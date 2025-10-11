Advertisement
Microsoft इंजीनियर ने 13 साल बाद कंपनी छोड़ी, कहा–अब मैं ऐसी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकता जो...

Microsoft Engineer Resignation: टेक दुनिया की दिग्गज कंपनी Microsoft इन दिनों अपने कर्मचारियों के विरोध और नाराजगी का सामना कर रही है. कंपनी के एक सीनियर इंजीनियर ने 13 साल की नौकरी छोड़ते हुए ऐसी वजह बताई है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है. आइए जानते हैं इस्तीफे के पीछे की क्या है वजह.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 11, 2025, 06:31 AM IST
Microsoft Engineer Resignation: दिग्गज टेक कंपनी Microsoft को एक और बड़ा झटका लगा है. कंपनी में लंबे समय से काम कर रहे एक सीनियर इंजीनियर ने कंपनी को छोड़ने का फैसला लिया है. इस इस्तीफे का का कारण कुछ दूसरा नहीं, बल्कि इजरायली सेना के साथ कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर बढ़ते विवाद का ही हिस्सा है. इसो लेकर इंजीनियर ने ईमेल में लिखा कि वह अब ऐसी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते जो हमारे समय के सबसे बड़े अत्याचारों को पॉवरफुल बना रही है. यह कदम Microsoft के अंदर आंतरिक विरोध और असंतोष को एक बार फिर सामने लाता है.

Microsoft में बीते 13 सालों से काम कर रहे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्कॉट सटफिन-ग्लोव्स्की (Scott Sutfin-Glowski) ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने हजारों कर्मचारियों को एक साथ ईमेल भेजकर अपने इस्तीफे की घोषणा की और कंपनी पर इजरायली सेना के साथ क्लाउड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स जारी रखने का विरोध किया.

रिजाइन मेल में क्या लिखा?
सटफिन-ग्लोव्स्की ने अपने रिजाइन मेल में लिखा कि मैं अब ऐसी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकता जो हमारे समय के सबसे बड़े अत्याचारों को ताकतवर बना रही है. उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब Microsoft के अंदर इजरायल से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर विरोध लगातार बढ़ रहा है. टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक  Microsoft ने हाल ही में गाजा से जुड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन के कारण 5 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जिनमें चार वे लोग थे जिन्होंने कंपनी के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ (Brad Smith) के ऑफिस में घुस गए थे.

सितंबर में बढ़ते दबाव के बाद कंपनी ने घोषणा की थी कि वह इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) की यूनिट 8200 को कुछ सर्विस देना बंद करने जा रही है. इससे पहले The Guardian की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि यह यूनिट Microsoft के Azure प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर गाजा और वेस्ट बैंक में लाखों कॉल्स की निगरानी के लिए कर रही थी.

इजरायल के साथ सभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की मांग
हालांकि कंपनी के इस एक्शन के बाद भी एम्पलाई संतुष्ट नहीं हो सकें. इसके बाद भी Redmond (Washington) स्थित Microsoft ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन होता रहा. ‘No Azure for Apartheid’ नाम के समूह ने बैनर लगाकर कंपनी से इजरायल के साथ सभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की मांग की. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक 1,500 से ज्यादा Microsoft कर्मचारी कंपनी से गाजा में युद्धविराम का समर्थन करने की अपील कर चुके हैं. 

Microsoft के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने कहा है कि कंपनी को The Guardian की रिपोर्ट में दिए गए कुछ तथ्यों के समर्थन में सबूत मिले हैं जिसके बाद Unit 8200 को क्लाउड स्टोरेज और AI सर्विस पर रोक लगाया गया है. हालांकि इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि इससे उनकी सैन्य क्षमताओं पर कोई खास असर नहीं पड़ा है.

