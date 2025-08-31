...तो बदल जाएगा काम करने का पूरा तरीका, लैपटॉप नहीं, AI एजेंट साथ लेकर आएंगे कर्मचारी!
Advertisement
trendingNow12903512
Hindi Newsटेक

...तो बदल जाएगा काम करने का पूरा तरीका, लैपटॉप नहीं, AI एजेंट साथ लेकर आएंगे कर्मचारी!

डिजिटल युग में AI आने के बाद लगभग सभी सेक्टर में बड़ा बदलाव हो रहा है. बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करने का तरीका बदल जा रहा है. काम का तरीका तो बदल ही रहा है साथ में ऑफिस टीम स्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव हो सकता है.  Microsoft की AI प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट लीड आशा शर्मा ने इसको लेकर बड़ी बात कह दी है. आइए जानते हैं....

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 31, 2025, 01:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

...तो बदल जाएगा काम करने का पूरा तरीका, लैपटॉप नहीं, AI एजेंट साथ लेकर आएंगे कर्मचारी!

AI Change Office Structure: आज के डिजिटल युग में Artificial Intelligence यानी AI हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहा है. पहले जो काम घंटों या दिनों में पूरा होता था अब AI की मदद से मिनटों में हो जाता है. AI ने न सिर्फ काम के रफ्तार को तेज किया, बल्कि काम करने के तरीके और टीम स्ट्रक्चर में भी बदलाव ला दिया है. कर्मचारी अब रूटीन कामों में फंसने की बजाय महत्वपूर्ण और टास्क पूरा करने पर ध्यान लगा रहे हैं. इस बदलाव से लंबे समयसे चले रहे पोस्ट ग्रेड और लंबी रिपोर्टिंग की जगह कार्य और काम करने के तरीके की अहमियत बढ़ रही है. AI के एजेंट्स और नए टूल्स कर्मचारियों को अपनी स्किल्स बढ़ाने और काम को आसान बनाने में सहायता कर रहे हैं.

जनरेटिव AI की तेजी से बढ़ती ताकत के बीच Microsoft की AI प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट लीड आशा शर्मा ने भविष्य की कंपनियों की तस्वीर पेश की है. उनका कहना है कि आने वाले समय में ऑर्ग चार्ट यानी पोस्ट स्ट्रक्चर खत्म हो सकता है उसकी जगह वर्क चार्ट ले लेगा. लैनीज पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान आशा शर्मा ने कहा कि  भविष्य में काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा. जब कर्मचारियों के पास पॉवरफुल AI एजेंट होंगे और वे कई नए काम कर सकेंगे, तो ऊपर-नीचे की रिपोर्टिंग की बजाय काम और टास्क पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः अमेरिका से आई Google कर्मचारी को भारत के टैक्सी ड्राइवर ने दिया ऐसा एक्सपीरियंस, सोशल मीडिया पर शेयर करने को हुई मजबूर!

Add Zee News as a Preferred Source

AI एजेंट साथ लेकर आएंगे कर्मचारी

उन्होंने यह भी बताया कि कर्मचारी भविष्य में अपने एजेंट स्टैक के साथ काम पर आएंगे, जैसे आज वे अपने लैपटॉप या दूसरे डिवाइस लाते हैं. इसका मतलब है कि हर कर्मचारी के पास AI की मदद से नई और ज्यादा स्किल्स होंगी जो अभी उनके पास नहीं हैं.

ऑफिस स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव

हालांकि अभी ज्यादातर बड़ी टेक कंपनियां अपने AI एजेंट तैयार करने में लगी हुई हैं. इन एआई एजेंट का असर कामकाज पर कितना होगा अभी तो यह साफ नहीं है. लेकिन पिछले कुछ समय में इन कंपनियों ने कई नौकरियों में कटौती भी की है. जैसे इसी साल Microsoft से करीब 6,000 कर्मचारियों को निकालने की खबरें आई हैं, जो प्रमुख रूप से मैनेजमेंट लेवल से कम करने से जुड़ी बताई जा रही हैं. इसी तरह, Google ने अपनी छोटी टीमों की देखरेख करने वाले 35% मैनेजरों को हटा दिया, ताकि कंपनी में नौकरशाही कम हो और काम तेज हो सके. इसको लेकर गूगल का कहना है कि बैठक में हमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर और अधिक प्रभावी तरीके से काम करना होगा, लेकिन हर काम का हल सिर्फ नई हायरिंग से नहीं निकाला जा सकता है. यानी कंपनी में काम ज्यादा लोगों को जोड़कर नहीं होगा बल्कि स्किल वाले लोगों से होगा.
AI एजेंट्स की वजह से काम अब व्यक्ति और पद से नहीं बल्कि स्किल्स और काम करने के तरीके से आंका जाएगा. माना जा रहा है कि भविष्य में ऑफिस स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट सिस्टम मौजूदा ढांचे से काफी बदलाव देखने को मिलेंगे.

ये भी पढ़ेंः Apple यूजर्स पर मंडराया हैकिंग का खतरा, WhatsApp ने दी चेतावनी, तुरंत करें ये काम वरना...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Artificial IntelligenceMicrosoft

Trending news

अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
;