Bill Gates ने इंडिया को लेकर कही ऐसी बात! महात्मा गांधी का नाम लेते हुए बोले- दुनिया में सिर्फ भारत ही...

Microsoft Founder Bill Gates: माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भारत की जमकर तारीफ की है. बिल गेट्स (Bill Gates) ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत इनोवेशन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर है. उन्होंने कहा कि भारत अब वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है और उसके द्वारा विकसित समाधान लाखों लोगों की जिंदगी सुधारने और बचाने में सक्षम हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में आयोजित कार्यक्रम में बिल गेट्स ने भारत के साथ सहयोग जारी रखने की उम्मीद जाहिर की और इसे विकसित भारत 2047 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है.

बिल गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से अमेरिका के सिएटल में भारतीय कांसुलेट जनरल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे. इस दौरा उन्होंने विकसित भारत 2047 की यात्रा में भारत के साथ साझेदारी जारी रखने की इच्छा जाहिर की. गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य गेट्स ने कहा कि यह सही है कि हम महात्मा गांधी के जन्मदिन पर एक साथ आ रहे हैं. उन्होंने जिन आदर्शों, समानता और हर व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा दिया वही आज हमारे काम की नींव है.

लाखों लोगों को जीवन बचाने और सुधारने की क्षमता

बिल गेट्स ने आगे कहा कि आज भारत इनोवेशन में एक वैश्विक नेता के रूप में आगे बढ़ रहा है. साथ ही ऐसे समाधानों का नेतृत्व कर रहा है जिनमें ग्लोबल साउथ के लाखों लोगों के जीवन को बचाने और सुधारने की क्षमता है. उन्होने इस दौरान उम्मीद जाहिर किए कि हम विकसित भारत 2047 की तरफ भारत की इस यात्रा में साझेदारी जारी रखने की उम्मीद करते हैं.

गांधी को याद करते हुए कही ये बात

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह प्रोग्राम महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर बिल गेट्स फाउंडेशन में आयोजित किया गया था. जिसमें भारतीय संस्कृति, कला और व्यंजनों को प्रदर्शन किया गया. इस मौके पर वॉशिंगटन और सिएटल सिटी सरकार के वरिष्ठ नेतृत्व ने भी मौजूद रहे. गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के मौके पर आयोजित इस समारोह में यूएस ग्लोबल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंस जोनाथन ग्रानॉफ ने समकालीन विश्व व्यवस्था में गांधीवादी मूल्यों की प्रासंगिकता विषय पर विशेष संबोधन भी दिया.

भारतीय कांसुलेट जनरल के मुताबिक इससे पहले बेलव्यू पब्लिक लाइब्रेरी के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा पर एक स्मारक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था. जहां बेलव्यू सिटी काउंसिल के नेतृत्व ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई. साथ ही सिएटल सेंटर में भी एक और समारोह का आयोजन किया गया, जहां मार्टिन लूथर किंग -गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष और संस्थापक एडी राई की उपस्थिति में वॉशिंगटन स्टेट सीनेटर वंदना स्लैटर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए. भारतीय कांसुलेट जनरल दूतावास ने बताया कि सिएटल और बेलव्यू में हुए इन आयोजनों में भारतीय-अमेरिकी नेतृत्व के एक बड़े वर्ग ने भाग लिया, जहां स्कूली बच्चों द्वारा गांधी के पसंदीदा भजनों की विशेष प्रस्तुति भी दी गई.

