...तो बदल जाएगा काम करने का पूरा तरीका, लैपटॉप नहीं, AI एजेंट साथ लेकर आएंगे कर्मचारी!

AI Change Office Structure: आज के डिजिटल युग में Artificial Intelligence यानी AI हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहा है. पहले जो काम घंटों या दिनों में पूरा होता था अब AI की मदद से मिनटों में हो जाता है. AI ने न सिर्फ काम के रफ्तार को तेज किया, बल्कि काम करने के तरीके और टीम स्ट्रक्चर में भी बदलाव ला दिया है. कर्मचारी अब रूटीन कामों में फंसने की बजाय महत्वपूर्ण और टास्क पूरा करने पर ध्यान लगा रहे हैं. इस बदलाव से लंबे समयसे चले रहे पोस्ट ग्रेड और लंबी रिपोर्टिंग की जगह कार्य और काम करने के तरीके की अहमियत बढ़ रही है. AI के एजेंट्स और नए टूल्स कर्मचारियों को अपनी स्किल्स बढ़ाने और काम को आसान बनाने में सहायता कर रहे हैं.

जनरेटिव AI की तेजी से बढ़ती ताकत के बीच Microsoft की AI प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट लीड आशा शर्मा ने भविष्य की कंपनियों की तस्वीर पेश की है. उनका कहना है कि आने वाले समय में ऑर्ग चार्ट यानी पोस्ट स्ट्रक्चर खत्म हो सकता है उसकी जगह वर्क चार्ट ले लेगा. लैनीज पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान आशा शर्मा ने कहा कि भविष्य में काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा. जब कर्मचारियों के पास पॉवरफुल AI एजेंट होंगे और वे कई नए काम कर सकेंगे, तो ऊपर-नीचे की रिपोर्टिंग की बजाय काम और टास्क पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा.

AI एजेंट साथ लेकर आएंगे कर्मचारी

उन्होंने यह भी बताया कि कर्मचारी भविष्य में अपने एजेंट स्टैक के साथ काम पर आएंगे, जैसे आज वे अपने लैपटॉप या दूसरे डिवाइस लाते हैं. इसका मतलब है कि हर कर्मचारी के पास AI की मदद से नई और ज्यादा स्किल्स होंगी जो अभी उनके पास नहीं हैं.

ऑफिस स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव

हालांकि अभी ज्यादातर बड़ी टेक कंपनियां अपने AI एजेंट तैयार करने में लगी हुई हैं. इन एआई एजेंट का असर कामकाज पर कितना होगा अभी तो यह साफ नहीं है. लेकिन पिछले कुछ समय में इन कंपनियों ने कई नौकरियों में कटौती भी की है. जैसे इसी साल Microsoft से करीब 6,000 कर्मचारियों को निकालने की खबरें आई हैं, जो प्रमुख रूप से मैनेजमेंट लेवल से कम करने से जुड़ी बताई जा रही हैं. इसी तरह, Google ने अपनी छोटी टीमों की देखरेख करने वाले 35% मैनेजरों को हटा दिया, ताकि कंपनी में नौकरशाही कम हो और काम तेज हो सके. इसको लेकर गूगल का कहना है कि बैठक में हमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर और अधिक प्रभावी तरीके से काम करना होगा, लेकिन हर काम का हल सिर्फ नई हायरिंग से नहीं निकाला जा सकता है. यानी कंपनी में काम ज्यादा लोगों को जोड़कर नहीं होगा बल्कि स्किल वाले लोगों से होगा.

AI एजेंट्स की वजह से काम अब व्यक्ति और पद से नहीं बल्कि स्किल्स और काम करने के तरीके से आंका जाएगा. माना जा रहा है कि भविष्य में ऑफिस स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट सिस्टम मौजूदा ढांचे से काफी बदलाव देखने को मिलेंगे.

