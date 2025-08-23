इंजीनियर्स के पीछे हाथ धोकर पड़ा AI! अब एक क्लिक में बनेगा सॉफ्टवेयर, पीछे है Elon Musk का हाथ
 टेक्नोलॉजी की दुनिया में AI हर दिन नए बदलाव ला रहा है. अब एलन मस्क ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है. एलन मस्क के इस ऐलान से Microsoft से लेकर इंजीनियर्स तक की टेंशन बढ़ गई है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 23, 2025, 12:29 PM IST
Macrohard Software Company: टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने तकनीकी दुनिया में एक नया भूचाल ला दिया है. उन्होंने एक AI सॉफ्टवेयर कंपनी मैक्रोहार्ड लॉन्च करने की घोषणा कर दी है, जिसे सीधे तौर पर सॉफ्टवेयर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की चुनौती देने वाली कंपनी के तौर पर देखा जा रहा है. एलन मस्क ने इसको लेकर एक सोशल मीडियो पोस्ट किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में इस नई कंपनी को लेकर जानकारी शेयर की है. साथ ही कहा है कि मैक्रोहार्ड नाम भले ही मजाकिया लगे, लेकिन यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है. यह कंपनी उनकी मौजूदा AI कंपनी xAI के साथ मिलकर काम करेगी.

माइक्रोसॉफ्ट को मिलेगी टक्कर

Macrohard कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों को टक्कर दे सकती है. मस्क के अनुसार जब कंपनियां खुद हार्डवेयर नहीं बनातीं, तो सॉफ्टवेयर को पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्यों नहीं बनाया जा सकता. इस प्रोजेक्ट के तहत सैकड़ों AI एजेंट्स तैनात किए जाएंगे. कुछ एजेंट्स कोडिंग करेंगे, कुछ इमेज और वीडियो जनरेट करेंगे. ये एजेंट्स वर्चुअल मशीनों में असली यूजर्स की तरह काम करेंगे और तब तक आउटपुट नहीं देंगे जब तक कि क्वालिटी परफेक्ट न हो जाए. इसे मस्क ने एक तरह की AI-ड्रिवन सॉफ्टवेयर फैक्ट्री बताया है.

सबसे खास बात यह है कि Macrohard सीधे तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर – Word, Excel और PowerPoint को चुनौती देगा. सॉफ्टवेयर की दुनिया में यह मस्क की पहली कोशिश नहीं है. इससे पहले भी मस्क AI गेमिंग बनाने की बात कर चुके थे लेकिन अब वह ऑफिस सॉफ्टवेयर की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं. यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को माइक्रोसॉफ्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है.

ये भी पढे़ंः Instagram ने बदल दिया खेल! अब Reels होंगी और भी पावरफुल, मजा होगा दोगुना 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में xAI ने Macrohard का ट्रेडमार्क अमेरिकी पेटेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड कराया था. इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए Colossus सुपरकंप्यूटर का सहारा लिया जाएगा, जो मेम्फिस में तैयार हो रहा है. इसमें लाखों Nvidia के टॉप-ग्रेड GPUs लगाए जाएंगे. इसी के दम पर Macrohard, OpenAI और Meta जैसी दिग्गज AI कंपनियों की बराबरी कर पाएगा.

मैक्रो चैलेंज काफी मुश्किल
मस्क के अनुसार यह चैलेंज काफी मुश्किल है, क्योंकि जनरेटिव एआई में पहले से ही कड़ी टक्कर है. लेकिन Macrohard नाम इस चुनौती से डरने के बजाय इसे अपनाने जैसा लगता है. यह नाम उस बड़ी कंपनी पर मजाकिया तंज भी है जिसे कॉपी करने और उससे आगे निकलने का लक्ष्य रखा गया है.

