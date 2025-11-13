Microwave और Oven में होता है ये बड़ा फर्क, 90% लोग उठा लाते हैं गलत प्रोडक्ट, खरीदने से पहले जान लें

Microwave Vs Oven: अगर आपको भी लगता है कि माइक्रोवेव और ओवन का इस्तेमाल एक ही काम के लिए किया जाता है, तो ऐसा नहीं है. आम तौर पर, माइक्रोवेव का इस्तेमाल बचे हुए खाने को गर्म करने के लिए होता है, जबकि ओवन का यूज खाना पकाने, केक या कुकीज बेक करने के लिए होता है. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल हमेशा आता है कि क्या माइक्रोवेव में ओवन वाला काम हो सकता है? इसका जवाब हां भी है और नहीं भी. यह आपके माइक्रोवेव के टाइप पर डिपेंड करता है.

माइक्रोवेव काम कैसे करता है?

माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोवेव वेव्स का इस्तेमाल करता है. ये वेव्स खाने के अंदर जाती हैं और उसमें मौजूद पानी, Fat और चीनी को तेजी से कंपन कराती हैं. इस स्पीड से ऊर्जा बनती है और खाना अंदर से बाहर तक गर्म हो जाता है. ये तरंगें मैग्नेट्रॉन (Magnetron) नाम से एक खास पार्ट से बनती हैं.

कौन सा माइक्रोवेव करता है ओवन का काम?

आप माइक्रोवेव को ओवन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास एक खास तरह का माइक्रोवेव होना चाहिए, जिसे कन्वेक्शन माइक्रोवेव (Convection Microwave) कहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कन्वेक्शन माइक्रोवेव का कमाल

कन्वेक्शन मोड वाला माइक्रोवेव किसी भी नॉर्मल ओवन की तरह काम कर सकता है. इसमें हीटिंग एलिमेंट के साथ-साथ एक फैन भी लगा होता है. यह पंखा गर्म हवा को पूरे ओवन में सर्कुलेट करता है, जिससे केक, कुकीज, पिज्जा बेक करने और रोस्टिंग जैसे काम हो सकते हैं. यह माइक्रोवेव के साथ-साथ ओवन दोनों का काम करता है.

सोलो और ग्रिल माइक्रोवेव की सीमा

वहीं Solo या Grill माइक्रोवेव से आप सिर्फ खाना गर्म या डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं. Toshiba और Haier के ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, सोलो मॉडल में आप कुछ भी क्रिस्पी नहीं बना सकते और बेकिंग-रोस्टिंग नहीं कर सकते.