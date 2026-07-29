माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया पहला साइबर-सिक्योरिटी AI मॉडल, Anthropic के 'Mythos 5' को पछाड़ने का दावा

साइबर अपराध की दुनिया में हैकर्स अब पहले से कहीं ज्यादा चालाक और तेज हो चुके हैं. वे AI का इस्तेमाल करके सिस्टम की कमजोरियां खोज रहे हैं. लेकिन अब Microsoft ने हैकर्स के खिलाफ एक ऐसा मास्टरस्ट्रोक खेला है जो पूरी डिजिटल सुरक्षा की परिभाषा बदल देगा. कंपनी ने अपना पहला साइबर सिक्योरिटी केंद्रित AI मॉडल MAI-Cyber-1-Flash और Project Perception प्लेटफॉर्म पेश किया है. यह न सिर्फ हैकर्स के हमलों को नाकाम करेगा बल्कि सुरक्षा का खर्च भी आधा कर देगा. आइए विस्तार से समझते हैं Microsoft की इस नई क्रांति को.
तकनीकी जगत की दिग्गज कंपनी Microsoft ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपना पहला विशेष AI मॉडल MAI-Cyber-1-Flash लॉन्च किया है. साइबर हमले अब बहुत तेजी से और जटिल होते जा रहे हैं. हैकर्स खुद AI का उपयोग करके सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं. पारंपरिक सुरक्षा टूल अब उनके सामने धीमे साबित हो रहे हैं. इसी चुनौती से निपटने के लिए Microsoft ने यह छोटा और बेहद सटीक AI मॉडल तैयार किया है.
MAI-Cyber-1-Flash एक खास AI मॉडल है जो सॉफ्टवेयर की खामियों और कमजोरियों (Vulnerabilities) को तुरंत पहचानता है और उन्हें ठीक करने में मदद करता है. यह Microsoft के 'MDASH' सिस्टम का मुख्य हिस्सा है. कंपनी का कहना है कि 90% सुरक्षा कार्य यही मॉडल अकेले संभाल लेता है. केवल बेहद कठिन मामलों को ही OpenAI के GPT-5.4 के पास भेजा जाता है. इस तरह काम तेजी से और कम लागत में पूरा हो जाता है.
Microsoft का दावा है कि साइबर सुरक्षा के मापदंड 'CyberGym Benchmark' पर इस मॉडल ने 95.95% का स्कोर हासिल किया है. यह Anthropic के Mythos 5 मॉडल से करीब 12% बेहतर प्रदर्शन है. इसके अलावा, बड़े मॉडल की जगह इस स्पेशलाइज्ड AI का इस्तेमाल करने से सुरक्षा से जुड़ा खर्च लगभग 50% तक कम हो जाता है. यह मॉडल खुद ही पैच (Fixes) तैयार करता है और उनकी जांच भी करता है.
MAI-Cyber-1-Flash के साथ कंपनी ने Project Perception भी लॉन्च किया है. यह एक ऐसा AI प्लेटफॉर्म है जो किसी भी संस्था के सिस्टम पर 24 घंटे नजर रखता है. यह प्लेटफॉर्म तीन तरह के AI एजेंट्स पर काम करता है.
रेड टीम एजेंट्स: हैकर्स से पहले सिस्टम की कमजोरियां ढूंढते हैं.
ब्लू टीम एजेंट्स: खतरों का विश्लेषण करके अलर्ट जारी करते हैं.
ग्रीन टीम एजेंट्स: कमियों को ठीक करने के उपाय लागू करते हैं.
Microsoft का मानना है कि एक बड़े AI मॉडल के बजाय अलग-अलग कामों के लिए छोटे स्पेशलाइज्ड मॉडल्स का उपयोग करना ज्यादा फायदेमंद है. 'Project Perception' की पब्लिक प्रीव्यू 3 अगस्त से शुरू हो रही है. वहीं 'MAI-Cyber-1-Flash' मॉडल Azure AI Foundry के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा. शुरुआत में यह सॉफ्टवेयर खामियों को ढूंढने और सुधारने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसके बाद इसे अन्य सुरक्षा कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा.