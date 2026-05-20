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मिडिल ईस्ट संकट: अगर ईरान ने ठप किया इंटरनेट, तो ये 4 ऐप्स आएंगे आपके काम; फोन में अभी कर लें डाउनलोड

Offline Apps for Internet Blackout: मिडिल ईस्ट संकट के बीच हॉर्मुज में समुद्र के नीचे मौजूद इंटरनेट केबल्स को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है. रिपोर्ट्स अनुसार ईरान हॉर्मुज में मौजूद इंटरनेट केबल्स पर कंट्रोल कर टैक्स लगाना चाहता है, इससे इंटरनेट प्रभावित हो सकता है. इस कारण ऑनलाइन पेमेंट, मैसेजिंग ऐप्स और क्लाउड सर्विस ठप भी हो सकती है. ऐसी स्थिति में बिना इंटरनेट कुछ ऐप्स आपकी मदद कर सकते हैं, जो ऑफलाइन मोड में काम करते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 20, 2026, 08:45 AM IST
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मिडिल ईस्ट संकट: अगर ईरान ने ठप किया इंटरनेट, तो ये 4 ऐप्स आएंगे आपके काम; फोन में अभी कर लें डाउनलोड

How to Use Phone Without Internet: जरा सोचिए किसी दिन आपकी सुबह आंख खुले और आपके फोन का नेटवर्क गायब हो. न WhatsApp पर कोई मैसेज आए, न  Google Map चले और न ही ऑनलाइन पेमेंट हो पाए. है न परेशानी वाली बात? मिडिल ईस्ट संकट के बीच समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट की लाइफलाइन पर एक बड़ा संकट आ गया है, जिससे भारत समेत दुनिया भर में इंटरनेट ब्लैकआउट की टेंशन बढ़ा दी है.

मीडिाय रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान हॉर्मुज के पास समुद्र के नीचे कम्युनिकेशंस केबल्स पर कंट्रोल लगाने और उन पर टैक्स लगाने की तैयारी में है. अगर ऐसा होता है, तो भारत सहित दुनिया भर में इंटरनेट ठप होने या ऑनलाइन पेमेंट, क्लाउड सर्विसेज और मैसेजिंग ऐप्स के धीमे होने का खतरा बढ़ सकता है. ऐसी किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए. इस संकट से निपटने के लिए आपको सिर्फ अपने फोन में 4 सीक्रेट ऐप्स डाउनलोड कर लेना चाहिए, जो बिना इंटरनेट के भी आपको दुनिया से कनेक्ट रखेंगे, बल्कि मुसीबत के समय आपकी सहायता करेंगे. 

इंटरनेट ठप होने या किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए. हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 4 ऐप्स , जो बिना इंटरनेट के भी काम करते हैं और संकट के समय आपके बेहद काम आ सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में...

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Organic Maps 

अगर इंटरनेट चलना बंद हो जाए और आप कहीं रास्ते में फंसे हों, या फिर आपको कहीं जाना हो तो Organic Maps आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. यह एक पूरी तरह ऑफलाइन मैप और GPS नेविगेशन ऐप है. इस ऐप में आप अनलिमिटेड मैप्स डाउनलोड कर सकते हैं. यह ड्राइविंग, वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए वॉयस गाइडेंस के साथ आता है. इसके साथ ही प्राइवेसी की भी टेंशन नहीं है. ऐप का दावा है कि यह ऐप न तो आपको ट्रैक करता है और न ही इसमें कोई विज्ञापन आते हैं.

Briar  

इंटरनेट न चलने पर अपनों से कनेक्ट होने के लिए ब्रायर एक अच्छा एंड्रॉयड ऐप है. टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए इसे इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है. Briar ऐप में ब्लूटूथ, Wi-Fi या Tor नेटवर्क का इस्तेमाल करके आस-पास के लोगों से कनेक्ट किया जा सकता है. इसके साथ ही यह ऐप पूरी तरह से सेफ है क्योंकि इसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और लोकल स्टोरेज की भा सुविधा मिलती है. लेकिन यह ऐफ सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ही है. आईफोन यूजर्स यह ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं. 

Zello  

Zello ऐप आपके स्मार्टफोन को एक वॉकी-टॉकी बना देता है. लेकिन इसके लिए बहुत कम इंटरनेट की जरूरत होती है. साथ ही यह ऐप बहुत ही खराब या स्लो नेटवर्क में भी शानदार काम करता है. इस ऐप की सहायता से आप सीधे किसी ग्रुप में बात कर सकते हैं, फोटो, लोकेशन और अलर्ट भेज सकते हैं. यह ऐप ईयरबड्स और स्पीकर माइक को भी सपोर्ट करता है. हालांकि यह ऐप 14 दिनों के फ्री ट्रायल के साथ आता है, जिसके बाद इसका मंथली सब्सक्रिप्शन लेना होता है.

(ये भी पढ़ेंः  सोशल मीडिया का बदला गणित: बड़े स्टार्स को छोड़, छोटे शहरों के क्रिएटर्स के पास...)

PocketPal AI 

इंटरनेट बंद होने पर अगर आपको किसी जानकारी या असिस्टेंस की जरूरत है, तो PocketPal AI आपके काम आ सकता है. PocketPal AI ऐप बिना इंटरनेट के आपके फोन पर ही एआई चैटबॉट का काम करता है. इस ऐफ में हगिंगफेस के सैकड़ों ओपन-सोर्स एआई मॉडल्स हैं. यूजर अपनी जरूरत के मुताबिक इसके पैरामीटर्स को खुद से ही कंट्रोल कर सकते हैं.

(ये भी पढ़ेंः सुंदर पिचाई का वो ऐलान, जिसने गूगल को आपके लिए 24 घंटे काम करने वाला एजेंट बना दिया)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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