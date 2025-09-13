अब AI बोलेगा जैसे इंसान! Microsoft Copilot में आया नया सुपर स्मार्ट फीचर, मिनटों में तैयार करेगा ऑडियो
अब AI बोलेगा जैसे इंसान! Microsoft Copilot में आया नया सुपर स्मार्ट फीचर, मिनटों में तैयार करेगा ऑडियो

Copilot New AI Feature: AI की दुनिया में हर दिन कुछ नया हो रहा है. इसी क्रम में Microsoft ने अपने एआई टूल Copilot में नया फीचर जोड़ा है. यह स्मार्ट टूल सिर्फ आपकी मदद नहीं करेगा, बल्कि आपके लिखे टेक्स्ट को इंसानी आवाज में बदलकर सुनाएगा भी. Microsoft ने अपने AI टूल Copilot में एक नया वॉयस फीचर जोड़ा है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 13, 2025, 11:21 AM IST
अब AI बोलेगा जैसे इंसान! Microsoft Copilot में आया नया सुपर स्मार्ट फीचर, मिनटों में तैयार करेगा ऑडियो

Copilot New AI Feature:  दिन ब दिन AI स्मार्ट होता जा रहा है. एआई घंटों लगने वाले कामों को बिना गलती के मिनटों में कर दे रहा है. फिर चाहे सवालों का जवाब हो या फिर दूसरा काम एआई मिनटों में कर देता है. इसी क्रम में Microsoft ने अपने AI टूल Copilot में एक नया और स्मार्ट फीचर जोड़ दिया है. अब यूजर्स सिर्फ टेक्स्ट टाइप करके उसे आसानी से इंसानी आवाज में बदल सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि यह आवाज बिल्कुल ह्यूमन टोन जैसी लगेगी. इस क्षमता को Microsoft के खुद के बनाए MAI-Voice-1 AI मॉडल के जरिए संभव किया गया है. यह फीचर खासतौर पर प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट, ईमेल या किसी भी डिजिटल सामग्री को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए लाया गया है. AI की इस नई क्षमता से लोगों की मदद होगी और और टेक्स्ट आधारित काम अब और भी आसान और इंटरएक्टिव हो जाएगा.

Copilot अब आपकी स्क्रिप्ट को पढ़कर सुनाएगा

Microsoft AI के प्रमुख मुस्तफा सुलेमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस फीचर की जानकारी दी है. सुलेमान के मुताबिक यह फीचर फिलहाल Copilot Labs में उपलब्ध है और सिर्फ पर्सनल अकाउंट से लॉगिन करने वाले यूजर्स इसे ट्राई कर सकते हैं. इस समय इसमें तीन मोड्स दिए गए हैं.

पहला मोड है Scripted Mode. जिसमें AI आपके लिखे हुए टेक्स्ट को बिल्कुल उसी तरह पढ़ता है जैसे लिखा गया है. इसमें कोई स्पेशल बात, उतार-चढ़ाव या एक्सप्रेशन नहीं जोड़ा जाता. यह मोड खासतौर पर औपचारिक चीजों, डॉक्यूमेंट पढ़ने और जानकारी शेयर करने के लिए तैयार किया गया है.

ये भी पढ़ेंः iPhone 17 Pro Max: कीमत इतनी कि टोक्यो ट्रिप, स्कूटी और गोल्ड ज्वैलरी तक आ जाएं, फिर भी खत्म नहीं होंगे पैसे!

दूसरा मोड

Copilot में दूसरा मोड है Emotive Mode. इस मोड में AI केवल टेक्स्ट पढ़ता ही नहीं बल्कि उसमें भावनाएं भी जोड़ने का काम करता है. यह मोड आवाज के टोन, पिच और गहराई को बदलकर टेक्स्ट को नया रूप देता है. इसे खासकर ऐड, मार्केटिंग के लिए तैयार किया गया है.

तीसरा मोड है Story Mode. कंपनी का यह मोड सबसे खास है. इसमें एक ही टेक्स्ट को कई अलग-अलग आवाजों और किरदारों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है. यह मोड कहानियां सुनाने, पॉडकास्ट या विश्लेषणात्मक प्रेजेंटेशन के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया है.

इस नए फीचर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि फिलहाल इसे फ्री में यूज किया जा सकता है. हालांकि भविष्य में कोई लिमिट या चार्ज मॉडल लागू होगा या नहीं यह अभी स्पष्ट नहीं है.

मिनटों में बनाता है टेक्स से ऑडियो
Microsoft के अनुसार MAI-Voice-1 मॉडल को बहुत ही हाई-पावर तरीके से ट्रेन किया गया है. यह मॉडल न सिर्फ प्राकृतिक बल्कि आवाज को अलग अलग टोन में बनाता है. खास बात यह है कि यह केवल एक सेकंड में लगभग एक मिनट लंबी ऑडियो तैयार कर सकता है, और वह भी सिर्फ एक GPU पर. इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए Microsoft ने लगभग 15,000 Nvidia GPUs का इस्तेमाल किया. कंपनी ने यह भी कहा कि भविष्य में यह फीचर Copilot के मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप्स पर भी मिलेगा.

ये भी पढ़ेंः Microsoft-Google के बाद अब Amazon से  फिलिस्तीनी इंजीनियर की छुट्टी, CEO को मैसेज में कह दी थी ये बात

 

 

