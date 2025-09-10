छटनी के बाद Microsoft ने कर्मचारियों को दिया एक और झटका! सीधे-सीधे सुना दिया ये फरमान
छटनी के बाद Microsoft ने कर्मचारियों को दिया एक और झटका! सीधे-सीधे सुना दिया ये फरमान

Microsoft News: माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है. कंपनी ने अब कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है. माइक्रोसॉफ्ट ने फ्लेक्सिबल वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी खत्म करने का ऐलान कर दिया है. इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में कर्मचारियों को फिर से ऑफिस आकर काम करना होगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 10, 2025, 03:00 PM IST
Microsoft News: माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल 15 हजार से ज्यादा एंप्लॉयीज की छटनी की है. कंपनियों में छंटनी के बाद हालात कुछ समय के लिए सामान्य हो जाते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है. हाल ही में छंटनी करने वाली माइक्रोसॉफ्ट ने अब अपने बचे हुए कर्मचारियों को एक और बड़ा झटका दे दिया है. कंपनी ने ऐसा फैसला लिया है जो सीधे-सीधे उनकी नौकरी और वर्क कल्चर को प्रभावित कर सकता है. कर्मचारी जहां पहले से ही नौकरी जाने की डर में है, वहीं अब इस नए फरमान ने उनकी चिंता और परेशानी बढ़ा दी है.  माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि कंपनी अब अपनी पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम (WFH) पॉलिसी को खत्म कर रही है. 

माइक्रोसॉफ्ट के नए ऐलान के अनुसार अगले साल यानी 2026 की फरवरी से , रेडमंड (वॉशिंगटन) हेडऑफिस से 50 मील के दायरे में रहने वाले कर्मचारियों को सप्ताह में कम से कम  3 दिन ऑफिस से काम करना अनिवार्य होगा. यह नियम धीरे-धीरे अमेरिका के दूसरे ऑफिसों और फिर दूसरे देश जिनमें भारत भी शामिल है, वहां भी लागू किया जाएगा.

महामारी में शुरू हुई थी फ्लेक्सिबल WFH पॉलिसी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ने साल 2020 में COVID-19 महामारी के दौरान फ्लेक्सिबल वर्क-फ्रॉम-होम पॉलिसी को मंजूरी दी थी. इसके तहत कर्मचारी चाहें तो बिना किसी अनुमति के अपना आधा समय घर से काम कर सकते थे. लेकिन अब कंपनी ने इस पॉलिसी को बदलकर हाइब्रिड वर्क मॉडल लागू करने का निर्णय लिया है. वर्ककल्चर में एक बार फिर से बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

नए नियम किसे प्रभावित करेंगे?
माइक्रोसॉफ्ट ने इस पॉलिसी को स्टेप बाय स्टेप लागू करने का प्लान बनाया है.

फेज 1: फरवरी 2026 से रेडमंड हेडऑफिस से 50 मील दायरे में रहने वाले कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन ऑफिस आना होगा.

फेज 2: धीरे-धीरे अमेरिका के दूसरे ऑफिसों में यह पॉलिसी लागू की जाएगी.

फेज 3: 2026 के आखिरी तर भारत समेत अंतरराष्ट्रीय ऑफिसों में भी यह बदलाव लाया जाएगा.

कंपनी की चीफ पीपल ऑफिसर एमी कोलमैन के मुताबिक कर्मचारियों को इस बदलाव के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा.

तेजी से खत्म हो रहा है Work From Home कल्चर

कोरोना महामारी के समय सुरक्षा कारणों से रिमोट वर्किंग शुरू हुआ था. लेकिन अब कई बड़ी कंपनियां कर्मचारियों को फिर से ऑफिस लौटने के लिए कह रही हैं. मेटा, गूगल, जेपी मॉर्गन, विप्रो, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां पहले से ही अपनी फ्लेक्सिबल WFH पॉलिसी समाप्त कर चुकी हैं. यह साफ संकेत है कि अब दुनिया भर में हाइब्रिड और ऑफिस-बेस्ड मॉडल दोबारा सामान्य हो रहे हैं.

भारतीय कर्मचारियों पर असर
फिलहाल यह नियम सबसे पहले अमेरिका से शुरू होगा लेकिन 2026 के दौरान माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ऑफिस बेंगलुरु, हैदराबाद और दूसरे लोकेशंस में भी इसे लागू करने की योजना है. भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए यह एक बड़ी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो महामारी के दौरान ऑफिस वाले शहर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए थे.

