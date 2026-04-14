Microsoft को बड़ा झटका! इस देश ने 25 लाख कंप्यूटरों से Windows डिलीट करने का लिया फैसला, जानिए आखिर क्या है कारण

Digital Sovereignty Meaning: क्या कोई देश पूरी तरह से किसी विदेशी कंपनी के सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहकर सुरक्षित रह सकता है? टेक जगत का यह ऐसा सवाह है जो हमेशा से ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है. इसी सवाल का जवाब फ्रांस ने बड़े ही धमाके के साथ दिया है. डिजिटल दुनिया में अपनी निर्भरता खत्म करने की दिशा में फ्रांस ने ऐसा कदम उठाया है जिसने सिलिकॉन वैली की नींद उड़ा दी है, साथ ही दुनिया भर की सरकारों को डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty) का असली मतलब बता दिया है.

डिजिटल दुनिया में बड़ा फैसला लेते हुए फ्रांस सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों को आदेश दिया है कि वे Windows को छोड़कर ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम Linux पर शिफ्ट हो जाएं. यह फैसला फ्रांस की डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty) को मजबूत करने के लिए लिया गया है.

क्या है पूरा मामला?

फ्रांस की डिजिटल एजेंसी DINUM ने घोषणा की कि अब सरकारी कामकाज के लिए अमेरिकी सॉफ्टवेयर की जगह पर यूरोपीय और ओपन-सोर्स विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके तहत लगभग 25 लाख सिविल सर्वेंट्स के कंप्यूटरों को लिनक्स पर माइग्रेट कर दिया जाएगा. सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं अब फ्रांस ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और ज़ूम जैसे टूल्स को भी हटाकर अपना स्वदेशी वीडियो प्लेटफॉर्म Visio अपनाया है. अब क्लाउड, एंटीवायरस और AI प्लेटफॉर्म्स के लिए भी गैर-यूरोपीय कंपनियों पर डिपेंडेंसी खत्म की जा रही है.

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क्या बदलाव करेगा फ्रांस?

सभी मंत्रालयों को 2026 तक Windows हटाने की योजना तैयार करनी होगी

Linux आधारित सिस्टम अपनाया जाएगा

सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं

वीडियो कॉल प्लेटफॉर्म

क्लाउड सर्विस

AI टूल्स

डेटाबेस

भी धीरे-धीरे बदले जाएंगे

फ्रांस पहले ही Microsoft Teams और Zoom की जगह अपना लोकल प्लेटफॉर्म “Visio” इस्तेमाल शुरू कर चुका है.

क्यों लिया गया यह फैसला?

अमेरिका में राजनीतिक बदलावों और ट्रंप प्रशासन की नीतियों के बाद यूरोपीय देशों में असुरक्षा बढ़ी है. फ्रांस को चिंता है कि अमेरिकी सरकार कभी भी डेटा एक्सेस कर सकती है या टेक्नोलीजी पर पाबंदी लगा सकती है.

जर्मनी के एक राज्य ने जब ऐसा ही प्रयोग किया तो उन्हें लाइसेंस फीस में लगभग 15 मिलियन यूरो की बचत हुई है. विंडोज एक क्लोज्ड सिस्टम है जिसकी चाबी अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के पास है, वहीं लिनक्स ओपन-सोर्स है जिसे कोई भी जांच और सुरक्षित करता है.

क्या है डिजिटल संप्रभुता?

डिजिटल संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी देश अपने डेटा, टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम पर खुद कंट्रोल रखे. यानी देश यह तय करे कि उसका डेटा कहां स्टोर होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा और उस पर किसका कंट्रोल होगा. अब तक कई देश अमेरिकी कंपनियों के सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहे हैं जिससे डेटा सिक्योरिटी और कंट्रोल को लेकर चिंता बढ़ी है.

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आसान नहीं होगा फैसला

हालांकि एक साथ इतने बड़े पैमाने पर बदलाव आसान नहीं होगा. पुराने सॉफ्टवेयर जो केवल विंडोज पर चलते हैं और कर्मचारियों को नई ट्रेनिंग देना सबसे बड़ी समस्या होगी. अगर यह ट्रायल सफल रहा तो भारत समेत दुनिया के दूसरे देश भी अमेरिकी टेक कंपनियों के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए फ्रांस के इस मॉडल को अपना सकते हैं.

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