CEO के सामने अचानक 'फ्री फिलिस्तीन' के नारे लगाने लगा कर्मचारी, जानें कंपनी पर क्यों हुआ आगबबूला

Israel Palestine Gaza War: माइक्रोसॉफ्ट ने उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया है, जिसने कंपनी के सीईओ सत्या नडेला के मुख्य भाषण में रुकावट डाली थी. यह घटना कंपनी के सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस Build 2025 में हुई. निकाले गए कर्मचारी का नाम जो लोपेज है. उसने गाजा युद्ध के बीच इजरायली सेना के साथ माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप का विरोध किया था और "फ्री फिलिस्तीन" के नारे लगाए थे.

BREAKING No Azure for Apartheid disrupts Satya's keynote during Microsoft Build Video 2

YOU can also disrupt Microsoft Build from wherever you are at https://t.co/gQgfHnMMXP IOFOffAzure MSBuild SHUTDOWNMSBUILD SHUTDOWNMICROSOFTBUILD NoAzureForApartheid twitter.com/Hd9fgy9kAj

No Azure for Apartheid NoAz4Apartheid May 19, 2025