इजरायल के साथ Microsoft की ये कौन से डील कि कर्मचारियों ने काट दिया बवाल, कुछ गिरफ्तार, कुछ को दिखाया बाहर का रास्ता

Microsoft: दुनिया की जानी-मानी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने बार फिर से बड़ा एक्शन ले लिया है. कंपनी ने प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. Microsoft के कर्मचारियों को प्रदर्शन करना बहुत महंगा पड़ गया. कंपनी ने दो कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वे एक प्रदर्शन के दौरान कंपनी के प्रेसिडेंशियल ऑफिस घुस गए थे. यह प्रदर्शन माइक्रोसॉफ्ट के इजराइल के साथ बिजनेस रिलेशन के विरोध में हो रहा था.

नौकरी से निकाले गए कर्मचारी में अन्ना हैटल और रिकी फेमेली शामिल हैं. ये दोनों 27 अगस्त मंगलवार को माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंस ऑफिस पर कब्जा करने वाले सात प्रदर्शनकारियों में शामिल थे.

एक्टिविस्ट ग्रुप नो एज्योर फॉर अपाथाइड के मुताबिक हैटल और फेमेली को उनकी नौकरी से निकालने की सूचना वॉइसमेल के जरिए मिली. माइक्रोसॉफ्ट के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि यह कार्रवाई वर्किंग ऑफिस में अवैध रूप से घुसने के कारण हुई है कंपनी की नीतियों और कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है. धरने के दौरान गिरफ्तार बाकी के 5 प्रदर्शनकारी माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व कर्मचारी या कंपनी से जुड़े नहीं थे.

माइक्रोसॉफ्ट के स्पोक्सपर्सन के अनुसार, पहले कर्मचारी ने ऑफिस में अवैध रूप से प्रवेश किया वहीं दूसरे कर्मचारी भी इसी घटना में शामिल थे. ये सभी घटनाएं कंपनी के पॉलिसी के मुताबिक नहीं है. साथ ही कंपनी ने इजरायली सेना द्वारा एज्योर प्लेटफॉर्म के उपयोग के आरोपों की जांच के लिए एक कानूनी फर्म को नियुक्त किया है .

क्या है प्रदर्शनकारियों की मांग

No Azure for Apartheid समूह ने Microsoft से मांग की है कि वह इजराइल के साथ अपने सभी कामर्सियल रिलेशन तोड़ दे और फिलिस्तीनियों को मुआवजा दे. Microsoft का नाम Azure क्लाउड सॉफ्टवेयर ग्रुप से जुड़ा है. जिसके बारे में द गार्जियन मैगजीन में बताया गया है कि जिसका उपयोग इजराइली मिलिट्री निगरानी एजेंसी द्वारा फिलिस्तीनियों की कॉल रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए किया जा रहा है. जांच में दावा किया गया है कि एजेंसी ने वेस्ट बैंक और गाजा में फिलिस्तीनियों द्वारा किए गए फोन कॉल की रिकॉर्डिंग को शेयर करने और फिलिस्तीनियों की व्यापक निगरानी के लिए Azure का यूज किया.

हेटल ने बयान में कहा कि हम यहां इसलिए हैं क्योंकि Microsoft इजराइल को ऐसे टूल्स मुहैया करा रहा है जिससे नरसंहार करने में मदद मिल रही है, और कंपनी अपने कर्मचारियों को इस हकीकत के बारे में गुमराह कर रही है.

कंपनी ने क्या कहा

माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिक्रिया में कंपनी के अध्यक्ष ने कहा कि वे मानवाधिकारों और कंपनी की नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. साथ ही, कंपनी ने इजरायली सेना द्वारा एज्योर प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए एक कानूनी फर्म को नियुक्त किया है.

