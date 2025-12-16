Advertisement
बच्चों को पढ़ाएंगे, सामान भी ढोएंगे, रिसर्च भी करेंगे... भारत में लॉन्च हुए 3 गजब के ह्युमनॉइड रोबोट, कीमत सिर्फ...

बच्चों को पढ़ाएंगे, सामान भी ढोएंगे, रिसर्च भी करेंगे... भारत में लॉन्च हुए 3 गजब के ह्युमनॉइड रोबोट, कीमत सिर्फ...

Milagrow Humanoid Robots: दुनिया पिछले कुछ सालों से तेजी से बदल रही है. अब इंसानों का काम मशीनें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के हाथों होने लगे हैं. फिर चाहे बच्चों को पढ़ाना हो या किसी को रास्ता दिखाना हो सारे काम एआई रोबोट बड़े ही आसानी से करते हैं. इसी क्रम में अब भारत की रोबोटिक्स कंपनी Milagrow ने 3 गजब के ह्युमनॉइड रोबोट  लॉन्च कर दिए हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 16, 2025, 02:43 PM IST
बच्चों को पढ़ाएंगे, सामान भी ढोएंगे, रिसर्च भी करेंगे... भारत में लॉन्च हुए 3 गजब के ह्युमनॉइड रोबोट, कीमत सिर्फ...

Milagrow Humanoid Robots: भारत की जानी-मानी कंज्यूमर रोबोटिक्स कंपनी Milagrow ने भविष्य की तकनीक को आज के दौर में उतारते हुए तीन नए ह्युमनॉइड रोबोट पेश किए हैं. ये रोबोट पूरा इंसानों की तरह दिखते ही नहीं बल्कि कई इंसानी काम को भी आराम से कर लेते हैं. ये रोबोट्स शिक्षा और रिसर्च में भी सहायता से लेकर घर और ऑफिस के काम में भी इंसानों की मदद करेंगे. आइए जानते हैं हैं कौन-कौन से रोबॉट्स हैं और ये क्या-क्या कर सकते हैं.

टेक्नोलॉजी की दुनिया में Milagrow ने Alpha Mini 25, Yanshee और Robo Nano 2.0 को लॉन्च कर दिया है. ये रोबोट्स बच्चों की पढ़ाई, कॉलेज रिसर्च और बिजनेस में मदद करने के लिए तैयार किए गए हैं. Milagrow का कहना है कि ये रोबोट्स इमोशनल समझ और एडवांस पॉवर के साथ घर, स्कूल और पब्लिक प्लेस पर काम करेंगे.

आइए अब जानते हैं इन रोबोट्स की खासियत

Alpha Mini 25: बच्चों का नया दोस्त और टीचर
यह छोटा रोबोट जिसकी ऊंचाई 245mm की है यह खासतौर पर बच्चों के लिए तैयार किया गया है. Alpha Mini 25 सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि बच्चों का साथी भी बन सकता है. सबसे खास बात कि यह बातचीत में सिर हिलाता है और चेहरे के हाव-भाव भी बदल सकता है. बात करें इसके काम की तो यह बच्चों को सुबह जगाने, होमवर्क में मदद करने  कहानियां सुनाने और कोडिंग सिखाने में एक्सपर्ट है. इस रोबोट में 13MP का कैमरा और 4G LTE कनेक्टिविटी दी गई है.

Yanshee
यंशी नाम के इस रोबोट की खासियत कमाल की है. यह एक ओपन-सोर्स रोबोट है जिसे यूनिवर्सिटी के छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए तैयार किया गया है. इस रोबोट में 17 सेंसर लगे हैं जो इसे इंसानों की तरह चलने-फिरने में मदद करते हैं. वहीं इस रोबोट का काम स्टूडेंट्स पर जावा और पायथन जैसी भाषाओं में कोडिंग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं. इस रोबोट में Raspberry Pi का आर्किटेक्चर दिया गया है.

Robo Nano 2.0
Milagrow का यह Robo Nano 2.0 रोबोट एक सर्विस रोबोट है जो 19 किलो का वजह उठा सकता है. यह रोबोट होटल, एयरपोर्ट और मॉल जैसे पब्लिक प्लेस में काम करने के लिए बनाया गया है. इस रोबोट में 13.3 इंच की HD डिस्प्ले और 40 मीटर तक की दूरी भांपने वाला रडार भी लगाया गया है. Robo Nano 2.0 रोबोट मॉल में लोगों को रास्ता दिखा सकता है, होटलों में चेक-इन करा सकता है और अस्पतालों में मरीजों की सहायता कर सकता है. सबसे खास बात कि यह खुद चार्ज होने की भी क्षमता रखता है.

अब कीमत भी जान लीजिए

Alpha Mini 25- ₹4,89,990

Yanshee- ₹5,99,990

Robo Nano 2.0- ₹17,99,990

अगर आप इन रोबोट्स को खरीदना चाहते हैं तो मिलाग्रो की वेबसाइट और विजय सेल्स से भी खरीद सकते हैं. मिलाग्रो ह्युमनटेक के एसवीपी अमित गुप्ता के मुताबिक ये रोबोट केवल मशीन नहीं बल्कि हमारे साथी और समस्या सुलझाने वाले मददगार साबित होंगे जो डिजिटल भारत के भविष्य को नई दिशा देंगे.

