अब Microsoft Teams खुद बताएगा आप ऑफिस में हैं या नहीं! नया ऑटो-डिटेक्शन फीचर लाएगा बड़ा बदलाव

Microsoft Teams अब एक ऐसा स्मार्ट फीचर लाने की तैयारी कर रहा है जो आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा. यह फीचर यह पता लगा सकेगा कि आप ऑफिस में हैं या रिमोटली काम कर रहे हैं, और इसके लिए यह आपके Wi-Fi नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा. TechRadar की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Microsoft 365 रोडमैप में दर्ज इस नए अपडेट के तहत Teams अब यह पहचान सकेगा कि कर्मचारी का डिवाइस कंपनी के इंटरनल Wi-Fi से जुड़ा है या नहीं. अगर डिवाइस ऑफिस Wi-Fi से कनेक्ट होगा, तो Teams अपने आप आपकी लोकेशन को “In Office” सेट कर देगा.

क्या होगा इस फीचर का फायदा

इस फीचर का मुख्य उद्देश्य हाइब्रिड वर्क कल्चर में कन्फ्यूजन को कम करना है. अब आपके सहकर्मी आसानी से देख सकेंगे कि कौन ऑफिस में है और कौन घर से काम कर रहा है. इससे मीटिंग शेड्यूल करना, कोलैबोरेशन करना और टीम मैनेजमेंट आसान हो जाएगा. हालांकि, यह फीचर प्राइवेसी से जुड़े कुछ सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि इसके बाद कर्मचारी ऑफिस के अंदर किसी प्राइवेट या अनट्रैक्ड एरिया में रहकर काम नहीं कर पाएंगे.

कब होगा लॉन्च – दिसंबर 2025 में ग्लोबल रोलआउट

Microsoft इस फीचर को दिसंबर 2025 में Windows और macOS दोनों वर्ज़न के Teams पर ग्लोबली लॉन्च करने की योजना बना रहा है. यानि साल के अंत तक यह ऑटोमेटिक लोकेशन अपडेट फीचर हर जगह उपलब्ध होगा.

Microsoft Teams में आने वाले और भी नए अपडेट्स

Microsoft Teams सिर्फ लोकेशन फीचर तक सीमित नहीं है. कंपनी लगातार AI और प्रोडक्टिविटी से जुड़े कई अपडेट्स पर काम कर रही है. आइए जानते हैं आने वाले कुछ और दिलचस्प फीचर्स –

Save Message फीचर – जरूरी चैट्स रखें सुरक्षित

अब Teams यूज़र्स किसी भी महत्वपूर्ण मैसेज या चैट को “Save” कर सकेंगे. यह बुकमार्क की तरह काम करेगा, जिससे आपको बार-बार स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जरूरी बातचीत और जानकारी को आसानी से ढूंढा जा सकेगा.

Keyboard Shortcuts को करें Customize

Teams में एक और नया अपडेट आने वाला है जो यूज़र्स को अपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स को कस्टमाइज करने की सुविधा देगा. अब आप अपनी पसंद के अनुसार अक्सर इस्तेमाल होने वाले आइकॉन, सिंबल्स और फंक्शंस को शॉर्टकट्स में जोड़ सकेंगे. इससे वर्कस्पीड और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेंगी.

Copilot Integration – AI से मीटिंग नोट्स और रिपोर्ट्स का काम आसान

Microsoft अपने AI असिस्टेंट Copilot को Teams में और भी स्मार्ट बना रहा है. अब Copilot न सिर्फ मीटिंग्स रिकॉर्ड करेगा, बल्कि स्क्रीन पर दिख रहे कंटेंट, चैट ट्रांसक्रिप्ट और नोट्स का एनालिसिस करके इंस्टेंट समरी या सवालों के जवाब भी दे सकेगा.

उदाहरण के तौर पर, आप Copilot से पूछ सकते हैं –

“Which products had the highest sales?”

“What feedback was given on each slide?”

यह AI असिस्टेंट रियल-टाइम फीडबैक के आधार पर डॉक्यूमेंट्स या स्लाइड्स को री-राइट भी कर सकेगा.

Copilot का ग्लोबल रोलआउट – अगस्त 2026 से

Microsoft का कहना है कि Copilot का स्क्रीन-कॉन्टेक्स्ट फीचर अगस्त 2026 से Android, iOS, macOS, Windows और वेब प्लेटफॉर्म्स पर रोलआउट किया जाएगा. यह फीचर Teams को एक ऑल-इन-वन AI वर्कस्पेस में बदल देगा.