस साल जनवरी में अपनी पिछली भारत आने के दौरान क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $3 बिलियन (लगभग ₹2,65,35,39,00,000) के बड़े इनवेस्टमेंट की घोषणा की थी. उस समय उन्होंने जोर देकर कहा था कि भारत AI इनोवेशन में एक ग्लोबल लीडर बन रहा है और माइक्रोसॉफ्ट देश को "AI-फर्स्ट" बनाने में मदद करना चाहता है.
यह भी पढ़ें:PM Kisan Yojana की किस्त से लेकर E-KYC तक, ये सरकारी ऐप करेगा मदद, 90% किसानों....
कंपनी ने यह भी घोषणा की थी कि वह 2030 तक 10 मिलियन से अधिक भारतीयों को जरूरी AI स्किल्स में ट्रेनिंग देंगे. माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही अपना 2025 का टारगेट पार कर लिया है, जिसमें उसने एक साल के अंदर 2.4 मिलियन से अधिक लोगों को ट्रेनड किया है. इसमें खास बात यह है कि एआई स्किल सीखे हुए लोगों में 65% महिलाएं थीं और ज्यादातर Tier-II और Tier-III शहरों से थे.
Google की चुनौती और भारत-अमेरिका पार्टनरशिप
माइक्रोसॉफ्ट के कंपीटीटर Google ने भी भारत में अपनी मजबूत स्थिति कराने के लिए विशाखापत्तनम में एक मॉर्डन AI हब स्थापित करने के लिए $15 बिलियन के बड़े निवेश की घोषणा की है.
नडेला के दौरे से ठीक पहले, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल अफेयर्स की अध्यक्ष लीसा मोनाको से मुलाकात की थी. गोयल ने X पर पोस्ट किया कि चर्चा AI-बेस्ड इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और भारत-अमेरिका पार्टनरशिप को मजबूत करने पर केंद्रित थी. यह दौरा भारत के तकनीकी भविष्य और ग्लोबल AI पावर बनने की उसकी इच्छा के लिए जरूरी है.
यह भी पढ़ें: SBI Yono ऐप हो जाएगा ब्लॉक! एक WhatsApp मैसेज कर देगा अकाउंट खाली