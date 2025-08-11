Microsoft ने दिखाया ऐसा भविष्य, उड़ गए होश... AI ने पूरी तरह बदल दिया आने वाला कल!

AI ने पूरी दुनिया को ही जैसे बदलकर रख दिया है. वहीं, अब माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा कल दिखाने की कोशिश की है जिसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है. चलिए क्या है इस दुनिया में खास.
AI कोई ट्रेंड नहीं है, यह टेक्नोलॉजी की वो दुनिया है जो तेजी से पैर पसार रही है, जिसने हमारे आज और आने वाले कल को बदल दिया है. ऐसे में गैजेट्स और मशीनों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. अब कहा जा रहा है कि कंप्यूटर्स का रंग-रूप भी आने वाले वक्त में बदल जाएगा. खबर है कि अब कंप्यूटर्स में कीबोर्ड और माउस पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे. यह बात सुनने में ही नामुमकिन जैसी लगती है, लेकिन अब Microsoft ने कुछ ऐसा पेश किया है कि हर किसी के होश उड़ रहे हैं.
Microsoft ने दिखाया भविष्य
सॉफ्टवेयर कंपनी Microsoft ने पिछले ही दिनों Windows 2030 Vision नाम से एक वीडियो शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि भविष्य में कंप्यूटर्स किस तरह से काम करेंगे. वहीं, यूजर्स भी बिना माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल किए अपना इनपुट दे पाएंगे. वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगले पांच सालों में कंप्यूटर्स पूरी तरह से बदल जाएंगे. वीडियो में देखा जा सकता है कि भविष्य में आने वाले कंप्यूटर में AI के डीप इंटीग्रेशन पर खासतौर पर ध्यान दिया जाएगा.
नए डेक्सटॉप का मिलेगा एक्सपीरियंस
Microsoft के एंटरप्राइज और सिक्योरिटी डिवीजन के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट डेविड वेस्टन का कहना है कि फ्यूचर में विंडोज यूजर्स के साथ जुड़े हुए होंगे. वह सिस्टम लोगों के सुनने, बोलने, समझने और यहां तक कि देखने के एक्सपीरियंस को भी पूरी तरह से बदल चुके होंगे. इसके अलावा आपके हर काम को तेज बनाने वाले AI टूल एक नई तरह का डेक्सटॉप एक्सपीरियंस देगा.
कंप्यूटर में आ जाएगी इतनी ताकत
वेस्टन ने कहा, 'अगर आसान भाषा में समझा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कंप्यूटर्स भी वहीं, देखेंगे और सुनेंगे हो हम भी देख और सुन सकते हैं.' भविष्य के कंप्यूटर आपकी एक आवाज पर काम कर पाएंगे. यह आपकी आंखों और उंगलियों के इशारे भी समझेंगे.