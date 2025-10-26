Advertisement
क्या ऑफिस में ट्रैक होंगे? Microsoft Teams अब खुद बताएगा आपकी लोकेशन, नया फीचर बदल देगा काम करने का तरीका!

Microsoft Teams Location Tracking: अगर आप भी ऑफिस जॉब करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. मीटिंग्स से लेकर चैट के लिए जिस Microsoft Teams का इस्तेमाल होता है अब उसी ऐप में एक ऐसा फीचर आ रहा है जिससे आपकी लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी. आइए जानते हैं आखिर क्या है यह नया फीचर और कैसे बदल सकता है आपके काम करने का तरीका.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 26, 2025, 07:36 AM IST
Microsoft Teams Location Tracking: अगर आप भी ऑफिस में काम करते हैं तो जरूर  Microsoft Teams का इस्तेलाम जरूर किए होंगे. ऑफिस की मीटिंग्स हों या चैट और कोलैबोरेशन  Microsoft Teams पर सारे काम होते हैं. यही कारण है कि हर दिन लाखों लोग Microsoft Teams पर मीटिंग्स, चैट और कोलैबोरेशन करते हैं. इसे देखते हुए अब कंपनी इस ऐप को और स्मार्ट बनाने जा रही है. जल्द ही Teams में एक ऐसा फीचर आने वाला है जो ऑफिस में काम करने के तरीके को बदल सकता है. यह अपडेट यूज़र्स की लोकेशन अपने आप पहचान लेगा.  यानी अब ऐप खुद बता देगा कि आप ऑफिस में हैं या नहीं.

Microsoft अपने Teams ऐप में एक नया फीचर लाने की तैयारी कर रहा है, जो ऑफिस कर्मचारियों के लिए काम को और आसान या कहें ट्रैक करने लायक बना देगा. रिपोर्ट्स के अनुसार अब जब कोई यूजर अपने ऑफिस के Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट करेगा तो Microsoft Teams अपने-आप उसकी वर्क लोकेशन सेट कर देगा. इसका मतलब है कि ऐप दिखाएगा कि यूजर किस बिल्डिंग या ऑफिस में काम कर रहा है.

क्या है नया फीचर
Microsoft 365 की रोडमैप रिपोर्ट के अनुसार जब कोई एम्पलाई कंपनी के Wi-Fi से कनेक्ट करेगा तो Teams ऑटोमैटिकली लोकेशन अपडेट कर देगा. इस नए फीचर का मकसद है यह जानना कि कौन कर्मचारी किस जगह से काम कर रहा है जिससे कन्फ्यूजन कम हो सके. हालांकि इस फीचर के आने के बाद कर्मचारियों के लिए ऑफिस में बिना ट्रैक हुए शांत जगह खोजना मिश्किल हो सकता है.

कब होगा लॉन्च

यह फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और दिसंबर 2025 तक इसे लॉन्च कर दिया जा सकता है. लॉन्च के बाद यह फीचर Windows और Mac दोनों प्लेटफॉर्म्स पर दुनियाभर के Teams यूज़र्स को मिलने लगेगा.

Microsoft Teams में आने वाले अन्य नए अपडेट्स

सेव मैसेज फीचर
नए अपडेट के बाद यूजर अपने चैट्स में जरूरी मैसेज को सेव कर सकेंगे जिससे बाद में उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके.

कीबोर्ड शॉर्टकट्स 
जल्द ही Teams में यूज़र अपने हिसाब से कीबोर्ड शॉर्टकट्स सेट कर सकेंगे. इससे अक्सर इस्तेमाल होने वाले आइकॉन, सिंबल या कमांड्स को तुरंत एक्सेस किया जा सकेगा.

Copilot में भी होगा बदलाव 
इस फीचर की सहायता से Copilot मीटिंग के दौरान स्क्रीन पर दिख रही चीजों को भी समझ सकेगा. बस रिकॉर्डिंग ऑन हो. यह मीटिंग के ट्रांसक्रिप्ट और चैट के साथ मिलकर यूज़र को झटपट summary या क्विक जवाब देगा.
उदाहरण के लिए आप पूछ सकेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका? या  हर स्लाइड पर क्या फीडबैक मिला? यह फीचर मीटिंग में शेयर की गई किसी भी चीज पर काम करेगा चाहे वह डॉक्युमेंट हो, स्लाइड, शीट या वेबसाइट.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

