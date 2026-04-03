दुनिया का मोबाइल हब बनने की राह में भारत की 'अग्निपरीक्षा', मिडिल ईस्ट जंग ने बढ़ाई मोबाइल कंपनियों की धड़कनें, जानें क्यों?

Smartphone Export Crisis: अमेरिका-ईरान के बीच जारी टकराव का असर दुनिया भर के कारोबार पर भी दिखने लगा है. मिडिल ईस्ट संकट का असर धीरे-धीरे भारत के तेजी से उभरते स्मार्टफोन एक्सपोर्ट सेक्टर पर पड़ सकता है. भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बन रहा है लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से मोबाइल कंपनियों की टेंशन बढ़ गई है.
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Smartphone Export Crisis: मिडल ईस्ट की धरती पर बारूद की गंध और अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है. अमेरिका-ईरान के युद्ध का असर अब भारत पर भी देखने को मिल सकता है. मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं है बल्कि इससे भारत के चमकते स्मार्टफोन एक्सपोर्ट सेक्टर पर भी बड़ा असर दिखा सकता है. भारत का स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस समय तेजी से उड़ान भर रहा है. धीरे-धीरे भारत दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है. लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रही वॉर से इस पर काले बादल मंडराने लगे हैं.
लॉजिस्टिक हब कहे जाने वाले खाड़ी देशों में युद्ध के कारण अस्थिरता होने से मेक इन इंडिया के तहत बने स्मार्टफोन्स के पहिए थम सकते हैं. जानकारों का मानना है कि अगर यह तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 22 से 25 प्रतिशत तक की बड़ी गिरावट आ सकती है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है तो भारत के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में 22 से 25 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है. इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में समस्या.
युद्ध के चलते एयरस्पेस पर पाबंदियां और शिपिंग रूट्स के बंद होने या बदलने का डर है.
माल की डिलीवरी में देरी से न सिर्फ आर्थिक नुकासान होगा बल्कि शिपिंग की लागत भी बढ़ जाएगी.
भारत के लिए स्मार्टफोन एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा ट्रांजिट हब UAE है. भारत से निर्यात होने वाले हर 10 में से 3-4 फोन पहले UAE में ही जाते हैं और फिर वहां से दुनिया भर में री-एक्सपोर्ट होते हैं. अमेरिका के बाद UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जहां से हर साल करीब 3.1 बिलियन डॉलर का कारोबार होता है. इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अशांति का असर सीधे भारत के निर्यात आंकड़ों पर होगा.
मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होगा-
बड़ी कंपनियां जैसे Apple, जिनके पास सप्लाई चेन का बड़ा और डायवर्सिफाइड नेटवर्क है. ये दूसरे रूट्स से अपना माल निकाल सकती हैं.
छोटे व्यापारी जो चुनिंदा ट्रेड रूट्स पर ही निर्भर रहते हैं उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है. उनके लिए माल फंसने और इन्वेंट्री जमा होने का संकट खड़ा हो गया है.
एप्पल जैसी कंपनियों का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है और वे अपने ग्लोबल प्रोडक्शन का 25% हिस्सा अब भारत में बना रही हैं. भारत का मैन्युफैक्चरिंग बेस मजूबत है लेकिन मिडिल ईस्ट का संकट यह याद जरूर दिलाता है कि ग्लोबल सप्लायर बनने के साथ-साथ रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है. फिलहाल भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है.
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अगर मिडल ईस्ट का तनाव और लंबा चलता है तो भारतीय स्मार्टफोन इंडस्ट्री को हल्के झटकों के लिए तैयार रहना होगा. शिपिंग रूट्स में बदलाव और बढ़ती लॉजिस्टिक लागत निश्चित रूप से मुनाफे और सप्लाई की रफ्तार पर दबाव बनाएगी. हालांकि, इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि भारत का बढ़ता मैन्युफैक्चरिंग बेस और मजबूत वैश्विक साझेदारियां इस तूफान को झेलने की ताकत रखती हैं.
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