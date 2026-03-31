मिडिल ईस्ट जंग से मिडिल क्लास को मिला मौका, ₹90000 तक की सेविंग, पेट्रोल-डीजल की टेंशन भी खत्म

दुनियाभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, और इसका सीधा असर अब कार खरीदने वाले लोगों की सोच पर पड़ रहा है. आमतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EV) पेट्रोल कारों से महंगी होती हैं, लेकिन जब फ्यूल की कीमतें $4 प्रति गैलन के करीब पहुंचती हैं, तो पूरा गणित बदलने लगता है. यही वजह है कि अब लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा गंभीरता से देखने लगे हैं.

लोगों का रुझान तेजी से बदल रहा है

ऑटो रिसर्च प्लेटफॉर्म Edmunds के अनुसार, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है. प्लेटफॉर्म पर करीब 23.8% यूजर्स अब इलेक्ट्रिफाइड वाहनों (EV, हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड) को सर्च कर रहे हैं, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इससे साफ है कि बढ़ती फ्यूल कीमतें लोगों को नए विकल्प तलाशने के लिए मजबूर कर रही हैं.

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EV में खर्च कम, बचत ज्यादा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेट्रोल कार चलाने का सालाना खर्च करीब $1,700 (लगभग ₹1.4 लाख) तक हो सकता है, जबकि EV को चार्ज करने में सिर्फ $700 (करीब ₹58,000) का खर्च आता है. Morgan Stanley के एनालिस्ट के अनुसार, हर $1 की बढ़ोतरी से पेट्रोल खर्च सालाना करीब $450 बढ़ जाता है. इस हिसाब से देखा जाए, तो EV चलाना पेट्रोल कार के मुकाबले करीब 60% तक सस्ता पड़ सकता है.

कंपनियों को भी मिल सकता है फायदा

अगर लंबे समय तक फ्यूल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो इसका फायदा इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को मिल सकता है. Tesla, Rivian और Lucid Motors जैसी कंपनियों की डिमांड बढ़ सकती है. Rivian के CEO RJ Scaringe का मानना है कि अगर पेट्रोल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो यह लोगों के व्यवहार को जरूर बदलेगा और वे EV की ओर शिफ्ट करेंगे.

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क्या SUV और ट्रक की मांग घटेगी?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर फ्यूल महंगा रहता है, तो बड़े SUV और ट्रक जैसे ज्यादा पेट्रोल खपत करने वाले वाहनों की मांग घट सकती है. ऐसे में लोग ज्यादा माइलेज देने वाली या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ सकते हैं, जिससे EV मार्केट को और मजबूती मिल सकती है.

इतिहास भी देता है संकेत

इतिहास में भी ऐसे मौके आए हैं जब फ्यूल की कीमतों ने लोगों की पसंद बदल दी. 1970 के दशक का एनर्जी क्राइसिस और 2008 में तेल की कीमतों में उछाल इसके उदाहरण हैं. 2008 में जब तेल की कीमत $147 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, तब लोगों ने छोटे और ज्यादा माइलेज देने वाले वाहनों को अपनाना शुरू कर दिया था. इसी समय Toyota Prius जैसे हाइब्रिड मॉडल्स भी तेजी से लोकप्रिय हुए. बाद में Elon Musk की कंपनी Tesla ने Model S लॉन्च किया, जिसने EV मार्केट को नई दिशा दी.

क्या सच में बदल जाएगी लोगों की सोच?

हालांकि अभी भी कई लोग पेट्रोल कारों को ही पसंद करते हैं, खासकर अमेरिका जैसे देशों में जहां बड़े वाहन ज्यादा लोकप्रिय हैं. लेकिन अगर पेट्रोल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो लोग धीरे-धीरे EV को अपनाने लग सकते हैं.