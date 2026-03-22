सिर्फ पेट्रोल-गैस ही नहीं, अब आपके स्मार्टफोन पर भी गिरेगी युद्ध की गाज! जानें क्या महंगे होने वाले हैं पसंदीदा गैजेट्स

Middle East Crisis Impact on Tech: मिडिल ईस्ट में हो रही जंग का असर अब दुनिया भर में साफ दिखाई देने लगा है. मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण अभी गैस-पेट्रोल को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ीं थी कि अब नए स्मार्टफोन्स से भी जुड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं. स्मार्टफोन बनाने में इस्तेमाल होने वाली सेमीकंडक्टर या चिप की बात जब भी होती है तो लोगों का ध्यान सीधा अमेरिका, ताइवान या दक्षिण कोरिया पर जाता है. लेकिन इस बार खतरा वहां से नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों और समुद्रों से निकल रहा है. इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष अब सीधे तौर पर आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप और कारों की कीमतों पर असर डाल सकता है.

पर्दे के पीछे के असली खिलाड़ी

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब मिडिल ईस्टम में चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां नहीं हैं तो चिप की कीमतों पर असर क्यों पड़ रहा है? तो इस सवाल का जवाब है कि चिप बनाने वाला कच्चा माल यहीं से आता है. चिप बनाने में कूलिंग और लेजर के लिए हीलियम बहुत जरूरी होता है. दुनिया की एक-तिहाई हीलियम सप्लाई अकेले कतर करता है. बढ़ते तनाव के कारण अगर सप्लाई रुकी तो चिप फैक्ट्रियां ठप हो सकती हैं.

चिप बनाने में ब्रोमीन की भी भूमिका बहुत बड़ी बोती है. चिप की पैकेजिंग के लिए जरूरी यह केमिकल डेड सी क्षेत्र यानी इजराइल और जॉर्डन से आता है. इसके साथ ही चिप की सफाई में प्रयोग किए जाने वाला सल्फ्यूरिक एसिड का 40% हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है.

क्या महंगे होंगे स्मार्टफोन और दूसरे टेक गैजेट्स

स्मार्टफोन-लैपटॉप में इस्तेमाल होने वाली चिप्स को बनाने के लिए बिजली का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी होने के कारण चिप फैक्ट्रियों का खर्च 20% से 30% तक बढ़ा दिया है. माल ढुलाई महंगी होने और इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ने से चिप की लागत लगातार बढ़ता जा रहा है. जानकारों का मानना है कि अगर यह युद्ध 8 हफ्ते से ज्यादा चलता है तो अमेरिका की दिग्गज चिप कंपनी Nvidia की AI चिप सप्लाई और ऑटोमोबाइल सेक्टर बुरी तरह प्रभावित होगा. ऐसे में चिप की कीमतों में बढ़ोत्तरी हो सकती है, जिससे बाद स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है.

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भारत के लिए क्या है मायने?

बात करें भारत पर इसका क्या असर होगा तो भारत अभी अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खड़ी कर ही रहा है. ऐसे में कच्चे माल की बढ़ती कीमतें भारत के नए प्रोजेक्ट्स के लिए बजट के लिए संकट खड़ा कर सकती हैं. वहीं जानकारों के मुताबिक यह भारत के लिए एक मौका भी है. भारत को अब केवल चिप बनाने पर ही नहीं बल्कि चिप में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और गैसेस के घरेलू प्रोडक्शन पर भी ध्यान देना होगा.

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