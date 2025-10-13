क्या अमेरिकियों पर CCTV से नजर रख रहा चीन? डर के मारे Amazon ने तुरत-फुरत लिया ये फैसला

अमेरिका की Federal Communications Commission (FCC) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से लाखों चीनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को हटवा दिया है. FCC की चेयरपर्सन ब्रेंडन कार (Brendan Carr) ने बताया कि प्रमुख अमेरिकी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे Amazon, Walmart और अन्य प्लेटफॉर्म्स से कई मिलियन लिस्टिंग्स डिलीट की गई हैं. ये सभी डिवाइस या तो प्रतिबंधित (banned) प्रोडक्ट्स की सूची में थे या फिर उन्हें FCC की मंजूरी (authorization) नहीं मिली थी.

कौन-कौन से प्रोडक्ट्स पर लगी रोक

हटाए गए प्रोडक्ट्स में मुख्य रूप से होम सिक्योरिटी कैमरे, स्मार्टवॉच, नेटवर्क डिवाइसेज और सर्विलांस इक्विपमेंट्स शामिल हैं.

ये प्रोडक्ट्स चीन की बड़ी कंपनियों जैसे-

• Huawei

• ZTE

• Hangzhou Hikvision

• Dahua Technology Company

FCC का कहना है कि इन डिवाइसों के जरिए चीन अमेरिकियों की निगरानी (surveillance) कर सकता है और संचार नेटवर्क (communication network) में दखल दे सकता है.

नेशनल सिक्योरिटी पर मंडरा रहा खतरा

ब्रेंडन कार ने कहा कि FCC ने सभी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अलर्ट (National Security Notice) जारी किया है, जिसमें ऐसे सभी प्रोडक्ट्स की पहचान करने और उन्हें हटाने का आदेश दिया गया है.

उन्होंने कहा, “ये प्रोडक्ट्स अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं. चीन इन गैजेट्स का इस्तेमाल निगरानी, डेटा चोरी और नेटवर्क डिसरप्शन के लिए कर सकता है.” FCC ने साफ किया है कि अब कोई भी कंपनी ऐसे अनअथराइज्ड डिवाइस नहीं बेच पाएगी.

ई-कॉमर्स कंपनियां भी हुईं सख्त

Amazon, Walmart और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने FCC के आदेश के बाद लाखों लिस्टिंग्स हटाईं, और अब नए सिस्टम तैयार कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री न हो सके. FCC चेयरपर्सन ने कहा, “हम अपनी निगरानी बढ़ा रहे हैं. कंपनियां अब नए नियम लागू कर रही हैं ताकि कोई भी प्रतिबंधित चीनी डिवाइस ऑनलाइन न बिक सके.”

28 अक्टूबर को नया फैसला आने वाला

FCC ने ऐलान किया है कि 28 अक्टूबर को वह एक नए प्रस्ताव पर वोट करेगी, जिसके तहत ऐसे सभी डिवाइस या कंपोनेंट्स पर रोक लगाई जाएगी जिनका संबंध ‘Covered List’ में शामिल कंपनियों से है.

इस सूची में पहले से ही कई चीनी कंपनियां हैं जैसे-

• Huawei

• ZTE

• China Mobile

• China Telecom

इसके अलावा, अब यह एजेंसी उन डिवाइसों की बिक्री पर भी रोक लगा सकती है जिन्हें पहले मंजूरी दी जा चुकी है.

चीन के खिलाफ बढ़ रही जांच और कार्रवाई

इस साल मार्च में FCC ने 9 चीनी कंपनियों की जांच शुरू की थी, जिनमें Huawei, ZTE, Dahua Technology, Hytera Communications और China Unicom (Americas) शामिल थीं. हाल ही में FCC ने चीन की सरकार से जुड़े 7 टेस्ट लैब्स की मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू की है. कारण वही — राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा (national security risk). वहीं, अमेरिका में स्थित चीनी दूतावास (Chinese Embassy) ने इस पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है.