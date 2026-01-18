15,000 कर्मचारियों की छंटनी के बाद फिर आई बुरी खबर! Microsoft अब बंद कर रहा है ये खास सर्विस, स्टाफ परेशान

Advertisement
Microsoft News: AI के इस दौर में टेक इंडस्ट्री लगातार उथल-पुथल का सामना कर रही है और इसका असर अब सिर्फ नौकरियों तक सीमित नहीं रह गया है. कुछ समय पहले बड़े पैमाने पर छंटनी करने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी एक नई खबर ने सामने आई है जिससे एक बार फिर कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है. कंपनी ने अब ऐसी सर्विस को बंद करने का फैसला किया है, जिसे स्टाफ लंबे समय से अपने प्रोफेशनल ग्रोथ और जानकारी से जुड़े रहने का अहम जरिया मानता था.  

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 18, 2026, 09:56 AM IST
Microsoft News: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने के बाद से ही दुनियाभर की बड़ी-बड़ी कंपनियों से छंटनी की खबर सामने आ रही है. एआई के आने के बाद टेक जगत में सबसे बड़ा असर देखने को मिला है. एक बार फिर से टेक जगत की दिग्गज कंपनी Microsoft से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने कर्मचारियों की चिंता को दोगुना कर दिया है. बीते साल 15,000 साथियों को खोने के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट का स्टाफ एक नई कटौती की तैयारी में है, लेकिन इस बार हमला नौकरियों पर नहीं बल्कि उन सुविधाओं पर हुआ है जिन्हें कर्मचारी अपनी तरक्की का जरिया मानते थे.

Microsoft इन दिनों बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार Microsoft अब अपने कर्मचारियों के लिए लाइब्रेरी और न्यूज सब्सक्रिप्शन की सुविधा को बंद कर रहा है. द वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने नवंबर 2025 से ही पब्लिशर्स के साथ अपने डील खत्म करने शुरू कर दिए हैं. कंपनी की वेंडर मैनेजमेंट टीम ने एक ईमेल के जरिए ऑफिशियली रूप से यह जानकारी दी है कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद उनका रिन्यूअल नहीं किया जाएगा.

सबसे चौंकाने वाला फैसला स्ट्रेटेजिक न्यूज सर्विस यानी SNS के साथ 20 सालों से भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है. SNS बीते 20 सालों से माइक्रोसॉफ्ट के करीब 2.20 लाख कर्मचारियों को ग्लोबल रिपोर्ट्स उपलब्ध करा रहा था. अब कर्मचारियों के पास द इंफॉर्मेशन जैसे बड़े बिजनेस पब्लिकेशन और डिजिटल बुक का एक्सेस भी नहीं रहेगा.

क्यों लिया गया यह फैसला?
Microsoft का इस फैसले को लेकर कहना है कि यह कदम लागत में कटौती और AI पर बढ़ते फोकस का ही एक हिस्सा है. कंपनी अब स्किलिंग हब के जरिए कर्मचारियों को AI-आधारित लर्निंग की तरफ ले जा रही है.
कंपनी के इंटरनल FAQ में कहा गया है कि लाइब्रेरी को अब बंद कर दिया गया है जिससे कर्मचारी मॉडर्न और कनेक्टेड लर्निंग एक्सपीरियंस का हिस्सा बन सकें. Microsoft के कैंपस में स्थित फिजिकल लाइब्रेरी जो कभी कर्मचारियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय थी अब बंद हो गई है.

सत्या नडेला का AI अल्टीमेटम
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो कंपनी के सीईओ सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट को पूरी तरह से AI फर्स्ट बनाने की राह पर हैं. कहा जा रहा है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को भी साफ संदेश दे दिया गया है या तो वे इस AI के इस बदलाव को अपनाएं या फिर कंपनी छोड़ने का मन बना लें. माइक्रोसॉफ्ट के इस सख्त रुख और सुविधाओं में कटौती से कर्मचारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है. 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

