Mini Fan inside the Mask: अब न होगी घुटन और न लगेगी गर्मी! मास्क में फिट हो जाएगा ये छोटे AC जैसा Fan

Mini Fan that fits in the Mask: पिछले दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में फिर बढ़त देखी गई है और इसी वजह से कई राज्यों में फिर से मास्क पहनना जरूरी हो गया है. इस गर्मी के मौसम में घर से बाहर मास्क पहनकर घूमने में गर्मी और घुटन, दोनों महसूस होते हैं. आज हम आपको एक ऐसे फैन के बारे में बताने जा रहे हैं जो एसी जितनी ठंडी हवा देता है और आपके मास्क में फिट किया जा सकता है..

मास्क में फिट हो जाता है ये फैन

ये एक मिनी रिचार्जेबल फैन है जो एक छोटे से क्लिप के साथ अटैच किया जा सकता है. इस फैन के साथ आपको एक बैटरी मिलती है जो फैन को चलाने के लिए काम आती है. आपको बता दें कि ये एक वेंटीलेशन फैन है जो एक एसी की तरह होता है.

ऐसे लगता है फैन

इसके एक हिस्से को आपको मास्क के अंदर रखना होता है और वहीं इसके दूसरे हिस्से को मास्क के बाहर की तरह रखना होता है जिससे मास्क के अंदर साफ हवा जाती रहे. इस तरह न आपको मास्क में गर्मी लगेगी और न ही घुटन होगी. ये फैन बेहद छोटा है और काफी हल्का भी है. इसमें दी गई मोटर शोर नहीं करती है, ब्रशलेस होतीहै और कॉपर वाइन्डिंग के साथ आती है. इसमें आपको 300mAh की बिल्ट-इन बैटरी होती है जो एक बार में चार्ज करने के बाद लगातार दो घंटों तक चल सकती है. इसे आप पावर बैंक, अडैप्टर और माइक्रो यूएसबी केबल, किसी से भी चार्ज कर सकते हैं.

