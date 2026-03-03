'ऑर्डर तो ले लेंगे, लेकिन सामान पहुंचने की गारंटी नहीं'... Amazon, Shein और Temu की बड़ी वॉर्निंग, जंग ने तोड़ी ऑनलाइन शॉपिंग की कमर

Middle East E-commerce Crisis: अगर आप मिडिल ईस्ट में रहते हैं या वहां से कुछ सामान मंगवाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए एक बड़ा झटका हो सकती है. क्योंकि ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच छिड़े युद्ध ने दुनिया के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले शिपिंग रूट्स को दहला दिया है. अब इसका सीधा असर आपकी ऑनलाइन शॉपिंग पर पड़ रहा है. अमेरिका और चीन के दिग्गज शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स Amazon, Shein और Temu ने अपने ग्राहकों से साफ कह दिया है कि 'ऑर्डर तो ले लेंगे, लेकिन पहुंचने की कोई गारंटी नहीं!' इन दिनों डिलीवरी में देरी हो सकती है. अगर आपने हाल ही में कोई ऑर्डर किया है, तो उसके तय समय पर पहुंचने की उम्मीद थोड़ी कम कर लीजिए.

कंपनियों ने क्यों लिया यह फैसला?

कंपनियों का कहना है कि इलाके में चल रहे तनाव और सुरक्षा हालात का सीधा असर सामान की ढुलाई पर पड़ रहा है. जहाजों और हवाई कार्गो के रूट बदले जा रहे हैं. कई जगहों पर जांच सख्त कर दी गई है. ऐसे में पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ज्यादा समय लग रहा है.

किन सामानों पर ज्यादा असर?

इस समय इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल एक्सेसरी, कपड़े, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और छोटे घरेलू सामान की डिलीवरी पर ज्यादा असर देखने को मिल रहा है. पहले जो पार्सल 7 से 10 दिन में मिल जाता था, अब उसमें 15 से 20 दिन या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं. कुछ ग्राहकों ने बताया कि उनके ऑर्डर ट्रैकिंग में उनका सामान कई दिनों तक एक ही जगह अटका हुआ दिख रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- मिडिल ईस्ट में 'महायुद्ध' का साया! TCS, Infosys और HCL Tech ने रोकीं यात्राएं...

क्यों अटक रहे हैं आपके पार्सल?

ईरान और पड़ोसी देशों ने सुरक्षा कारणों से अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, जिससे कार्गो फ्लाइट्स को लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है. वहीं, लाल सागर और होर्मुज की खाड़ी में जहाजों पर बढ़ते हमलों के डर से मालवाहक जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया है. इन सब के बाद अब माल ढुलाई की लागत और इंश्योरेंस के दाम बढ़ने से आने वाले समय में सामान महंगा होने का भी डर है.

ट्रेडर्स ने खड़े किए हाथ

चीन के कई बड़े ट्रेडर्स, जो Amazon और Shein जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए मिडिल ईस्ट में अपना सामान बेचते हैं. उन्होंने फिलहाल नया स्टॉक भेजने से मना कर दिया है. उनका कहना है कि इस साल मिडिल ईस्ट का मार्केट खराब हो चुका है. शिपिंग की लागत (Cost) और समय, दोनों ही दोगुने होने की आशंका है.

रमजान की खरीदारी पर पड़ेगा असर

मिडिल ईस्ट में इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है. इसके बाद जल्द ईद आने वाली है. यह वहां खरीदारी का सबसे बड़ा सीजन माना जाता है. ऐसे में डिलीवरी में देरी ग्राहकों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं होने वाली है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो न सिर्फ सामान देर से मिलेगा, बल्कि उसकी कीमतों में भी भारी उछाल आ सकता है. ऐसे में लोग अब डर रहे हैं कि क्या उनके ऑर्डर किए हुए तोहफे और कपड़े समय पर पहुंच पाएंगे?

यह भी पढ़ें:- दुबई में Amazon के डेटा सेंटर में लगी आग, बिजली हुई बंद; इंटरनेट सर्विस पर पड़ा असर