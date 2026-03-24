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Hindi Newsटेकईरान पर बारूद और चीन पर बैन! डोनाल्ड ट्रंप के इस एक फैसले ने हिला दी ड्रैगन की दुनिया; क्या है ये चीज?

ईरान पर बारूद और चीन पर 'बैन'! डोनाल्ड ट्रंप के इस एक फैसले ने हिला दी ड्रैगन की दुनिया; क्या है ये चीज?

ईरान के सैन्य ठिकानों पर भीषण हमलों के बीच, व्हाइट हाउस से निकले एक 'गुपचुप' आदेश ने ड्रैगन के होश उड़ा दिए हैं. Federal Communications Commission (FCC) ने अपने “Covered List” को अपडेट करते हुए विदेशी देशों में बने सभी कंज्यूमर-ग्रेड राउटर्स को इसमें शामिल कर लिया है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 24, 2026, 01:56 PM IST
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ईरान पर बारूद और चीन पर 'बैन'! डोनाल्ड ट्रंप के इस एक फैसले ने हिला दी ड्रैगन की दुनिया; क्या है ये चीज?

दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट के आसमान पर टिकी हैं, जहां अमेरिकी फाइटर जेट्स और बारूद की गंध ने कोहराम मचा रखा है. ईरान के सैन्य ठिकानों पर भीषण हमलों के बीच, व्हाइट हाउस से निकले एक 'गुपचुप' आदेश ने ड्रैगन के होश उड़ा दिए हैं. Federal Communications Commission (FCC) ने अपने “Covered List” को अपडेट करते हुए विदेशी देशों में बने सभी कंज्यूमर-ग्रेड राउटर्स को इसमें शामिल कर लिया है. यह कदम अमेरिकी सरकार द्वारा चीन में बने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बढ़ती सख्ती के तहत उठाया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका के होम राउटर मार्केट में करीब 60% हिस्सेदारी चीन की कंपनियों की है. हालांकि, यह फैसला पुराने यानी पहले से इस्तेमाल हो रहे राउटर्स पर लागू नहीं होगा, बल्कि नए मॉडल्स पर असर डालेगा.

राउटर क्यों हैं इतने महत्वपूर्ण
राउटर वह डिवाइस होता है, जो घर में इंटरनेट को आपके फोन, लैपटॉप और स्मार्ट डिवाइस तक पहुंचाता है. Federal Communications Commission के मुताबिक, कुछ विदेशी राउटर्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है. इसी वजह से उन्हें “असुरक्षित” कैटेगरी में डालकर बैन किया गया है.

क्या है FCC का Covered List
“Covered List” उन उपकरणों और सेवाओं की सूची है, जिन्हें अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है. इस सूची में शामिल किसी भी डिवाइस को Federal Communications Commission की मंजूरी नहीं मिलती. बिना इस मंजूरी के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अमेरिका में बेचा या आयात नहीं किया जा सकता. यह सूची Secure and Trusted Communications Networks Act के तहत बनाई जाती है और इसमें बदलाव केवल राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर ही होता है.

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क्यों लगाया गया बैन
अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि विदेशी राउटर्स में मौजूद सुरक्षा खामियों का फायदा उठाकर हैकर्स कई तरह के साइबर हमले कर चुके हैं. इन डिवाइसेस का इस्तेमाल नेटवर्क को बाधित करने, जासूसी करने और डेटा चोरी करने के लिए किया गया है. कुछ बड़े साइबर हमलों में भी इनका नाम सामने आया है, जो अमेरिका के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते थे.

साइबर सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी
Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ने भी संगठनों को सलाह दी है कि वे “Covered List” का इस्तेमाल जोखिम का आकलन करने के लिए करें. इसका मतलब है कि कंपनियां और संस्थाएं अपने सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस की जांच करें और सुरक्षित विकल्प चुनें.

पहले भी हो चुका है ऐसा फैसला
यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने चीन में बने प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई की हो. इससे पहले दिसंबर में नए चीनी ड्रोन के आयात पर भी रोक लगाई गई थी. यह दिखाता है कि अमेरिका अब टेक्नोलॉजी और सुरक्षा को लेकर ज्यादा सख्त रुख अपना रहा है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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