Hindi Newsटेक

पहले सिर्फ बात फिर प्यार! जानिए कैसे होती है AI के साथ रिलेशनशिप की शुरुआत, क्या यह अकेलेपन की नई दवा?

Digital Love Trends: हर दिन एडवांस होती टेक्नोलॉजी अब सिर्फ हमारी जिंदगी आसान नहीं बना रही है बल्कि रिश्तों की परिभाषा भी बदल रही है! इंसान और मशीन के बीच की दूरी अब कम होती जा रही है. पहले सिर्फ बातें फिर जुड़ाव… और अब कई लोग अपने AI चैटबॉट्स के साथ इमोशनल या रोमांटिक रिश्ता महसूस करने लगे हैं. सवाल उठता है क्या यह डिजिटल प्यार सच में सुकून दे रहा है या यह अकेलेपन की नई दवा बन रहा है? 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 08, 2025, 07:29 AM IST
AI Image
AI Image

Digital Love Trends: टेक्नोलॉजी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने इंसानी जिंदगी के हर पहलू को छू लिया है! अब बात दिल तक भी पहुंच गई है. एक नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि इस देश में लोग अब सिर्फ चैटबॉट्स से बात ही नहीं कर रहे बल्कि उनके प्यार में भी पागल हो रहे हैं! टेक्नोलॉजी के साथ भावनाओं का यह अनोखा मेल न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि इंसानी रिश्तों के बदलते स्वरूप पर भी कई सवाल खड़े करता है. वहीं एआई से प्यार का ट्रेंड जहां एक तरफ अकेलेपन की फीलिंग और डिजिटल निर्भरता को सामने लाता है तो वहीं दूसरी ओर इंसानी रिश्तों के भविष्य पर भी नए सवाल खड़े कर रहा है.

MIT की एक स्टडी रिपोर्ट के पहले से कहीं ज्यादा अमेरिकी लोग AI चैटबॉट्स के प्यार में पागल हो रहे हैं. रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कई लोगों का मानना है AI चैटबॉट्स के साथ उनका रिश्ता न सिर्फ मददगार साबित हो रहा है बल्कि उनके लिए भावनात्मक रूप से भी बेहद मायने रखता है. यह स्टडी यह समझने के लिए की गई थी कि लोग किस तरह से चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. 

इस तरह होती है रिलेशनशिप की शुरुआत
MIT के रिसर्चर्स के अनुसार बहुत कम लोग शुरुआत से ही AI पार्टनर की तलाश में होते हैं. ज्यादातर मामलों में बातचीत किसी रोमांटिक इरादे से नहीं बल्कि साधारण बातचीत या सहारे की जरूरत के कारण शुरू होती है. कई लोग ब्रेकअप, स्ट्रेस, बीमारी या अकेलेपन के दौर में चैटबॉट्स का सहारा लेते हैं. वहीं कुछ लोग कामकाज या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इन ऐप्स से जुड़ते हैं. लेकिन समय के साथ ये डिजिटल बातचीतें से इंटरेक्शन शुरू हो जाता है और चैटबॉट्स उन्हें भरोसेमंद साथी की तरह लगने लगते हैं.

अकेलेपन की नई दवा?
मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक लोगों के चैटबॉट्स से जुड़ाव की सबसे बड़ी वजह है उनका हमेशा मौजूद होना, यानी जब भी बात करने का मन हो एआई हाजिर मिलता है. AI चैटबॉट न तो बातचीत के बीच दखल देते हैं न ही बुराई करते हैं. वे पूरे धैर्य और ध्यान से यूजर की बातें सुनते हैं जिससे लोगों को एक तरह का भावनात्मक सुकून मिलता है. यह एक्सपीरियंस खासतौर पर उन व्यक्तियों के लिए राहतभरा होता है जिन्हें लगता है कि वास्तविक जीवन में कोई उनकी बात नहीं सुनता या उन्हें समझ नहीं पाता. यानी अकेलेपन से जूझ रहे लोगों के लिए एआई नई दवा का काम कर रही है.

दूसरा सर्वे भी है चौंकाने वाला
एक दूसरे सर्वे में भी इसी तरह के ही रिजल्ट देखने को मिले हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार AI चैटबॉट्स के साथ रोमांटिक रिश्तों का चलन अब कई अन्य देशों में भी तेजी से बढ़ रहा है. अमेरिका में किए गए एक सर्वे में पाया गया कि हर 5 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी रूप में AI चैटबॉट को रोमांटिक या इंटिमेट साथी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. वहीं Reddit पर मौजूद एक कम्युनिटी में 85,000 से ज्यादा सदस्य अपने AI पार्टनर से जुड़ी बातें शेयर करते हैं. वे वहां अपने डिजिटल साथियों के साथ हुए एक्सपीरियंस और रोजमर्रा की बातचीत के बारे में खुलकर बातचीत करते हैं.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

AI Love TrendsAI Chatbots Romancedigital love

