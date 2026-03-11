Advertisement
LPG Cylinder महंगा है या इंडक्शन चूल्हा? एक महीने में कितना आएगा बिजली बिल? जानिए पूरा हिसाब-किताब

LPG Cylinder महंगा है या इंडक्शन चूल्हा? एक महीने में कितना आएगा बिजली बिल? जानिए पूरा हिसाब-किताब

LPG vs Induction Cooking Cost: मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है! अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच हो रहे इस युद्ध का असर अब भारतीय रसोई तक भी पहुंचने लगा है. भारत ईंधन के लिए काफी हद तक खाड़ी देशों पर निर्भर है इसलिए सप्लाई चेन प्रभावित होने से देशभर में LPG की किल्लत होने की आशंका बढ़ने लगी है. ऐसे में लोग एलपीजी के विकल्प के रूप में इंडक्शन चूल्हा को देख रहे हैं.

 

Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 11, 2026, 02:13 PM IST


LPG Cylinder महंगा है या इंडक्शन चूल्हा? एक महीने में कितना आएगा बिजली बिल? जानिए पूरा हिसाब-किताब

LPG vs Induction Cooking Cost: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब दुनिया भर में देखने को मिलने लगा है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है. मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध का असर अब भारत में भी दिखने लगा है. भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही आयात करता है और इस अस्थिरता के कारण देशभर में LPG की किल्लत की आहट सुनाई देने लगी है. इसको लेकर आम आदमी अब LPG का विकल्प तलाशने लगा है.

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या LPG का विकल्प इंडक्शन कुकटॉप हो सकता है? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या इंडक्शन कुकटॉप पर खाना बनाना LPG के मुकाबले सस्ता होगा या महंगा? और अगर हम पूरी तरह इंडक्शन का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करें तो महीने का बिल कितना बढ़ेगा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब.

इंडक्शन कुकर कितनी बिजली करते है इस्तेमाल
ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होने वाला इंडक्शन कुकटॉप 1,800 से 2,000 वॉट का होता है. अगर आप 2 लोगों के लिए इंडक्शन से खाना बनाते हैं तो इसमें लगभग 45 से 60 मिनट का समय लग सकता है, इसमें करीब 1 से 1.2 यूनिट बिजली का इस्तेमाल होता है. भारत में बिजली की औसत दर ₹7 से ₹10 प्रति यूनिट के आसपास है तो दो लोगों का एक समय का खाना इंडक्शन पर बनाने का खर्च ₹7 से ₹12 के बीच आता है. ऐसे में महीने का खर्च देखें तो 700-720 के आस-पास आता है.

अब जानिए LPG पर कितना आता है खर्च 
बात करें LPG पर खाना बनाने की तो भारत में ज्यादातर14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर की कीमत 900 रुपये के आसपास है. ध्यान रहे कि सिलेंडर की कीमत शहर के हिसाब से अलग-अलग भी हो सकती है. एक सामान्य परिवार में यह सिलेंडर करीब एक महीने चल जाता है. अगर हर दिन का हिसाब लगाया जाए तो दो लोगों के लिए खाना बनाने में लगभग 30 से 35 रुपये के आसपास गैस की खपत हो सकती है.

इंडक्शन और गैस में कौन सस्ता
अब अगर इंडक्शन और एलपीजी की तुलना की जाए तो 2 लोगों के खाना बनाने पर इंडक्शन पर करीब 7 से 12 रुपये का खर्च आता है, वहीं LPG पर दो लोगों का खाना तैयार करने पर यह खर्च करीब 30 से 35 रुपये के आसपास आता है. इस हिसाब से देखा जाए तो इंडक्शन पर खाना बनाना गैस के मुकाबले सस्ता पड़ सकता है.
लेकिन इस बात का भी ध्यान दें कि अलग-अलग शहरों और प्रदेशों के हिसाब से बिजली की कीमतें, खाना पकाने का समय और इस्तेमाल होने वाले उपकरण के आधार पर वास्तविक खर्च अलग-अलग हो सकता है.

ये भी पढे़ंः जंग के बीच घरेलू गैस की कमी नहीं, LPG संकट के बीच बोले केंद्रीय मंत्री; सरकार सतर्क

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि LPG की समस्या आम लोगों को न हो इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसको लेकर कहा भी है कि ईंधन की बिल्कुल भी कमी नहीं है. उन्होंने बताया कि जंग जैसी गंभीर स्थिति में च‍िंता होना स्वाभाविक है. लेकिन विभाग की तरफ से पूरे हालात को बहुत बारीकी से मॉनिटर क‍िया जा रहा है.

ये भी पढे़ंः LPG खत्म होने का न लें टेंशन, घर बैठे ऐसे बुक करें Indane और भारत गैस सिलेंडर; जानें

