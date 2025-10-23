Microsoft ने बदल डाले Work From Home Rules! जानकर झूम उठेंगे कर्मचारी, कंपनी ने दी ये छूट

दुनियाभर की टेक कंपनियां अपने कर्मचारियों को ऑफिस लौटने के लिए सख्ती से कह रही हैं, लेकिन Microsoft ने थोड़ा नरम रुख अपनाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने सेल्स और क्लाइंट-फेसिंग रोल्स वाले कर्मचारियों को अपने Return to Office (RTO) नियमों से कुछ हद तक छूट देने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि कुछ कर्मचारी अभी भी घर से काम (remote work) कर पाएंगे, जबकि बाकी टीमों को ऑफिस आना होगा.

कंपनी का मेमो- काम की प्रकृति को मिला मान्यता

ब्लूमबर्ग द्वारा देखे गए एक मेमो में, माइक्रोसॉफ्ट की एचआर एग्जीक्यूटिव थेरेसा मैकहेनरी ने लिखा कि कंपनी यह समझती है कि हर रोल का नेचर अलग होता है. उन्होंने कहा, “कुछ क्लाइंट और पार्टनर से जुड़ी भूमिकाओं में काम करने का तरीका बाकी टीमों से अलग होता है.” इन भूमिकाओं में कमर्शियल सेल्स और सॉल्यूशन इंजीनियरिंग जैसी टीमें शामिल हैं. यह फैसला दिखाता है कि माइक्रोसॉफ्ट बाकी बड़ी टेक कंपनियों की तरह ऑफिस अटेंडेंस पर बहुत सख्त नहीं होना चाहती. हालांकि कंपनी ने अभी तक इस छूट को आधिकारिक रूप से कन्फर्म या डिनाय नहीं किया है.

दूसरे टेक दिग्गजों से अलग रास्ता

जहां Dell Technologies और Amazon जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों को पूरे हफ्ते ऑफिस बुला रही हैं, वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने एक मिडिल ग्राउंड अपनाया है.

• Dell ने अपनी सेल्स टीम को हफ्ते में 5 दिन ऑफिस आने का आदेश दिया है.

• Amazon ने भी कहा है कि उसके कॉर्पोरेट कर्मचारी रोज ऑफिस आएं. कई कर्मचारी इन नियमों से नाखुश हैं, लेकिन कंपनियां मानती हैं कि ऑफिस में साथ मिलकर काम करना क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है.

माइक्रोसॉफ्ट के नए RTO नियम

पहले माइक्रोसॉफ्ट को लचीली वर्क पॉलिसी के लिए जाना जाता था. लेकिन पिछले महीने कंपनी ने ऐलान किया कि सिएटल हेडक्वार्टर के कर्मचारी अगले साल से हफ्ते में 3 दिन ऑफिस आएंगे. बाद में यही नियम अन्य अमेरिकी और इंटरनेशनल ऑफिसों पर भी लागू होंगे. इसके बावजूद, कंपनी ने यह भी कहा कि वह “जहां समझदारी हो, वहां लचीलापन बनाए रखेगी.” मैकहेनरी ने कहा, “हम जहां जरूरत हो, वहां फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.” यह दिखाता है कि माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारी संतुष्टि और बिजनेस जरूरतों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है.

ऑफिस कल्चर की ओर लौटता कॉर्पोरेट वर्ल्ड

माइक्रोसॉफ्ट का यह कदम एक बड़े कॉर्पोरेट ट्रेंड का हिस्सा है — जहां कंपनियां दोबारा ऑफिस कल्चर की ओर लौट रही हैं. Jones Lang LaSalle (JLL) की जुलाई रिपोर्ट के मुताबिक, “पारंपरिक ऑफिस जॉब्स में अब आधे से ज्यादा कर्मचारी पूरी तरह ऑफिस लौट चुके हैं.” यह आंकड़ा बताता है कि महामारी के बाद अब कंपनियां फिर से अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और टीम कोहेजन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं.

माइक्रोसॉफ्ट का ‘संतुलित’ रुख

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे सेल्स और इंजीनियरिंग के लिए एक्सेप्शन रखा है. ये वो टीमें हैं जो अधिकतर समय क्लाइंट्स के साथ या ट्रैवल पर रहती हैं, इसलिए उनके लिए रिमोट वर्क ज्यादा व्यावहारिक है. यह कदम कर्मचारियों के मोरल और प्रोडक्टिविटी दोनों को बेहतर कर सकता है.

भविष्य की दिशा — ऑफिस या रिमोट?

अभी यह साफ नहीं है कि यह आंशिक रियायत माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल पॉलिसी बनेगी या नहीं. लेकिन एक बात तय है — टेक इंडस्ट्री में अब यह बहस तेज हो गई है कि काम कहां ज्यादा असरदार है-ऑफिस में या घर से? माइक्रोसॉफ्ट फिलहाल स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है.