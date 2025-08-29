Google और OpenAI के होश उड़ाने आया माइक्रोसॉफ्ट, AI की रेस में उतारा अपना पावरफुल हथियार!
AI की दुनिया में अब मुकाबला और भी रोमांचक होने जा रहा है. लंबे समय से OpenAI जैसे पार्टनर्स पर निर्भर रहने वाली टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने आखिरकार अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है. कंपनी ने अपने पहले इन-हाउस AI मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं. अब ये AI की रेस में Google, OpenAI और बाकी बड़े कंपनियों के लिए कड़ी चुनौती भी साबित हो सकते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:22 AM IST
Microsoft  AI models: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में अब मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है. अब तक OpenAI पर निर्भर रहने वाली दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने आखिरकार अपने पहले इन-हाउस AI मॉडल पेश कर दिए हैं. कंपनी का यह कदम न केवल उसे ज्यादा पॉवरफुल बनाएगा साथ ही सीधे तौर पर उसे OpenAI समेत दूसरी बड़ी AI कंपनियों की टक्कर में भी खड़ा करेगा. माइक्रोसॉफ्ट ने गुरुवार को अपने पहले इन-हाउस एआई मॉडल MAI-Voice-1 और MAI-1 प्रीव्यू लॉन्च किए. आइए जानते हैं इसकी खासियत

माइक्रोसॉफ्ट के नए एआई मॉडल की खासियत
माइक्रोसॉफ्ट का नया मॉडल MAI-Voice-1 एक नैचुरल स्पीच जनरेशन मॉडल है. कंपनी का कहना है कि यह मॉडल सिर्फ एक सेकंड से भी कम समय में एक मिनट लंबी ऑडियो तैयार कर सकता है, और इसके लिए सिर्फ एक GPU की जरूरत होगी. यही वजह है कि इसे अब तक के सबसे तेज और पॉवरफुल स्पीच मॉडल्स में से एक माना जा रहा है.
यह मॉडल फिलहाल Copilot Daily और Podcast फीचर में यूज हो रहा है. इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट इसे Copilot Labs पर भी उपलब्ध कराने की तैयारी में है.

MAI-1 प्रीव्यू की खास बातें जान लीजिए
माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा मॉडल MAI-1 प्रीव्यू एक फाउंडेशनल  AI मॉडल है. इसे अब LMArena प्लेटफॉर्म पर पब्लिक टेस्टिंग के लिए उपलब्ध कराया गया है. यह प्लेटफॉर्म बड़े भाषा मॉडल्स की परफॉर्मेंस मापने के लिए इस्तेमाल होता है. फिलहाल MAI-1 प्रीव्यू LMArena लीडरबोर्ड पर 13वें स्थान पर है. यानी यह अभी GPT-5, Gemini 2.5 Pro, DeepSeek R-1 और Grok-3 जैसे बड़े मॉडलों से काफी पीछे है.

माइक्रोसॉफ्ट ने इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए करीब 15,000 NVIDIA H100 GPUs का इस्तेमाल किया है. वहीं Grok जैसे मॉडल्स को ट्रेन करने में 1 लाख से ज्यादा GPUs लगाए गए थे. यानी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने मॉडल को बहुत कम संसाधनों में तैयार किया है.

ये भी पढ़ेंः थोक के भाव में बिक रहा Samsung का AI फीचर्स वाला Smartphone! धक्का-मुक्की करके खरीद रहे Gen Z

 
एडवांस AI  मॉडल्स पर काम कर रही है कंपनी
माइक्रोसॉफ्ट AI चीफ मुस्तफा सुलेमान ने Semafor से बातचीत में बताया कि कंपनी ने अपने मॉडल को बेहतर बनाने के लिए ओपन-सोर्स कम्युनिटी से काफी मदद ली है. उनका कहना है कि मॉडल ट्रेनिंग की असली कला सही डेटा चुनने में है और ऐसे टूल्स पर पर समय और सोरर्स बर्बाद नहीं करना है जिससे मॉडल को असल में कुछ नया नहीं मिलता. सुलेमान ने आगे कहा कि माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही अगले वर्जन के AI  मॉडल्स पर काम कर रही है. इसके लिए कंपनी दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर्स तैयार कर रही है जिन्हें Nvidia के नए GB200s चिप्स से लैस किया जाएगा.

जल्द ही सामने आएंगे बड़े अपडेट
माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि कंपनी के आगे के लिए बड़े टारगेट हैं. कंपनी का कहना है कि वह सिर्फ मौजूदा मॉडल्स को और बेहतर बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अलग-अलग यूजर्स की जरूरतों और यूज के मामलों को ध्यान में रखते हुए स्पेशलाइज्ड मॉडल्स की एक पूरी रेंज तैयार करेगी. माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि इससे भविष्य में बड़ा फायदा होगा और जल्द ही इस टीम की ओर से और बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे.

ये भी पढ़ेंः ChatGPT के 5 Tools, जिससे Boss रख सकता है कर्मचारियों पर नजर; Microsoft CEO ने खोले राज

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

MicrosoftAI Modelsopenai

