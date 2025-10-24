AI की दुनिया में ड्रामा! Microsoft और OpenAI की राहें अलग, AI CEO बोले- हम एडल्ट AI नहीं बनाएंगे...

Microsoft ने बोल दिया है कि वो कोई भी ऐसा AI नहीं बनाएंगे जो एडल्ट या सेक्स से जुड़ी बातें करे. कंपनी के AI हेड Mustafa Suleyman ने कहा – “हम ऐसे टूल नहीं बनाएंगे जो लोगों को एरोटिक या सेक्स चैट जैसी चीजें दिखाएं. अगर कोई और कंपनी बनाना चाहती है, तो बना ले, लेकिन हम नहीं.” दूसरी तरफ, OpenAI के CEO Sam Altman ने कहा कि कुछ वयस्क यूजर्स को ChatGPT पर एरोटिक कंटेंट की एक्सेस मिलेगी. उन्होंने कहा, “हम दुनिया की नैतिक पुलिस नहीं हैं.” मतलब – OpenAI चाहता है कि लोग खुद डिसाइड करें कि उन्हें क्या चाहिए, जबकि Microsoft इसे रोकना चाहता है.

पहले तो दोनों साथ थे

Microsoft और OpenAI पहले बहुत अच्छे पार्टनर थे. Microsoft ने OpenAI में पैसे लगाए और उसके लिए क्लाउड सर्वर भी दिया. लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग लग रहे हैं. OpenAI अब Google और Oracle जैसी कंपनियों के साथ भी काम कर रहा है, जबकि Microsoft अपनी खुद की AI फैमिली – Copilot – को बड़ा बना रहा है.

Copilot में नए फीचर्स

Microsoft ने अपने AI असिस्टेंट Copilot में नए फीचर्स ऐड किए हैं. अब इसमें एक नया दोस्त Mico है – जो आपसे बात कर सकता है, कॉल उठाता है, और मूड के हिसाब से कलर बदलकर रिएक्ट भी करता है. लेकिन Microsoft चाहता है कि ये टूल सिर्फ हेल्पफुल और प्रोफेशनल कामों के लिए हो, न कि किसी एडल्ट चीज के लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

“जिम्मेदार AI” – Microsoft का फोकस

Mustafa Suleyman पहले DeepMind और Inflection AI जैसी बड़ी कंपनियों में रह चुके हैं. उनका कहना है कि AI को इंसान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए,

बल्कि उसे सिर्फ इंसानों की मदद करने के लिए बनाया जाना चाहिए. वो कहते हैं – अगर AI को ऐसा बनाया जाए कि वो “भावनाओं वाला” या “कांशस” लगे, तो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये असली है या नकली.

एडल्ट AI क्यों खतरनाक है

Suleyman ने कहा कि अभी कुछ कंपनियाँ सेक्सबॉट्स या डिजिटल अवतार बना रही हैं जो लोगों से एरोटिक बात करते हैं. उन्होंने कहा – “ये बहुत खतरनाक है. इससे लोगों की सोच और रिश्ते बिगड़ सकते हैं.” इसलिए Microsoft ने तय किया है कि वो इस तरह के टूल्स से दूर ही रहेगा.

बाकी कंपनियों की रिएक्शन

OpenAI ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया. Elon Musk की कंपनी xAI ने तो मीडिया पर तंज कसते हुए कहा – “पुरानी मीडिया झूठ फैला रही है.” Microsoft कह रहा है – “हम सुरक्षित और जिम्मेदार AI बनाएंगे.” OpenAI कह रहा है – “लोग खुद डिसाइड करें कि उन्हें क्या चाहिए.” दोनों की सोच अलग है, और यही दिखाता है कि आने वाले समय में AI की दुनिया दो रास्तों पर जा सकती है – एक जिम्मेदारी वाली, और दूसरी फ्रीडम वाली.