Microsoft का नया झटका! पहले 15,000 लोगों की छंटनी, अब वर्क कल्चर में कर दिया बड़ा बदलाव
Microsoft पिछले कुछ समय से अपने बड़े फैसलों से हैरान कर रहा है. पिछले ही दिनों कंपनी से 15,000 लोगों को निकाला गया था. वहीं, अब फिर वर्क कल्चर को लेकर एक सख्त फैसला लिया गया है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 17, 2025, 06:06 PM IST
Microsoft ने अपने वर्क कल्चर में बड़ा बदलाव लाने का फैसला लिया है. दरअसल. कंपनी अब चाहती है कि उसके कर्मचारी सप्ताह में कम से कम तीन दिन ऑफिस में आकर काम करें. यह नया नियम खासतौर से उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो रेडमंड हेडक्वार्टर से 50 मील के दायरे में रहते हैं. कंपनी के 228,000 कर्मचारियों में से ज्यादातर लोग यहीं से काम करते हैं. बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ टीमें उनके मैनेजर के फैसले के आधार पर हफ्ते में चार या पांच दिन भी ऑफिस से ही काम करने आ सकती हैं. 

सितंबर में होगा ऐलान
माइक्रोसॉफ्ट इस बदलाव का ऐलान सितंबर में करने की तैयारी कर रहा है, जिससे कर्मचारियों को नई व्यवस्था को अपनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके. कंपनी चाहती है कि लोग इन अपेक्षाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार हों. हालांकि, कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में छूट पाने के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया से जुड़ी शर्तें और नियम फिलहाल स्पष्ट नहीं हैं.

कोविड में मिली थी इजाजत
कोविड महामारी के समय माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों को काम करने के तरीके में काफी फ्लेसिब्लिटी दी थी. उस वक्त ज्यादातर कर्मचारी मैनेजर की अनुमति के बिना भी सप्ताह का लगभग आधा हिस्सा घर से काम कर सकते थे. लेकिन अब कंपनी उस नीति से पीछे हटती दिख रही है. द वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले की इस व्यवस्था का असर यह हुआ कि कई कर्मचारी तय सीमा से भी ज्यादा वक्त तक रिमोट वर्क करने लगे थे.

Google Pay में छिपे हैं ये 5 फीचर्स, जानकर कहेंगे- 'अब तक ये क्यों नहीं पता था?'

सख्त होने जा रहा माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट का यह नया कदम उसे उन बाकी टेक कंपनियों की कतार में लाकर खड़ा कर देता है, जो हाल के दिनों में रिमोट वर्क को लेकर अपनी नीतियों को सख्त बना रही हैं. उदाहरण के तौर पर, अमेजन अब कर्मचारियों से सप्ताह के सभी पांच दिन ऑफिस में काम करने की अपेक्षा रखता है, जबकि गूगल और मेटा ने तीन दिन की ऑफिस में उपस्थिति तय की है. द वर्ज के मुताबिक, यह बदलाव ऐसे समय में सामने आया है जब माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल करीब 15,000 कर्मचारियों की छंटनी की है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल काफी गिरा हुआ है. यह स्थिति तब है जब कंपनी ने हाल ही में एक तिमाही में 27 अरब डॉलर का मुनाफा अर्जित किया है, जो उसके वित्तीय प्रदर्शन की मजबूती को दर्शाता है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ
उद्योग विशेषज्ञों और माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारियों का मानना है कि यह नीति एक तरह का छिपा हुआ ले-ऑफ है, जिससे कर्मचारियों को बिना ऑफिशियल छंटनी के नौकरी छोड़ने के लिए फोर्स किया जा रहा है. बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक, कई लोगों का मानना है कि जो कर्मचारी नए नियमों के तहत ऑफिस में नहीं उपस्थित रहना चाहते, वे इन चीजों के खिलाफ लड़ने की बजाय नौकरी छोड़ना चुन सकते हैं.

Apple के नए फीचर ने लॉन्चिंग से पहले ही उड़ाया गर्दा, बदलने जा रहा पूरा खेल

क्या कर्मचारियों के लिए है कोई इशारा
मौजूदा हालात माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक अजीब विरोधाभास खड़ा करते हैं. एक ओर कंपनी ऐसे टूल्स और सॉफ्टवेयर बेचती है जो रिमोट कामकाज को आसान बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर वह अब कर्मचारियों को ज्यादा समय ऑफिस में बिताने के लिए प्रेरित कर रही है, जबकि पहले उसने हाइब्रिड वर्क मॉडल को टैलेंट रिटेंशन के लिए लाभकारी बताया था. इस बदलाव को लागू करना भी आसान नहीं होगा. बिजनेस इनसाइडर के सूत्रों के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पहले से ही कई व्यावहारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे सीमित जगह, बिजली की आपूर्ति में बाधाएं और 5 अरब डॉलर के कैंपस विस्तार के बावजूद मीटिंग रूम की भारी कमी. ऐसे में नई उपस्थिति नीति को सुचारू रूप से लागू करना कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

